Tuổi 54 không tưởng của nàng Dae Jang Geum

Nhắc đến những mỹ nhân như "bị thời gian lãng quên" của làng giải trí Hàn, không thể bỏ qua Lee Young Ae – biểu tượng nhan sắc vượt thời gian. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1971 lại khiến công chúng bất ngờ với nhan sắc khó tin khi xuất hiện tại sự kiện của tạp chí W Korea. Dù đã ở tuổi 54, nàng Dae Jang Geum vẫn giữ được làn da căng sáng, nụ cười dịu dàng và thần thái thanh lịch khó ai sánh kịp. Đặc biệt, qua ống kính cam thường, nữ diễn viên còn như còn như xoá mờ khoảng cách tuổi tác với đàn em kém gần 30 tuổi nhờ vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ.

Cam thường bất bại của Lee Young Ae khi đứng cạnh đàn em tại sự kiện của W Korea mới đây. (Nguồn: wkorea)

Ở tuổi 54, nữ diễn viên khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, đường nét thanh tú và thần thái sang trọng. Lee Young Ae chọn một chiếc váy da đen dáng bất đối xứng, thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực, hiện đại. Minh tinh xứ Hàn phối cùng túi Bottega Veneta tông đồng điệu và trang sức kim cương thanh mảnh, vừa đủ điểm xuyết sự xa hoa mà không hề phô trương.

Layout tóc suôn tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng giúp tôn trọn vẻ đẹp mộc mạc, trang nhã vốn làm nên tên tuổi của nàng Dae Jang Geum. Sắc vóc cùng khí chất của Lee Young Ae vẫn nổi bật theo cách rất riêng giữa 1 sự kiện toàn những ngôi sao trẻ.

Không cần váy áo cầu kỳ, Lee Young Ae vẫn ghi điểm trước ống kính nhờ phong cách tối giản, sang trọng và thanh lịch.

Cận cảnh làn da trắng, rạng rỡ và căng mịn của Lee Young Ae. Dù đã ở ngưỡng 55 nhưng dấu hiệu tuổi tác vẫn không xuất hiện quá nhiều trên gương mặt nữ diễn viên.

Đặc biệt, trong hình chung cùng Lee Chae Min và Soobin (TXT) - 2 đàn em kém Lee Young Ae đến tận 29 tuổi, nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ đẹp, rạng rỡ.