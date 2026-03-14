"Vì sao có người kiếm được nhiều tiền mà vẫn hết tiền?" - câu trả lời của người phụ nữ 30 năm quản lý tiền nong khiến tôi thức tỉnh

Có một hiện tượng khá phổ biến: nhiều người thu nhập không hề thấp nhưng cuối cùng vẫn không tiết kiệm được bao nhiêu. Lương tăng dần theo năm, công việc ổn định, thậm chí có thêm nguồn thu nhập phụ, nhưng đến cuối tháng hoặc cuối năm câu hỏi quen thuộc vẫn là: “Không hiểu tiền đi đâu hết.” Một lần nói chuyện với mẹ, tôi hỏi thử câu đó. Mẹ không phải chuyên gia tài chính, nhưng là người đã quản lý chi tiêu cho gia đình hơn 30 năm. Mẹ trả lời khá nhanh: “Vì tiêu tiền nhanh hơn tốc độ tiền vào.” Nghe thì đơn giản, nhưng đó thực ra là vấn đề mà rất nhiều người đang gặp phải.

Trong tài chính cá nhân có một quy luật khá phổ biến: thu nhập tăng thì mức sống cũng tăng theo. Lúc mới đi làm, một bữa ăn 40-50 nghìn là đủ, sau vài năm con số đó có thể là 120-150 nghìn. Ban đầu ít mua sắm online, sau này mỗi tháng vài đơn hàng. Ban đầu đi cà phê thỉnh thoảng, sau này trở thành thói quen gần như hàng ngày. Không phải những khoản chi sai, nhưng khi cộng lại chúng tạo ra một hiệu ứng gọi là “lạm phát lối sống”: thu nhập tăng đến đâu, chi tiêu cũng tăng đến đó. Kết quả là tiền kiếm được nhiều hơn nhưng số tiền giữ lại không thay đổi bao nhiêu.

Điều thú vị là tiền thường không “mất” ở những khoản chi lớn. Phần lớn tiền lại rơi vào các khoản nhỏ lặp lại mỗi ngày: ăn ngoài, cà phê, trà sữa, đặt đồ ăn, mua sắm online theo cảm hứng. Mỗi lần chỉ vài chục đến vài trăm nghìn nên rất dễ bỏ qua, nhưng nếu lặp lại gần như hàng ngày thì cuối tháng con số có thể lên tới vài triệu. Đó là lý do nhiều người cảm thấy mình không tiêu gì lớn nhưng tài khoản vẫn nhanh chóng vơi đi.

Nếu nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, có ba thói quen khá đơn giản giúp hạn chế tình trạng này. Thứ nhất là biết tiền của mình đang đi đâu. Chỉ cần theo dõi chi tiêu trong một hoặc hai tháng, nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy phần lớn tiền rơi vào những khoản nhỏ lặp lại.

Thứ hai là tiết kiệm trước khi tiêu. Thay vì chờ đến cuối tháng còn bao nhiêu mới để dành, nhiều người chọn chuyển ngay một phần thu nhập sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, thường khoảng 10–20%.

Thứ ba là kiểm soát chi tiêu cảm xúc. Rất nhiều khoản chi xảy ra khi đang buồn, stress, thấy khuyến mãi hoặc đơn giản là đang lướt điện thoại. Chỉ cần trì hoãn quyết định mua vài giờ hoặc một ngày, khá nhiều món đồ sẽ tự động trở nên không còn cần thiết nữa.

Thu nhập cao chắc chắn giúp cuộc sống dễ thở hơn, nhưng nếu chi tiêu tăng nhanh ngang với thu nhập thì kết quả tài chính sẽ không khác nhiều so với trước. Vì vậy trong tài chính cá nhân có một nguyên tắc khá đơn giản: không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giữ lại được bao nhiêu. Và đôi khi câu trả lời cho những câu hỏi về tiền bạc lại đến từ những quan sát rất đời thường - rằng tiền không biến mất một cách bí ẩn, nó chỉ đang đi vào những khoản chi nhỏ mà chúng ta hiếm khi để ý.