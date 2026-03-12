Nghiên cứu Harvard chỉ ra sự “thần kỳ” của tách cà phê sáng

Theo Medical Xpress, nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư - tiến sĩ Sara Mahdavi từ Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (thuộc Đại học Harvard - Mỹ) đã chứng minh rằng duy trì thói quen uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày sẽ giúp bạn đạt được sự lão hóa lành mạnh khi về già.

Để đi đến kết luận trên, nhóm của giáo sư Mahdavi đã phân tích dữ liệu từ hơn 47.000 phụ nữ với thời gian theo dõi trung bình là 30 năm.

Uống cà phê là thói quen rất tốt cho sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Thói quen sử dụng thức uống chứa caffeine của những người này được ghi lại cụ thể.

Khi bắt đầu được theo dõi, những người này ở độ tuổi trung niên (45-60 tuổi). Sau 30 năm, những người tiêu thụ trung bình 315 mg caffeine mỗi ngày có khả năng đạt được sự lão hóa lành mạnh cao nhất.

Lão hóa lành mạnh được định nghĩa là sống thọ 70 tuổi trở lên, không mắc 11 bệnh mạn tính chính, duy trì chức năng thể chất, có sức khỏe tinh thần tốt, không bị suy giảm nhận thức và không có bất kỳ phàn nàn nào về trí nhớ.

Lượng caffeine nói trên tương ứng với 3 tách cà phê nhỏ/pha nhạt, hay 1,5 tách cà phê lớn/pha đậm.

Vì vậy các tác giả khuyên bạn nên duy trì thói quen uống cà phê sáng. Có thể uống thêm 1-2 tách vào các thời điểm trong ngày.

Đáng chú ý, lợi ích nói trên chỉ đạt được nếu tiêu thụ caffeine bằng cách uống cà phê chứ không phải các thức uống chứa caffeine khác.

"Những kết quả này, dù chỉ là sơ bộ, cho thấy những thói quen nhỏ, đều đặn có thể định hình sức khỏe lâu dài. Uống cà phê điều độ có thể mang lại một số lợi ích bảo vệ sức khỏe khi kết hợp với các hành vi lành mạnh khác như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh và tránh hút thuốc" - tiến sĩ Mahdavi kết luận.

Điểm hạn chế của nghiên cứu này là mới chỉ xét trên phụ nữ. Vẫn cần thêm những nghiên cứu khác để làm rõ cơ chế đẩy lùi lão hóa của cà phê, cũng như hiệu ứng đối với nam giới.