Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì thói quen buổi sáng khiến cơ thể “chết dần chết mòn”

Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống kém lành mạnh có thể liên quan đến số ca tử vong cao hơn bất kỳ yếu tố rủi ro nào khác trên toàn cầu. Thông tin này được ông Christopher Murray, Giám đốc Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe thuộc Đại học Washington (Mỹ), chia sẻ và được The Health Site dẫn lại.

Trường hợp điển hình là một người đàn ông 30 tuổi ở Trung Quốc tử vong do biến chứng của bệnh tiểu đường. Theo thông tin được đăng tải, trong suốt 10 năm, anh duy trì thói quen ăn sáng tưởng chừng tiện lợi và “hợp khẩu vị” nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Một ngày nọ, sau bữa sáng như thường lệ, anh bất ngờ rơi vào hôn mê khi đang làm việc và được đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp CT não không phát hiện bất thường, song xét nghiệm cho thấy đường huyết tăng rất cao, lên tới 35 mmol/L.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu vì đái tháo đường – một biến chứng cấp tính nghiêm trọng, có tỷ lệ tử vong cao, dao động khoảng 20–30%.

Người đàn ông 30 tuổi tử vong do ăn sáng 10 năm không lành mạnh. Ảnh minh họa.

Tại viện người nhà kể lại, 10 năm trước người đàn ông này rất gầy gò và nhưng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên sau một cú sốc tình cảm, dẫn đến anh có thói quen ăn uống mất kiểm soát suốt một thập kỷ. Điều đáng nói, ở thời điểm tử vong anh nặng tới hơn 100kg, theo Sina.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm các bác sĩ suy đoán, nguyên nhân cốt lõi là béo phì nghiêm trọng đã gây kháng insulin, khiến đường huyết tăng cao âm thầm theo thời gian. Sâu xa hơn thì từ chính thói quen ăn sáng sai lầm trong suốt 10 năm qua.

Khi tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của nạn nhân, các bác sĩ vô cùng hoảng hốt vì bữa sáng - bữa ăn quan trọng với đường huyết của anh trong suốt 10 năm.

Được biết trước khi qua đời, nam bệnh nhân sáng nào cũng uống các loại nước ngọt, thường xuyên ăn đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt (burger). Các bác sĩ khẳng định thói quen ăn sáng này là con đường ngắn nhất dẫn đến rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và cuối cùng là biến chứng gây tử vong.

Theo chuyên gia bữa sáng là nữa quan trọng nên ăn đủ chất. Bữa sáng nên có đủ chất xơ từ rau xanh hoặc trái cây nguyên miếng để ổn định đường máu. Protein từ trứng, sữa chua hoặc thịt nạc giúp no lâu và giảm ăn vặt. Tinh bột tốt như yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt cung cấp năng lượng bền vững. Nên uống đủ nước và hạn chế muối cùng đường để tránh phù nề và tăng đường huyết sau ăn.

Những thực phẩm hạn chế ăn nhiều vào bữa sáng:

- Đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ: Những loại đồ ăn này dù hấp dẫn đến mấy cũng nên hạn chế ăn bởi các món chiên ngập dầu như xúc xích bọc bột chiên hay khoai tây chiên thường được chế biến bằng dầu hạt công nghiệp. Ở nhiệt độ cao, những loại dầu này dễ bị oxy hóa, tạo ra các phụ phẩm có khả năng gây hại cho cơ thể. Vị bác sĩ ví von mỗi miếng đồ chiên giống như giấy nhám chà xát lên thành mạch.

- Bánh mì trắng: Bác sĩ Bhojraj, giảng viên cấp quốc gia của Viện Y học Chức năng Mỹ (IFM) chia sẻ, khi một loại ngũ cốc bị loại bỏ chất xơ, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng, phần còn lại gần như hoạt động trong cơ thể giống như đường. Điều này áp dụng với bánh mì trắng, bánh quy giòn và cả nhiều sản phẩm gắn mác "đa ngũ cốc" nhưng thực chất đã qua tinh chế.

Theo vị chuyên gia này những thực phẩm này được tiêu hóa nhanh, làm đường huyết tăng vọt rồi sụt giảm, kéo theo tích trữ mỡ và nguy cơ kháng insulin. Về lâu dài, thói quen này làm gia tăng khả năng mắc tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

- Thịt nguội chế biến sẵn: Loại thịt này ngon và tiện lợi và dễ mang theo, nhưng món ăn quen thuộc này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thịt nguội thường được bảo quản bằng nitrat và nitrit - những chất có thể chuyển hóa thành các hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Những chất này không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư mà còn làm tăng huyết áp và gây tổn thương động mạch lâu dài.

Minh Hoa (t/h)