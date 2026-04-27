Hy hữu: Bé gái 14 tuổi mang khối u buồng trứng hơn 4kg, bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu sớm nhưng hay bị bỏ qua

U buồng trứng thường được nhiều người mặc định là căn bệnh của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc tiền mãn kinh. Tuy nhiên, thực tế y khoa cho thấy, nhóm trẻ em và thanh thiếu niên cũng đang trở thành đối tượng tấn công của những khối u nguy hiểm, đặc biệt là u tế bào mầm. Càng đáng lo ngạị khi trẻ đang trong giai đoạn dậy thì, những biến đổi bất thường về cơ thể thường bị phụ huynh đánh đồng với việc tăng cân hoặc rối loạn sinh lý, dẫn đến sự chậm trễ trong điều trị.

Mới đây, một ca bệnh hy hữu đã được ghi nhận tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương khi tiếp nhận bệnh nhi 14 tuổi mang khối u khổng lồ nặng tới 4,3kg.

Suốt 5 tháng ròng rã, bụng của bé gái to lên nhanh chóng kèm theo cảm giác đau tức âm ỉ. Thế nhưng, gia đình chỉ cho rằng trẻ đang tăng cân tuổi dậy thì nên không đưa đi thăm khám. Chỉ đến khi bụng chướng căng, sờ thấy khối cứng lớn lan tận vùng mũi ức, người nhà mới bàng hoàng đưa con đến bệnh viện.

Bé gái 14 tuổi được phẫu thuật loại bỏ u buồng trứng "khổng lồ" Khối u buồng trứng của bé gái nặng tới 4,3kg (Ảnh: BV)

Hành trình loại bỏ u buồng trứng "khổng lồ", bảo tồn chức năng sinh sản

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một khối u lớn xuất phát từ buồng trứng phải, nghi ngờ là u tế bào mầm ác tính, là nhóm bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi nhi khoa. Không dừng lại ở đó, buồng trứng trái của cô bé cũng xuất hiện thêm một khối u bì lành tính kích thước 8cm. Đây là một thách thức lớn đối với ê-kíp phẫu thuật vì bệnh nhi còn quá trẻ, mục tiêu đặt ra không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng nội tiết và sinh sản.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng, người trực tiếp chỉ huy ca mổ, nhấn mạnh việc lấy trọn khối u nguyên vẹn là yếu tố sống còn. Nếu khối u ác tính bị vỡ trong lúc thao tác, các tế bào ung thư sẽ lan tràn khắp ổ bụng, buộc bệnh nhi phải đối mặt với các đợt hóa trị nặng nề sau đó.

May mắn là nhờ sự nỗ lực của đội ngu y bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ khi khối u 4,3kg chứa đầy tóc, răng và xương được bóc tách hoàn toàn. Đồng thời, phần tổ chức lành bên buồng trứng trái cũng được giữ lại, đảm bảo tương lai làm mẹ cho bé gái sau này.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không nên xem nhẹ các biểu hiện lạ ở vùng bụng của trẻ. Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp cuộc phẫu thuật trở nên đơn giản hơn mà còn mở ra cơ hội bảo tồn các cơ quan quan trọng. Thay vì tự ý theo dõi tại nhà, chủ động đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ và tầm soát khi có nghi ngờ chính là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai và chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ.

Những dấu hiệu sớm "đội lốt" thay đổi tuổi dậy thì

Trường hợp của bệnh nhi 14 tuổi này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi dậy thì. Các khối u buồng trứng ở trẻ em thường tiến triển âm thầm và có thể biểu hiện qua những dấu hiệu rất mơ hồ mà chúng ta thường bỏ qua. Phổ biến như:

- Bụng to nhanh bất thường: Cha mẹ thường nhầm tưởng trẻ bị béo bụng do chế độ ăn uống. Tuy nhiên, nếu bụng to nhưng tay chân không phát triển tương ứng, hoặc bụng cứng hơn bình thường, cần phải đi kiểm tra ngay.

- Đau bụng âm ỉ hoặc cấp tính: Những cơn đau vùng hạ vị đôi khi bị nhầm với đau bụng kinh hoặc rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, nếu trẻ đau đột ngột và dữ dội, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng xoắn u nang buồng trứng, cần can thiệp cấp cứu.

Tuyệt đối không chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở bụng (Ảnh minh họa)

- Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Sự thay đổi nội tiết do khối u gây ra có thể khiến kinh nguyệt không đều, rong kinh hoặc vô kinh. Đừng chỉ đổ lỗi cho việc nội tiết tố chưa ổn định ở tuổi dậy thì.

- Cảm giác chèn ép: Khi khối u lớn, trẻ có thể gặp tình trạng tiểu rắt, tiểu nhiều lần hoặc táo bón do khối u chèn ép vào bàng quang và trực tràng.