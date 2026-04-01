5 việc làm buổi tối “phá thận” cực nhanh, tăng nguy cơ suy thận nhưng nhiều người vẫn chủ quan lặp lại mỗi ngày

Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính và suy thận có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Đây là nhóm bệnh nguy hiểm, thường tiến triển âm thầm nhưng khi phát hiện thì đã có thể gây ra hàng loạt biến chứng như thiếu máu, bệnh tim mạch, rối loạn điện giải, thậm chí phải chạy thận, ghép thận hoặc đối mặt với nguy cơ tử vong.

Đáng chú ý, theo các chuyên gia, bên cạnh chế độ ăn uống hay tập luyện, nhiều người lại bỏ qua một yếu tố tưởng chừng rất nhỏ nhưng có ảnh hưởng lâu dài: thói quen trước khi đi ngủ. Thực tế, những lựa chọn vào buổi tối, từ cách uống nước, ăn uống cho đến chất lượng giấc ngủ đều có thể âm thầm làm gia tăng gánh nặng cho thận. Nếu duy trì trong thời gian dài, chúng không chỉ tác động đến hệ tiết niệu mà còn góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Dưới đây là 6 thói quen buổi tối được các bác sĩ cảnh báo có thể gây hại cho thận nếu kéo dài:

Uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ

Ảnh minh hoạ

Nhiều người có thói quen uống nhiều nước trước khi lên giường với suy nghĩ “càng nhiều càng tốt”. Tuy nhiên, việc nạp một lượng lớn chất lỏng trong thời gian ngắn buộc thận phải tăng tốc lọc và tạo nước tiểu, gây quá tải tạm thời. Điều này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ do phải thức dậy đi vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Giải pháp tốt hơn là phân bổ lượng nước đều trong ngày, giảm dần vào buổi tối và chỉ uống một lượng nhỏ nếu cần trước khi ngủ.

Nhịn tiểu qua đêm

Không ít người cố gắng “cố nhịn” để tránh phải thức giấc giữa đêm. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu làm tăng áp lực lên bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng ngược lên thận. Thói quen đơn giản nhưng hiệu quả là đi vệ sinh trước khi ngủ và không nên cố nhịn nếu có nhu cầu trong đêm.

Hạn chế uống nước quá mức vào buổi tối

Ở chiều ngược lại, một số người lại cắt giảm gần như hoàn toàn việc uống nước vào buổi tối để tránh tiểu đêm. Điều này có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước, làm nước tiểu cô đặc hơn, buộc thận phải làm việc vất vả hơn để lọc chất thải. Cách hợp lý là đảm bảo uống đủ nước vào ban ngày, sau đó giảm dần vào buổi tối thay vì cắt giảm đột ngột.

Ảnh minh hoạ

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein vào tối muộn

Protein rất cần thiết cho cơ thể, nhưng ăn quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt là gần giờ ngủ lại tạo thêm gánh nặng cho thận. Khi protein được chuyển hóa, các chất thải như urê sẽ được tạo ra và cần thận xử lý.

Việc dồn lượng protein lớn vào bữa tối, nhất là với người có bệnh nền như tiểu đường hoặc chức năng thận suy giảm, có thể khiến thận phải “tăng ca” không cần thiết. Tốt nhất nên phân bổ lượng protein đều trong ngày và ăn tối vừa phải.

Bỏ qua dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng nhiều người mắc nhưng không nhận ra. Những lần ngừng thở ngắn trong đêm làm giảm oxy trong máu và gây tăng huyết áp đột ngột, từ đó ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến thận.

Các dấu hiệu như ngáy to, buồn ngủ ban ngày, hoặc có người nhận thấy bạn ngừng thở khi ngủ cần được kiểm tra sớm. Việc điều trị kịp thời không chỉ cải thiện giấc ngủ mà còn giúp bảo vệ chức năng thận.

Theo Times of India