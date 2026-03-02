Tưởng viêm phổi, hóa ra mắc bệnh cực hiếm

Ngày 1-3, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công và cứu sống một bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc u tuyến ức gây tràn dịch dưỡng trấp, bệnh lý cực kỳ hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận vài trường hợp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và được xuất viện

Bệnh nhi là bé M., bé sinh đủ tháng, khoẻ mạnh. Tuy nhiên, khi mới 6 ngày tuổi, bé xuất hiện tình trạng thở mệt, tím tái và được đưa vào bệnh viện tuyến dưới cấp cứu. Tại đây, bé phải đặt nội khí quản do suy hô hấp nặng. Trong vòng hai tuần, bệnh nhi hai lần nhập viện với chẩn đoán viêm phổi kèm tràn dịch màng phổi. Dù được điều trị và xuất viện, tình trạng khó thở của bé vẫn tái diễn, ngày càng trầm trọng.

Gia đình sau đó chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại Khoa Hô hấp 1, bệnh nhi được thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu như X-quang ngực, siêu âm lồng ngực và chụp CT scan phổi. Kết quả cho thấy bé bị tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều, song các chỉ số nhiễm trùng đều âm tính, loại trừ khả năng viêm phổi thông thường.

Các bác sĩ tiến hành chọc dò dịch màng phổi và xác định bệnh nhi mắc tràn dịch dưỡng trấp (chylothorax) tình trạng rò rỉ bạch huyết bất thường vào khoang màng phổi, rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

BSCK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết ê-kíp đã triển khai điều trị nội khoa tích cực, bao gồm nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, hỗ trợ dinh dưỡng chuyên biệt và sử dụng Octreotide, thuốc đặc hiệu trong điều trị tràn dịch dưỡng trấp.

"Trước diễn tiến bất thường của bệnh, chúng tôi chỉ định chụp MRI ngực để khảo sát hệ bạch huyết. Sau khi hội chẩn cùng chuyên gia chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp phát hiện khối u tuyến ức chèn ép ống bạch huyết. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tràn dịch kéo dài và không đáp ứng điều trị nội khoa" - BS Phong thông tin.

Sau 14 ngày điều trị tích cực nhưng không cải thiện, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa với Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Dinh dưỡng và Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức.

Ca mổ được đánh giá phức tạp song đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, bệnh nhi tự thở tốt, hồi phục dần và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng tập thể y bác sĩ.

Theo các chuyên gia, tràn dịch dưỡng trấp do u tuyến ức ở trẻ sơ sinh là tình trạng đặc biệt hiếm. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán chính xác và phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ.