Hé lộ bí mật: Đằng sau 'cuộc chiến nước' là cả một 'Vũ Trụ Vui Chơi' bạn chưa biết!

Chỉ sau hôm nay, một trong những lễ hội mùa hè "nóng" nhất châu Á sẽ chính thức đổ bộ tại Việt Nam: WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025. Từng gây nên cơn sốt tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), sự kiện năm nay xuất hiện ở Việt Nam với quy mô lớn chưa từng có, hứa hẹn biến Vạn Phúc thành "tâm chấn giải trí" của giới trẻ trong hai ngày 15-16/11.



Bên cạnh đại tiệc âm nhạc và những trận "đấu nước" nảy lửa vốn làm nên thương hiệu, phiên bản Việt còn mang theo hàng loạt hoạt động bên lề cuốn hút không kém những gì đã khiến cư dân mạng quốc tế say mê. Và đó chính là lúc chúng ta khám phá xem đằng sau WATERBOMB… còn cả một "vũ trụ vui chơi" thú vị thế nào.

WATERBOMB ở Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) có gì?

Nhắc đến WATERBOMB, nhiều người chỉ hình dung đây là lễ hội "quẩy nát nước" với âm nhạc, đại bác nước, dàn nghệ sĩ cực khủng và những pha bắn súng nước không khoan nhượng. Nhưng thật ra, ở Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) - hai nơi sự kiện này luôn cháy vé - WATERBOMB còn nổi tiếng bởi cả một thế giới hoạt động bên lề vô cùng cuốn hút.

(Ảnh: waterbombfestival)

Tại WATERBOMB KOREA, du khách từ lâu đã quen với những góc check-in được set up theo đúng tinh thần "summer rave": phông nền neon, mô hình vòi nước khổng lồ, photo zone concept bãi biển, và cả khu thử thách mini-game với phần quà limited từ các brand đồng hành. Trong khi đó, WATERBOMB TAIWAN (Trung Quốc) lại ghi dấu bằng khu ăn uống kết hợp chợ đêm - nơi mọi người có thể vừa thưởng thức đồ ăn đường phố, vừa tạm "hạ nhiệt" sau các trận chiến nước gay cấn. Những khu vực merch, booth làm đẹp, gian hàng chỉnh trang outfit nhanh… đều trở thành điểm dừng chân đông nghịt suốt ngày dài.

Chính những trải nghiệm đa tầng ấy khiến WATERBOMB không chỉ đơn thuần là concert + súng nước, mà là một lễ hội trọn vẹn: nơi ai cũng tìm thấy thứ mình thích, từ sống ảo, chill, ăn uống đến quẩy hết mình.

WATERBOMB Việt Nam 2025: "Vũ trụ lễ hội" chính thức mở khóa

Năm nay, WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc - một địa điểm rộng lớn đủ sức chứa các phân khu trải nghiệm phong phú. Bản sơ đồ sự kiện vừa được công bố cho thấy toàn bộ "địa hình lễ hội" đã sẵn sàng với từng khu vực được thiết kế rõ ràng.

Sơ đồ sự kiện

Ngay từ cổng vào là phần check-in rộng rãi để người tham dự bắt đầu hành trình "cháy" của mình. Băng qua khu food zone - nơi tụ hợp những lựa chọn từ mặn đến ngọt - là đường dẫn tới sân khấu chính, nơi đại tiệc âm nhạc diễn ra. Bao quanh khu vực này là splash zone - "chiến địa nước" đúng nghĩa, nơi bạn chắc chắn sẽ ướt sũng sau vài phút hòa vào crowd.

Ở phía đối diện là khu gian hàng thương hiệu, các booth trải nghiệm và khu merch - những điểm luôn đông đúc tại mọi kỳ WATERBOMB vì ai cũng muốn săn một món đồ độc quyền hoặc sở hữu vài tấm ảnh sống ảo trước khi bị nước tấn công.

Nếu để ý timeline mà BTC công bố, năm nay WATERBOMB Việt Nam tiếp tục giữ nhịp hoạt động dàn trải từ sớm đến tối, mỗi ngày gồm nhiều set diễn nối tiếp, đan xen các phân đoạn "bơm nước" - "quẩy" - "nghỉ". Nghệ sĩ lên sân khấu dồn dập, không có khoảng trống để… buồn chán, tạo nên flow liên tục đúng chuẩn một đại tiệc mùa hè.

Lịch trình chi tiết các hoạt động trong sự kiện

KAM xuất hiện tại WATERBOMB: Góc sống ảo "không thể bỏ lỡ"



Giữa cơn mưa âm nhạc và nước bắn tung trời, năm nay sự kiện còn đón chào Kambooth - photobooth xịn sò từ KAM, hứa hẹn trở thành tâm điểm sống ảo mới.

Và đây là điều ai chuẩn bị đi WATERBOMB ngày mai cũng cần biết: chuẩn bị outfit cực cháy mà không có hình đẹp mang về là uổng công! Vì thế, Kambooth được đặt ngay tại khu booth thương hiệu - vị trí thuận lợi và dễ tìm - để bạn ghé qua bất cứ lúc nào trước khi bước vào "đấu trường nước".

Đúng tinh thần "đi fest mà không có ảnh là coi như chưa đi", Kambooth đem đến trải nghiệm siêu nhanh: chỉ 2 phút là có ngay ảnh đẹp, còn được nhận Video Moment và in ảnh hoàn toàn miễn phí. Bộ ảnh lung linh sẽ trở thành "bằng chứng xác thực" rằng bạn đã cháy hết mình tại WATERBOMB - điều mà một chiếc camera điện thoại ướt nước đôi khi không thể cứu được.

Trong bối cảnh cả lễ hội là một cuộc chiến nước bất tận, Kambooth giống như một "trạm dừng sắc đẹp" an toàn, khô ráo, sáng sủa để bạn kịp lưu lại khoảnh khắc trước khi mascara tan chảy hay tóc tai bết nước. Cũng nhờ vậy, không ít bạn lựa chọn ghé booth ngay khi vừa vào cổng - đảm bảo ảnh vừa đẹp vừa giữ được nguyên vẹn vibe outfit.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Page Waterbomb Hochiminh City)

WATERBOMB không chỉ là âm nhạc, không chỉ là nước. Đó là cả một thế giới thu nhỏ của mùa hè: nơi bạn được quẩy, được chơi, được ăn, được chụp hình, và được sống hết mình trong một "vũ trụ vui chơi" chỉ diễn ra một lần mỗi năm. Và nếu muốn bộ ảnh "WATERBOMB mùa này tôi đã cháy như thế nào?" thật sự để đời, đừng quên ghé Kambooth - nơi mọi outfit cháy đều được ghi lại trọn vẹn.