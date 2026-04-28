Cậu bé 14 tuổi rơi vào nguy kịch sau khi ăn liền lúc 6 chiếc đùi gà và vài miếng thịt lợn kho

Một bữa trưa no nê và ngon miệng lẽ ra là niềm hạnh phúc của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng với cậu bé Xiao Jie 14 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc), đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng cận kề cửa tử. Hình ảnh người cha run rẩy đặt bút ký vào tờ giấy báo tình trạng nguy kịch là cái giá quá đắt cho một lần ăn uống quá độ, đồng thời là lời cảnh tỉnh tàn khốc về căn bệnh vốn tưởng chỉ dành cho người lớn: viêm tụy cấp.

Khi bữa ăn ngon trở thành "thuốc độc"

Bố mẹ của Xiao Jie kể lại, cậu bé ăn trưa rất ngon miệng với khoảng 6 chiếc đùi gà và vài miếng thịt lợn kho tàu cơ lớn nấu theo kiểu đặc trưng quê nhà. Thế nhưng ăn xong, cậu bé bắt đầu cảm thấy khó chịu ở bụng. Tuy nhiên, kiểu đau bụng này rất lạ, không giống như rối loạn tiêu hoá vì đồ ăn không tươi ngon. Hơn nữa, cả nhà không ai có triệu chứng tương tự.

Ảnh minh họa

Cơn đau vùng thượng vị ập đến dữ dội ngay sau bữa trưa thịnh soạn ấy đã đẩy Xiao Jie vào thẳng phòng cấp cứu của Bệnh viện Châu Giang thuộc Đại học Y khoa Nam Phương (Quảng Đông, Trung Quốc). Tại đây, các bác sĩ bàng hoàng khi kết quả chụp CT vùng bụng cho thấy mô tụy của cậu thiếu niên đã bị sưng to và hoại tử lan rộng. Đáng sợ hơn, xung quanh vùng tụy đã xuất hiện các mảng vôi hóa bị xà phòng hóa - một hiện tượng cho thấy các mô đang bị phân hủy nghiêm trọng do tác động của các enzyme tiêu hóa.

Các chỉ số viêm nhiễm trong máu của cậu bé (PCT) đã tăng vọt lên mức kinh khủng, gấp 30 lần so với giới hạn thông thường. Dù đã được điều trị tích cực bằng các loại thuốc ức chế axit và giảm đau, nhưng tình trạng sốc và những cơn đau không thể kiểm soát vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể non nớt. Đây chính là biểu hiện điển hình của viêm tụy hoại tử cấp tính nặng, một tình trạng mà ngay cả khi can thiệp phẫu thuật tích cực, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao đáng báo động.

"Quả bom" béo phì và sự sụp đổ của tuyến tụy

Câu hỏi đặt ra là tại sao một đứa trẻ 14 tuổi lại có thể mắc phải căn bệnh nghiêm trọng vốn thường gắn liền với những người uống rượu lâu năm hay sỏi mật?

Câu trả lời nằm ở cân nặng và chế độ ăn uống hoàn toàn mất kiểm soát. Trước khi đổ bệnh, Xiao Jie vốn đã bị béo phì, và bữa ăn chứa một lượng lớn chất béo từ 6 chiếc đùi gà cùng thịt mỡ chính là "giọt nước tràn ly" khiến tuyến tụy sụp đổ.

Bác sĩ của Xiao Jie giải thích, khi một lượng lớn chất béo nạp vào cơ thể cùng lúc, tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết ra enzyme tiêu hóa. Ở những người béo phì, nồng độ mỡ máu cao khiến các enzyme này có thể bị kích hoạt ngay bên trong tụy thay vì ở ruột non. Kết quả là tuyến tụy tự tiêu hóa chính mình, gây ra tình trạng viêm nhiễm, hoại tử và nhiễm trùng huyết toàn thân.

Cuộc phẫu thuật nội soi hỗ trợ robot khẩn cấp để cắt bỏ phần mô tụy bị hoại tử đã may mắn giữ lại mạng sống cho Xiao Jie từ tay tử thần. Nhưng cái giá phải trả là hơn một tháng trời nằm viện đầy đau đớn và bài học đắt giá mỗi khi ăn uống về sau. Phụ huynh của Xiao Jie cũng hối hận vô cùng vì cách nuông chiều của mình khiến con rơi vào nguy kịch.

Ảnh minh họa

Lời cảnh tỉnh cho mọi bậc phụ huynh

Ngày xuất viện, Xiao Jie giảm được tới 15kg và mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng về những gì mình đã trải qua. Dù chỉ số BMI đã giảm xuống 25, cậu vẫn nằm trong diện thừa cân và phải đối mặt với một hành trình dài để phục hồi sức khỏe. "Cháu không bao giờ dám ăn quá nhiều nữa" , lời hứa muộn màng của cậu bé chính là bài học cho tất cả chúng ta.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, với sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng béo phì ở thanh thiếu niên hiện nay, viêm tụy cấp đang dần trẻ hóa. Cha mẹ thường có tâm lý muốn con ăn thật nhiều để mau lớn, nhưng việc dung túng cho thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ và thiếu khoa học chính là đang âm thầm đặt một "quả bom hẹn giờ" vào cơ thể con trẻ. Quản lý cân nặng hiệu quả và duy trì chế độ ăn uống điều độ không chỉ là để giữ dáng, mà là để bảo vệ tuyến tụy cũng như sức khỏe tổng thể. Nhất là trong giai đoạn trẻ đang phát triển.

Nguồn và ảnh: QQ, Health Sent, Sunday More