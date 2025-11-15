Tuyệt chiêu “Không Chơi Không Được”: Giới trẻ thích thú khám phá "Vũ Trụ Vui Chơi" đa chiều chỉ có tại WATERBOMB

Ngày đầu tiên của WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 đã khởi động với bầu không khí bùng nổ đúng chất “đại tiệc”. Ngay từ sáng 15/11, dòng người đổ về khu đô thị Vạn Phúc mỗi lúc một đông, ai cũng chuẩn bị sẵn súng nước và tinh thần “cháy” hết mình.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế như HIEUTHUHAI, Min, tlinh, Dương Domic, DJ TPA cùng loạt tên tuổi “hot hit” từ Hàn Quốc gồm RAIN, Sandara Park, Skull&Haha, Tempest, tripleS hay Kwon Eunbi đã thổi bùng bầu không khí lễ hội. Chỉ cần vừa đặt chân qua cổng, người tham dự đã ngay lập tức bị cuốn vào âm nhạc, tiếng hò reo và nguồn năng lượng phấn khích lan tỏa khắp không gian mở ra một ngày trải nghiệm rực rỡ dịp cuối năm.

Không gian ẩm thực: Điểm nạp năng lượng nhộn nhịp nhất sự kiện

Di chuyển vào trong khu sự kiện, khu vực ẩm thực hiện ra như một “ốc đảo phục hồi năng lượng” sau hàng giờ quẩy hết mình dưới nắng nóng và những màn té nước không ngừng nghỉ. Dù mới mở cửa không bao lâu nhưng không khó để bắt gặp cảnh hàng dài bạn trẻ xếp hàng, tay cầm những túi đồ ăn nóng hổi hoặc ly nước mát lạnh để vừa đi vừa thưởng thức.

Không gian ẩm thực là nơi nạp năng lượng cho giới trẻ sau những trận té nước

Nhiều bạn vừa bước khỏi sân khấu liền rủ nhau tạt vào khu FnB để nạp lại pin. Gian hàng của Three O’clock, Mai Anh Đào Street Food, Yamanaka Mart, Hỷ Lâm Môn,… lúc nào cũng đông người đứng đợi. Mùi gà rán thơm lừng, vị cay của tokbokki, những món xiên nướng nóng hổi hay ly trà sữa mát lạnh đều khiến khu vực này trở thành một trong những điểm nhộn nhịp nhất trong Day 1.

Từng nhóm bạn cùng nhau chọn món ăn yêu thích sau đó ngồi tận hưởng không khí nhộn nhịp của sự kiện

Không khí ở đây không chỉ đơn thuần là ăn và uống mà giống một “chợ phiên” thu nhỏ. Các bạn trẻ vừa trò chuyện vừa chọn món, nhiều nhóm bạn còn tranh thủ check-in ngay tại quầy vì decor rực rỡ và vibe cực hợp lễ hội. Sự tấp nập làm cho khu FnB luôn rộn ràng, đúng tinh thần vừa chơi hết mình vừa ăn uống thật đã của WATERBOMB.

Khu vui chơi giải trí: Rộn ràng ngay từ cổng, đầy tiếng cười và những cú bắn nước gay cấn

Chỉ cần đi một vòng quanh khu sự kiện là đủ cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội đang diễn ra. Ngay từ lối vào, khu check-in đã trở thành điểm dừng chân bắt buộc của hầu hết các bạn trẻ. Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất trước khi bước vào “đấu trường nước”, nên cảnh tượng từng nhóm bạn tạo dáng, canh góc và bấm máy liên tục diễn ra gần như không nghỉ.

Càng tiến về khu vực sân khấu, không khí lại càng bùng nổ. Hàng trăm người hòa mình vào những trận chiến súng nước sôi động, tiếng hò hét và nước bắn tung tóe tạo nên một bức tranh đúng chất lễ hội mùa hè. Các trạm bơm nước được bố trí khắp khu vực, giúp người chơi tiếp nước nhanh chóng để tiếp tục lao vào những pha “combat” gay cấn.

Khu vực sân khấu là nơi diễn ra nhiều trận té nước gay cấn

Điểm nhấn không thể thiếu là Waterbomb Time: cứ sau mỗi hai set biểu diễn của nghệ sĩ, tất cả người tham gia lại cùng bước vào màn “đại chiến” súng nước kéo dài 15 phút. Vừa cháy hết mình theo nền nhạc EDM, vừa đắm chìm trong làn nước mát lạnh.

Khu trải nghiệm thương hiệu: Kambooth lúc nào cũng đông nghịt người chụp ảnh từ sáng đến tối

Nếu khu FnB là nơi nạp năng lượng và sân khấu là nơi bùng sức trẻ thì khu trải nghiệm thương hiệu lại là điểm check-in mà bạn trẻ nhất định phải ghé qua. Các gian hàng được đầu tư chỉn chu, hoạt động đa dạng từ chơi game nhận quà đến thử thách nhanh, gọn, vui đã thu hút đông đảo người tham dự.

Trong số đó, nổi bật nhất trong ngày đầu tiên chính là khu photobooth của KAM. Đây gần như là một trong những điểm đông người nhất suốt cả ngày. Gian Kambooth luôn kín người dù là giờ trưa hay chiều tối. Nhiều nhóm bạn vừa thử súng nước ở sân khấu xong liền chạy thẳng về đây để chụp ảnh vì nghe “đồn” ảnh đẹp, lấy nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Kambooth đông nghịt các bạn trẻ chụp ảnh từ sớm

Bên trong, nhân viên Kambooth hỗ trợ rất tận tình, từ hướng dẫn đăng ký đến thao tác chụp ảnh trên máy. Chỉ khoảng hai phút là ảnh đã hoàn thiện, kèm theo video moment ghi lại toàn cảnh quá trình chụp. Nước ảnh đẹp, màu tươi sáng, không khí lễ hội được thể hiện rõ tạo cảm giác cực “đã mắt”. Không những thế, sau khi chụp ảnh xong còn nhận được quà mang về, nhiều bạn trẻ thích thú đến mức chụp xong rồi quay lại lần hai.

Nhân viên tại Kambooth hỗ trợ nhiệt tình từ khâu đăng ký đến chụp ảnh

Màu ảnh của KAM cực kỳ xinh khiến nhiều bạn trẻ phải lấy máy check-in ngay

Ngày đầu tiên của WATERBOMB khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn từ loạt nghệ sĩ trong và ngoài nước, cùng hàng loạt hoạt động bên lề thú vị đã mang đến một ngày hội mùa hè đúng nghĩa. Sự bùng nổ của khán giả, âm nhạc sôi động và những trải nghiệm độc đáo hứa hẹn mở màn trọn vẹn cho hành trình hai ngày của WATERBOMB tại Việt Nam.

