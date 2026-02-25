4 kiểu phơi quần áo “rước thêm bệnh” vào người mùa nồm ẩm, nhiều nhà rất dễ mắc phải

Miền Bắc đang bước vào cao điểm nồm ẩm – thời điểm nền nhà “đổ mồ hôi”, tường mốc loang lổ, quần áo phơi cả ngày vẫn ẩm lạnh. Độ ẩm không khí nhiều thời điểm lên tới 85–95% theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khiến việc giặt giũ, hong khô quần áo trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là những thói quen phơi đồ sai cách trong mùa nồm không chỉ khiến quần áo có mùi khó chịu mà còn có thể trở thành “trung gian” mang vi khuẩn, nấm mốc tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, làm tăng nguy cơ bệnh da liễu và hô hấp.





Dưới đây là 4 kiểu phơi quần áo rất phổ biến nhưng dễ “rước bệnh” vào người trong những ngày ẩm ướt.

Phơi quần áo trong phòng kín, thiếu thông gió

Vì sợ mưa phùn và bụi bẩn, nhiều gia đình chọn cách phơi quần áo ngay trong phòng khách, phòng ngủ hoặc ban công đóng kín cửa. Thế nhưng, trong môi trường không lưu thông không khí, độ ẩm cao khiến quần áo lâu khô, thậm chí 2–3 ngày vẫn còn ẩm.

Quần áo ẩm là môi trường thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Khi mặc lên người, các tác nhân này có thể gây ngứa, viêm da tiếp xúc, nổi mề đay, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm. Với người mắc viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn, quần áo ẩm mốc còn có thể kích hoạt các cơn hắt hơi, khó thở.

Để quần áo quá lâu trong máy giặt sau khi giặt xong

Một sai lầm khác nhiều người mắc phải là giặt xong nhưng không phơi ngay, để quần áo nằm trong lồng giặt nhiều giờ. Trong môi trường kín, ẩm ướt của máy giặt, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng, khiến quần áo dù đã giặt sạch vẫn bị “ô nhiễm ngược”.

Biểu hiện dễ nhận thấy là quần áo có mùi hôi nhẹ, dù nhìn bên ngoài vẫn sạch. Nếu tiếp tục mặc những bộ đồ này, nguy cơ kích ứng da, viêm nang lông hoặc nhiễm nấm sẽ tăng cao.

Phơi quần áo chồng chéo, sát vào nhau

Không gian chật hẹp khiến nhiều gia đình phải tận dụng từng khoảng trống để phơi đồ, treo chồng nhiều lớp quần áo lên nhau. Tuy nhiên, khi các lớp vải dày sát vào nhau, hơi ẩm không thoát ra được, phần bên trong luôn trong tình trạng ẩm lạnh.

Đây là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển, nhất là ở cổ áo, nách áo, lưng quần – những vị trí tiếp xúc trực tiếp với da. Mặc quần áo chưa khô hoàn toàn không chỉ gây khó chịu mà còn có thể khiến cơ thể bị lạnh, giảm sức đề kháng trong những ngày thời tiết giao mùa.

Phơi ở nơi nhiều khói bụi, ô nhiễm

Không ít gia đình có thói quen phơi đồ sát mặt đường hoặc gần khu vực nhiều phương tiện qua lại. Trong mùa nồm, vải ẩm rất dễ bám bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí.

Khi mặc vào, người dùng có thể hít phải bụi bẩn còn lưu trên quần áo, làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền hô hấp, đây là yếu tố dễ khiến tình trạng viêm họng, ho kéo dài trở nên trầm trọng hơn.

Làm gì để phơi quần áo an toàn trong mùa nồm?

Các chuyên gia khuyến cáo, trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài, người dân nên:

Phơi quần áo ngay sau khi giặt xong

Treo từng chiếc cách nhau, không chồng chéo

Tận dụng những khoảng thời gian trời hửng nắng hoặc có gió

Có thể bật điều hòa chế độ Dry hoặc dùng máy hút ẩm để hỗ trợ làm khô không khí

Đảm bảo quần áo khô hoàn toàn trước khi cất vào tủ

Ngoài ra, tủ quần áo cũng cần được vệ sinh định kỳ, tránh để ẩm mốc tích tụ lâu ngày.

Đừng chủ quan với “đồ ẩm một chút”

Trong những ngày nồm ẩm, cảm giác quần áo “chỉ hơi ẩm nhẹ” có thể khiến nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, môi trường ẩm chính là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật phát triển mạnh. Một thay đổi nhỏ trong thói quen phơi đồ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh da và hô hấp cho cả gia đình.

Mùa nồm có thể còn kéo dài thêm nhiều ngày. Giữ quần áo khô sạch không chỉ để thoải mái khi mặc, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả giữa thời tiết ẩm ướt đặc trưng của miền Bắc.