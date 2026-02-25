6 dấu hiệu ở bàn chân hé lộ sức khỏe và tuổi thọ của bạn

Từ xa xưa, đi bộ đã được xem là phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đoạn thơ: "Tre khô từ lá, người già từ chân/Mỗi ngày đi nghìn bước/Chẳng cần tới tiệm thuốc" thể hiện quan niệm: Sự lão hóa của con người bắt đầu từ đôi chân và việc duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Đôi bàn chân thường được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể.

Trong y học, đôi bàn chân thường được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể, đồng thời là tấm gương phản chiếu khá rõ tình trạng sức khỏe toàn thân. Tuần hoàn máu, chuyển hóa và thần kinh ngoại biên đều có thể bộc lộ dấu hiệu sớm qua bàn chân. Quan sát thực tế cho thấy, những người có tuổi thọ cao thường sở hữu một số đặc điểm chung ở đôi chân.

Dấu hiệu ở bàn chân phản ánh sức khỏe tốt, khả năng sống thọ của một người:

Gân ở bàn chân mềm: Theo Aboluowang, khi bạn sờ vào gân bàn chân mà cảm thấy mềm, đàn hồi tốt, đó là dấu hiệu cho thấy mạch máu còn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu gân cứng, kém đàn hồi, có thể mạch máu đã bắt đầu lão hóa. Về mặt sinh lý, mạch máu khỏe cần có độ mềm nhất định để co giãn linh hoạt theo nhịp tim. Khi mạch xơ cứng hoặc tắc nghẽn, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, bàn chân "mềm" không chỉ nói lên khả năng vận động tốt mà còn phản ánh tình trạng mạch máu tương đối trẻ.

Ảnh minh họa.

Bàn chân ít bị tê: Trong điều kiện bình thường, nếu không ngồi hay đứng quá lâu, không bị đè ép hoặc giữ một tư thế cố định trong thời gian dài, bàn chân sẽ không xuất hiện cảm giác tê. Nếu hiện tượng tê chân xảy ra thường xuyên, không rõ nguyên nhân bên ngoài, đó có thể là dấu hiệu máu lưu thông kém do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc tổn thương thần kinh. Tình trạng này thường liên quan đến các bệnh mạn tính như tiểu đường, rối loạn tuần hoàn ngoại biên - những yếu tố làm giảm chất lượng sống và ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.

Da bàn chân mịn, hồng hào: Bàn chân quanh năm được che kín bởi tất và giày, là vùng da khá nhạy cảm. Nếu da chân trơn láng, ít khô nứt, ít bong tróc, điều đó thường phản ánh khả năng tuần hoàn và dinh dưỡng của cơ thể tương đối tốt. Ngược lại, da chân khô nẻ kéo dài có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn, thiếu vi chất hoặc một số bệnh mạn tính.

Bàn chân ấm, ít khi lạnh: Rất nhiều người, đặc biệt vào mùa lạnh, thường xuyên bị lạnh chân. Tuy nhiên, nếu ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp mà bàn chân vẫn giữ được độ ấm tương đối, đây là dấu hiệu cho thấy máu lưu thông tốt, hệ mạch ngoại biên hoạt động hiệu quả. Tuần hoàn thông suốt cũng là một yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Bàn chân bộc lộ nhiều về sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa: Heart.

Móng chân hồng hào, có độ bóng tự nhiên: Móng chân không chỉ phản ánh tình trạng chăm sóc cá nhân mà còn liên quan đến khí huyết và dinh dưỡng. Móng hồng, chắc, bề mặt nhẵn thường cho thấy cơ thể đủ máu, đủ oxy. Ngược lại, móng nhợt nhạt, sẫm màu hoặc dễ gãy có thể liên quan đến thiếu máu, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh mạn tính.

Lòng bàn chân có màu hồng nhạt tự nhiên: Ở người khỏe mạnh, gan bàn chân thường có sắc hồng nhẹ. Nếu màu sắc chuyển sang trắng bệch, vàng sậm hoặc tím tái, cần chú ý nhiều hơn vì có thể liên quan đến tuần hoàn kém, bệnh chuyển hóa hoặc vấn đề về mạch máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận đi bộ và các hoạt động thể chất khác liên quan mật thiết với sức khỏe lâu dài. Phân tích đăng trên tạp chí Y học Thể thao Anh cho thấy những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn đáng kể so với những người ít vận động - đặc biệt là nguy cơ tử vong do tim mạch và đột quỵ giảm rõ rệt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi tuần, người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức trung bình, trong đó đi bộ nhanh là hình thức phù hợp với hầu hết mọi người và liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư và cải thiện tuổi thọ tổng thể.

Nên duy trì vận động đều đặn giúp tăng sức mạnh cơ bàn chân và cẳng chân, từ đó hỗ trợ thăng bằng và tuần hoàn. Những động tác đơn giản như nhón gót, co duỗi cổ chân, đi bộ hoặc tập các bài giãn cơ chân mỗi ngày 30 đến 60 phút đều mang lại lợi ích rõ rệt.

Đôi bàn chân tuy nhỏ nhưng lại gửi đi nhiều thông điệp quan trọng về sức khỏe. Chăm sóc tốt bàn chân cũng chính là một cách âm thầm nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và hướng tới cuộc sống khỏe mạnh, bền bỉ hơn theo thời gian.

(Theo vietnamnet, thanhnienviet)






