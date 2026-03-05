Chọn cà phê hay trà xanh vào buổi sáng?

Ảnh minh họa: Eatingwell

Những người yêu cà phê mong chờ tách cà phê buổi sáng vì hương thơm đậm đà và tác dụng tăng cường năng lượng, giúp tỉnh táo nhanh chóng trong khi những người hâm mộ trà xanh lại ưa chuộng những tác động tới cơ thể một cách nhẹ nhàng hơn.

Trà xanh cung cấp hỗn hợp các chất chống oxy hóa, axit amin, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể hoạt động tốt nhất. Trà xanh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, chứa nhiều polyphenol - các hợp chất thực vật mạnh mẽ có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong cơ thể. Trà xanh còn cung cấp L-theanine - một axit amin giúp thúc đẩy sự thư giãn và tập trung bằng cách tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác dễ chịu. Một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch của trà xanh cũng được ghi nhận đặc biệt là về việc giảm cholesterol.

Một ly trà cho buổi sáng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu (Ảnh minh họa: Pexels)

Trong khi đó cà phê được ưa chuộng vì giúp tỉnh táo, tập trung hơn để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và vượt qua tình trạng uể oải và suy giảm hiệu suất trong vòng 2 đến 3 giờ đầu tiên sau khi thức dậy. Caffeine trong cà phê theo các nghiên cứu mới đây, có thể giúp kiểm soát và giảm nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường loại 2. Cà phê kích thích nhiều vùng khác nhau của hệ tiêu hóa, giúp duy trì sự vận động của dạ dày, đường mật và tuyến tụy.

Uống cà phê buổi sáng mang đến sự tỉnh táo, tập trung cho nhiều người (Ảnh: Pexels)

Lựa chọn nào tốt hơn - cà phê hay trà xanh - thực sự phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe và sở thích cá nhân của bạn. Các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ những lời khuyên thiết thực để giúp bạn quyết định loại nào phù hợp với mình:

-Cà phê và trà xanh đều chứa caffeine, nhưng với lượng khác nhau. Một tách cà phê 240ml có khoảng 100 miligam caffeine, trong khi cùng một lượng trà xanh đó chỉ có khoảng 30 miligam. Đối với những người nhạy cảm với caffeine nhưng vẫn muốn tỉnh táo hơn vào buổi sáng, trà xanh có thể là lựa chọn tốt hơn, vì quá nhiều caffeine có thể khiến một số người lo lắng và bồn chồn.

-Vì cà phê cũng kích thích đường tiêu hóa, nó có thể gây ra tác dụng không ngờ đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, chẳng hạn như một số người bị tiêu chảy sau khi uống cà phê.

-Đối với những người muốn bỏ cà phê (hoặc chỉ muốn uống ít hơn), việc sử dụng trà xanh có thể giúp giảm thiểu bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào trong quá trình chuyển đổi.