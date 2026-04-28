Ăn gì để giảm sự khó chịu thời kỳ mãn kinh? Trong 3 loại thực phẩm thuộc top đầu, bất ngờ có cả đậu phộng

Trong giai đoạn chuyển mùa, mặc dù cảm giác cơ thể thoải mái hơn, nhưng thực tế đây cũng là lúc dễ xảy ra các tình trạng khó chịu về thể chất. Do sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa buổi sáng/tối và ban ngày, hệ thần kinh tự chủ dễ bị mất cân bằng. Nhiều người sẽ cảm thấy mệt mỏi, cứng cổ và vai, lạnh tay chân, hoặc tâm trạng chán nản. Đặc biệt là trong thời kỳ mãn kinh, do thay đổi nội tiết tố, hoạt động của hệ thần kinh tự chủ vốn đã kém ổn định hơn, nên càng dễ cảm nhận mạnh mẽ những thay đổi cơ thể do sự giao mùa mang lại.

Trang web Nhật Bản "tsuyaplus.jp" chỉ ra rằng mãn kinh là giai đoạn có nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày một cách cẩn thận, có thể giúp làm dịu các chứng khó chịu khác nhau. Chỉ cần nắm bắt các nguyên liệu đang vào mùa, có mật độ dinh dưỡng cao, vừa thưởng thức món ngon, vừa có thể liên tục cộng điểm cho sức khỏe và sức sống của thời kỳ mãn kinh.

1. Cải thìa (Cải bẹ trắng)

Những năm gần đây, cải thìa có thể mua được ở siêu thị quanh năm, nhưng vào những mùa khí hậu mát mẻ hơn, chất lượng và hương vị của nó đặc biệt ổn định. Cải thìa rất giàu các chất dinh dưỡng như Vitamin E, sắt và canxi; trong đó, Vitamin E và sắt giúp cải thiện tuần hoàn máu, ngăn ngừa thiếu máu, rất hữu ích cho các chứng khó chịu do lưu thông máu kém gây ra.

Trong thời kỳ mãn kinh, do rối loạn thần kinh tự chủ, lưu lượng máu dễ trở nên kém đi, có thể xuất hiện tình trạng lạnh tay chân hoặc đau nhức vai gáy; cộng với sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt, vốn dĩ đã dễ cảm thấy lạnh, vì vậy có thể sử dụng cải thìa giàu dinh dưỡng để điều chỉnh hàng ngày.

Quá trình hấp thu sẽ tăng lên khi Vitamin E được tiêu thụ cùng với chất béo, và sắt được tiêu thụ cùng với Vitamin C. Ngoài ra, cải thìa cũng giàu canxi, giúp thế hệ mãn kinh duy trì sức khỏe xương. Nếu đặc biệt quan tâm đến sức khỏe xương, khuyên bạn nên hầm với sữa tươi thành món hầm kem.

2. Cá saba (Cá thu Nhật)

Vào mùa cá có hàm lượng mỡ phong phú, cá saba chứa lượng lớn axit béo Omega-3 như EPA (Axit Eicosapentaenoic) và DHA (Axit Docosahexaenoic). Các nghiên cứu chỉ ra rằng, axit béo Omega-3 có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, ức chế sự hưng phấn quá mức của thần kinh, giúp làm dịu tình trạng lạnh tay chân, cứng vai gáy thường gặp ở thời kỳ mãn kinh, cũng như các tình trạng bất ổn cảm xúc như lo âu, phiền muộn.

Tuy nhiên, EPA và DHA không chịu được nhiệt độ cao, nếu phương pháp nấu nướng không phù hợp, hàm lượng có thể bị thất thoát đáng kể. Để hấp thu hiệu quả, khuyên bạn nên sử dụng phương pháp hầm hoặc hấp; nếu có thể ăn dưới dạng sashimi (cá sống), có thể tránh được tổn thất dinh dưỡng do nhiệt và oxy hóa gây ra.

Ngoài ra, axit béo Omega-3 cũng dễ bị oxy hóa, trong khi cà chua giàu lycopene có tác dụng chống oxy hóa, có thể giúp ức chế quá trình oxy hóa, nâng cao tính ổn định, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn. Nếu ăn dưới dạng sashimi, nên chọn nguyên liệu tươi sống, và có thể kết hợp với các nguyên liệu giàu Vitamin C như mầm cải củ trắng, nước cốt chanh để giúp ngăn ngừa oxy hóa.

3. Lạc (Đậu phộng)

Lạc chứa phong phú các chất dinh dưỡng như Vitamin E và magiê. Magiê có tác dụng ức chế sự hưng phấn thần kinh, làm giảm sự khó chịu về tâm trạng, đồng thời cũng giúp dẫn truyền thần kinh hoạt động bình thường, hỗ trợ gián tiếp vào việc điều chỉnh thân nhiệt. Đối với những người bị bốc hỏa hoặc lạnh tay chân đặc trưng của thời kỳ mãn kinh, đây là nguồn dinh dưỡng khá phù hợp.

Ngoài ra, tỷ lệ hấp thu magiê trong đường ruột sẽ tăng lên nhờ Vitamin D; mà Vitamin D có nhiều trong cá hồi, nấm hương khô.