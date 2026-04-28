5 món ăn, thức uống giải độc gan thận hiệu quả

Nước chanh và nghệ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn trang TOI cho biết, nước chanh là thức uống tốt để bắt đầu ngày mới. Nước chanh có hàm lượng vitamin C cao, giúp loại bỏ độc tố đồng thời cung cấp nước cho cơ thể. Nghệ có chứa curcumin, hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm và khả năng thúc đẩy chức năng gan. Thêm một nhúm nghệ vào nước chanh sẽ tăng cường đặc tính chống viêm, giải độc của thức uống này, tốt cho gan và thận sau khi bạn thức dậy.

Cách làm: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm và thêm một nhúm nghệ, khuấy đều, uống khi bụng đói.

Cháo yến mạch + hạt chia ngâm nước

Yến mạch giàu beta-glucan giúp hạ cholesterol, hỗ trợ chức năng gan; hạt chia khi ngâm tạo gel giàu chất xơ hòa tan và omega-3 thực vật, hỗ trợ thận bài tiết độc tố và kiểm soát đường huyết.

Beta-glucan trong yến mạch giúp giảm viêm gan mạn tính và giảm gan nhiễm mỡ.

Omega-3 từ hạt chia giảm tổn thương thận do viêm và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Nước ép củ dền + táo xanh

Củ dền giàu nitrate tự nhiên giúp tăng cường lưu thông máu, hạ huyết áp và hỗ trợ chức năng thận; trong khi táo xanh cung cấp pectin - chất xơ hòa tan giúp thải độc gan và giảm cholesterol máu.

Nước ép từ hai loại thực vật này vừa giải nhiệt mùa hè, vừa có giá trị hỗ trợ gan thận hiệu quả.

Nước dừa và cháo đậu đỏ gạo lứt rất tốt cho gan thận

Người uống nước ép củ dền 250ml/ngày trong 14 ngày có huyết áp tâm thu giảm trung bình 5 mmHg và cải thiện tốc độ lọc cầu thận (eGFR). Cùng lúc, pectin trong táo giúp loại bỏ acid mật dư thừa, giảm gánh nặng cho gan.

Nước dừa

Nước dừa là chất giữ nước tự nhiên và là lựa chọn tuyệt vời để giải độc cho cả gan và thận. Giàu chất điện giải, nước dừa giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động bình thường của thận. Tính chất lợi tiểu tự nhiên của nước dừa thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi thận, trong khi hàm lượng kali cao hỗ trợ sức khỏe gan.

Cách làm: Uống nước dừa tươi trực tiếp từ quả dừa hoặc sử dụng nước dừa đóng gói không đường.

Trà Tulsi (húng quế)

Tulsi hay húng quế là một loại thảo mộc được ưa chuộng trong ẩm thực truyền thống Ấn Độ, do nhiều lợi ích cho sức khỏe và hoạt động như một chất giải độc tự nhiên, bằng cách hỗ trợ gan và thận loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Tulsi cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, giảm căng thẳng, khiến nó trở thành thức uống hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

Cá hồi hấp + rau cải xanh

Cá hồi giàu axit béo omega-3, có tác dụng chống viêm, giảm mỡ gan và bảo vệ mạch máu thận. Trong khi đó, rau họ cải chứa sulforaphane, hợp chất đã được chứng minh giúp giải độc gan và chống oxy hóa mạnh.

Theo Hiệp hội Gan Hoa Kỳ, chế độ ăn có cá béo 2-3 lần/tuần giúp giảm 25-30% nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Sulforaphane trong rau cải xanh giảm viêm mô kẽ thận và cải thiện chức năng lọc cầu thận.

Đậu đỏ nấu gạo lứt + trà atiso

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, gạo lứt cung cấp carbohydrate phức, vitamin nhóm B và chất xơ; đậu đỏ lại giàu protein thực vật, kali và flavonoid. Kết hợp với trà atiso, thức uống nổi tiếng hỗ trợ gan - món ăn này giúp tăng cường đào thải độc tố qua nước tiểu và hỗ trợ men gan.

Chế độ ăn có đậu đỏ giúp giảm acid uric và cải thiện lọc cầu thận ở người có nguy cơ bệnh thận mãn tính. Song song đó, Tạp chí Hepatology International xác nhận, artichoke extract giúp giảm men gan ALT, AST và tăng khả năng tái tạo tế bào gan.

Tổng hợp