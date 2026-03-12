Ngủ trưa giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều người lại có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi sau khi thức dậy.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết tình trạng này chủ yếu xuất phát từ ba nguyên nhân:

Tư thế ngủ bóp nghẹt mạch máu

Nhiều người có thói quen gục đầu xuống bàn khi ngủ trưa. Tư thế này chèn ép động mạch cảnh, khiến máu và oxy khó lên não. Cơ cổ cũng phải gồng đỡ phần đầu nặng khoảng 5 kg, dẫn đến co cứng cơ cấp tính và gây đau đầu sau khi tỉnh dậy.

Bẫy "quán tính giấc ngủ"

Giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài 15 - 20 phút để não nghỉ ngơi ở mức nông. Nếu ngủ quá 40 - 45 phút, cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu. Khi bị đánh thức đột ngột, não rơi vào trạng thái "sốc", khiến bạn đau đầu, choáng váng, cảm thấy nặng đầu, chóng mặt, uể oải và khó tập trung trong một khoảng thời gian.

Vì sao nhiều người ngủ trưa dậy lại mệt mỏi, đau đầu?

Ngủ trưa quá muộn

Ngủ trưa quá muộn cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi. Nếu ngủ sau khoảng 14 - 15 giờ, nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể có thể bị xáo trộn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái lờ đờ sau khi thức dậy và thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Làm sao để ngủ trưa dậy không bị đau đầu?

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo, hãy đặt báo thức từ 15 đến 20 phút. Thời gian này đủ để não "dọn dẹp" bộ nhớ tạm mà không bị trượt vào giấc ngủ sâu.

Hãy sử dụng một chiếc gối chữ U (loại cứng) và ngả lưng ra ghế thay vì gục xuống bàn. Nếu buộc phải ngủ trên bàn, hãy kê cao gối để đầu và cổ thẳng hàng nhất có thể.

Đừng làm việc ngay khi tỉnh dậy. Hãy dành 3 phút thực hiện các bài tập sau:

Giãn cơ cổ (xả stress cơ bắp): Nghiêng đầu nhẹ nhàng sang trái, rồi sang phải (giữ 10 giây mỗi bên). Đan tay sau gáy, ép nhẹ đầu cúi xuống ngực. Sau đó đặt ngón cái dưới cằm, đẩy nhẹ cằm ngửa lên trên. Tác dụng: Giải phóng các bó cơ bị co rút do ngủ sai tư thế.

Kích hoạt huyệt Phong Trì (trị đau đầu) : Dùng hai ngón cái ấn vào hai hõm lõm sau gáy (chỗ chân tóc, giao giữa cơ cổ và xương sọ). Day tròn mạnh tay trong 30 giây. Tác dụng: Đây là "nút nguồn" giúp đả thông kinh mạch, giảm ngay cảm giác nặng đầu.

Thả lỏng vai và uống nước : Hít sâu, nhún vai lên sát tai, rồi thở mạnh thả rơi vai tự do xuống (làm 5 lần) để giảm tê bì tay. Sau đó, hãy uống ngay một cốc nước ấm để hỗ trợ tuần hoàn máu.