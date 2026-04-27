Lời nói cuối cùng đầy ám ảnh của người phụ nữ qua đời vì bệnh phổi

Một phụ nữ trẻ đã dùng những khoảnh khắc cuối đời để kêu gọi những người theo dõi từ bỏ thuốc lá điện tử — bởi chính chúng đã dẫn đến việc cô được chẩn đoán mắc các vấn đề về hô hấp.

Escarlen De los Santos, tại Los Hatillos, Cộng hòa Dominica, đã nói với người hâm mộ bốn từ — “nhìn tôi mà xem” — ám chỉ tình trạng suy sụp của bản thân khiến cô phải nhập viện. Người phụ nữ 30 tuổi đã qua đời ngay sau đó vào thứ Tư tuần trước, khi tình trạng suy hô hấp của cô dẫn đến các biến chứng phổi nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe xấu đi của cô có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử và shisha trong thời gian dài. Với nhận thức này, Escarlen đã chọn cách sống vị tha, biến việc giúp đỡ người khác thành sứ mệnh của mình — bất chấp tình trạng bệnh tật.

Trong một trong những video cuối cùng, được ghi lại khi cô nằm trên giường bệnh, Escarlen nói: “Hãy tránh xa những thứ đó, nhìn tôi mà xem. Tôi không muốn bất kỳ ai khác phải trải qua sự dày vò thể xác này.”

Escarlen đã quay một loạt video đau lòng trong những ngày cuối đời. Các video này sau đó lan truyền mạnh mẽ khắp khu vực Mỹ Latinh. Xuất hiện trong trạng thái yếu ớt và khó thở, cô cầu xin thế hệ của mình từ bỏ thói quen mà cô cho là đang “hủy hoại cô từ bên trong”.

Các video của cô ghi lại thực tế khắc nghiệt của suy hô hấp, đồng thời kêu gọi giới trẻ thay thế việc hút vape bằng tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Cái chết của cô đã làm bùng lên lại cuộc tranh luận về sự thiếu kiểm soát đối với các hệ thống cung cấp nicotine tại quốc gia vùng Caribe này.

Các quan chức y tế ngày càng lo ngại về sự gia tăng các ca tổn thương phổi liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử. Sự ra đi của cô xảy ra sau cái chết gần đây của Frank Sosa, 22 tuổi, tại cùng khu vực, cho thấy dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe cộng đồng đang nổi lên.

Bộ Y tế Công cộng Cộng hòa Dominica hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các lãnh đạo cộng đồng trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát độ tuổi nghiêm ngặt hơn và cảnh báo sức khỏe đối với các sản phẩm vape nhằm ngăn chặn thêm những mất mát về sinh mạng.

Tác hại tiềm ẩn của thuốc lá điện tử

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các thiết bị vape không hề “an toàn” như nhiều người lầm tưởng, bởi chúng vẫn chứa nicotine – chất gây nghiện cao, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch và hệ thần kinh.

Một báo cáo được đăng trên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử có liên quan đến tình trạng tổn thương phổi cấp tính (EVALI), với hàng nghìn ca nhập viện được ghi nhận tại Mỹ trong những năm gần đây. Các triệu chứng bao gồm khó thở, đau ngực, ho kéo dài và trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo phân tích của BBC News, hơi aerosol từ vape còn chứa các kim loại nặng như chì và niken, có thể gây viêm phổi và tổn thương mô phổi nếu tiếp xúc lâu dài. Đáng lo ngại hơn, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giới trẻ sử dụng vape có nguy cơ chuyển sang hút thuốc lá truyền thống cao hơn so với người không sử dụng.

Những bằng chứng này cho thấy thuốc lá điện tử không phải là lựa chọn “ít hại”, mà vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp.