Ứng dụng phác đồ giảm đau, giúp trẻ mau hồi phục

Bé C. được chẩn đoán u nguyên bào gan hạ phân thùy IV đến VIII và đã trải qua nhiều đợt hóa trị. Trong lần nhập viện này, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phối hợp cùng Khoa Ung bướu - Huyết học quyết định phẫu thuật cắt u. Đây được tiên lượng là một cuộc phẫu thuật lớn, nguy cơ mất máu cao trong bối cảnh bệnh nhi giảm tiểu cầu và thể trạng suy yếu do tác dụng phụ của hóa trị.

Trước thách thức đó, khâu chuẩn bị và chăm sóc hậu phẫu được lên kế hoạch thấu đáo. Điểm nhấn điều trị là áp dụng phương pháp giảm đau đa mô thức do Khoa Gây mê - Hồi sức triển khai, trong đó đặt và lưu catheter gây tê ngoài màng cứng để kiểm soát đau xuyên suốt cuộc phẫu thuật và giai đoạn sau phẫu thuật. Hai giờ sau phẫu thuật, bệnh nhi được rút nội khí quản, tỉnh táo, tự thở tốt và chuyển về khoa điều trị mà không cần lưu lại dài ngày tại đơn vị hồi sức tích cực.

Phác đồ giảm đau đa mô thức tiên tiến trong nhi khoa mang lại nhiều tiềm năng. Ảnh: THÚY NGUYỄN

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành công này cho thấy tiềm năng ứng dụng các phác đồ giảm đau đa mô thức tiên tiến trong nhi khoa. Dù gây tê ngoài màng cứng được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong kiểm soát đau sau phẫu thuật, song kỹ thuật này vốn khó thực hiện ở trẻ nhỏ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, với quy trình đánh giá kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ, phương pháp này vẫn có thể được triển khai an toàn và hiệu quả. Việc áp dụng phương pháp này góp phần giảm tỉ lệ và thời gian nằm hồi sức tích cực, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, tiết giảm chi phí điều trị và rút ngắn thời gian nằm viện. Quan trọng hơn, bệnh nhi ít đau đớn hơn và hồi phục nhẹ nhàng hơn.