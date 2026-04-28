Ung thư gan và gan nhiễm mỡ rất “sợ” loại đồ uống này: Dùng thường xuyên thì xin chúc mừng

Cà phê là đồ uống quen thuộc với rất nhiều người. Nhờ chứa caffeine, cà phê giúp tăng sự tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, giá trị của cà phê không chỉ nằm ở khả năng “đánh thức” cơ thể.

Theo GoodRx, cà phê còn chứa các chất chống oxy hóa. Những chất này giúp giảm viêm bằng cách liên kết với các gốc tự do - yếu tố có thể gây tổn thương tế bào. Khi lượng gốc tự do quá nhiều, cơ thể có thể đối mặt với tình trạng lão hóa sớm và các bệnh như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường.

Nhiều bằng chứng hiện nay cho thấy cà phê là đồ uống rất tốt cho gan nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Thậm chí, cà phê còn được ví là “hạt đậu kỳ diệu cho lá gan”.

Cà phê tốt cho gan như thế nào?

Gan là cơ quan đảm nhận hơn 500 chức năng khác nhau, từ chuyển hóa protein, carbohydrate, chất béo thành năng lượng cho đến phân giải thuốc và làm sạch các chất thải trong máu. Vì vậy, bảo vệ gan là điều rất quan trọng.

Trả lời phỏng vấn trên Cleveland Clinic, bác sĩ chuyên khoa gan Jamile Wakim-Fleming (Mỹ) cho biết: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cà phê tốt cho gan”.

Vị chuyên gia này giải thích: “Cà phê chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất sinh học khác. Tất cả đều đóng vai trò lớn trong việc làm giảm viêm gan”.

Một trong số đó là chlorogenic acid, chất chống oxy hóa có thể giúp gan phân giải glucose và ngăn chất béo tích tụ. Ngoài ra, cà phê còn được cho là có thể kích hoạt quá trình tự thực bào, giúp loại bỏ các thành phần tế bào bị hư hại, từ đó hỗ trợ tế bào hoạt động tốt hơn.

“Kẻ thù” của gan nhiễm mỡ và ung thư gan

Theo GoodRx, một nghiên cứu lớn năm 2021 cho thấy uống từ 2 cốc cà phê mỗi ngày trở lên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và ung thư gan. Với những người đã có bệnh gan mạn tính, thói quen uống cà phê hằng ngày có thể làm chậm tiến triển bệnh.

Cà phê cũng có tác dụng giảm men gan cũng như giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan, loại ung thư gan phổ biến nhất.

Với bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa, những người uống ít nhất 3-4 cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh thấp hơn, chủ yếu nhờ cải thiện tình trạng kháng insulin và tiểu đường. Ở người đã mắc gan nhiễm mỡ, uống cà phê thường xuyên cũng làm giảm khả năng tiến triển thành xơ gan, Cleveland Clinic thông tin.

Cà phê đen là lựa chọn tốt nhất

Dù cà phê có nhiều lợi ích tiềm năng, cách uống lại rất quan trọng. Bác sĩ Jamile Wakim-Fleming nhấn mạnh: “Cà phê đen là tốt nhất”.

Người uống nên hạn chế thêm nhiều đường, kem béo hoặc các loại topping ngọt. Điều này đặc biệt quan trọng với người có gan nhiễm mỡ, bởi nhóm này thường đi kèm các vấn đề như tiểu đường, thừa cân, béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa.

Về lượng dùng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3-5 cốc cà phê. Các chuyên gia từ Cleveland Clinic cũng lưu ý không phải ai cũng dung nạp được lượng cà phê lớn. Cà phê có thể gây đau đầu, khó ngủ, lo âu, bồn chồn ở một số người. Người có rối loạn nhịp tim hoặc bệnh tim cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn uống cà phê thường xuyên.

Quan trọng hơn, cà phê không phải “thần dược”. Bác sĩ Jamile Wakim-Fleming lưu ý cà phê không thể đảo ngược hoàn toàn bệnh gan, cũng không thể xóa bỏ tổn thương do uống quá nhiều rượu. Tuy vậy, nếu dùng đúng cách, đặc biệt là cà phê đen không đường, đây có thể là một thói quen nhỏ nhưng có lợi cho lá gan.

Nguồn: GoodRx, Cleveland Clinic