Hiểm họa khôn lường khi tự ý truyền trắng da

Theo các chuyên gia y tế, nhu cầu làm đẹp là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, bất kỳ can thiệp nào có tính chất xâm lấn như tiêm thuốc, truyền dịch, truyền trắng da hay các thủ thuật đưa chất vào cơ thể đều tiềm ẩn nguy cơ tai biến, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được thực hiện đúng quy định và trong điều kiện kiểm soát y khoa chặt chẽ.

“Tuyệt đối không thực hiện truyền dịch hoặc tiêm các sản phẩm làm đẹp tại nhà. Nhiều người vì tin vào lời quảng cáo, vì tiện lợi hoặc chi phí thấp mà đồng ý để nhân viên không rõ chuyên môn đến tận nhà thực hiện truyền, tiêm”, BS CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) khuyến cáo.

Mọi thủ thuật tiêm, truyền đều có nguy cơ gây sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng cấp tính có thể dẫn đến tụt huyết áp, suy hô hấp, ngưng tim đột ngột. Những biến cố này có thể xảy ra chỉ trong vài phút sau khi đưa thuốc vào cơ thể.

Bác sĩ cảnh báo tuyệt đối không tự ý truyền bất cứ loại dịch nào tại nhà. (Ảnh minh họa)

Trong tình huống đó, nếu không có đầy đủ phương tiện cấp cứu và đội ngũ y tế được đào tạo bài bản để xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Chỉ các cơ sở y tế đủ điều kiện mới có thể theo dõi sát, phát hiện sớm và xử lý hiệu quả những tai biến này.

Bên cạnh đó, người dân chỉ nên thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép hoạt động hợp pháp. Trước khi quyết định làm đẹp, cần kiểm tra rõ ràng giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp. Đây là cơ sở pháp lý chứng minh cơ sở đó được phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định.

Đồng thời, người thực hiện thủ thuật phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Không nên tin tưởng vào lời giới thiệu suông hoặc quảng cáo trên mạng xã hội mà bỏ qua các yếu tố pháp lý.

Ngoài ra, cơ sở làm đẹp phải có đầy đủ điều kiện cấp cứu tại chỗ như oxy, thuốc chống sốc, thiết bị theo dõi sinh tồn (monitoring)… để kịp thời xử lý nếu xảy ra biến chứng. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở có thực hiện can thiệp xâm lấn.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, người dân không nên tin vào những quảng cáo “truyền trắng”, “đẹp nhanh - không rủi ro” đang tràn lan trên mạng xã hội. Hiện nay, nhiều sản phẩm được quảng bá là làm trắng da bằng đường truyền tĩnh mạch thực tế không được Bộ Y tế cấp phép cho mục đích thẩm mỹ.

Việc sử dụng các sản phẩm này sai chỉ định hoặc không rõ nguồn gốc có thể gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như tổn thương gan, suy thận, rối loạn đông máu, sốc phản vệ và thậm chí tử vong . Làm đẹp không thể là cuộc “đánh cược” với sức khỏe chỉ vì mong muốn thay đổi nhanh chóng vẻ bề ngoài.

“Trong trường hợp đã thực hiện tiêm hoặc truyền và xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi đột ngột, khó thở, tím tái, nổi mề đay, choáng váng hoặc cảm giác lơ mơ, người dân phải gọi cấp cứu 115 ngay lập tức.

“Thời gian vàng” để xử trí sốc phản vệ chỉ tính bằng phút. Việc chậm trễ, tự theo dõi tại nhà hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và bỏ lỡ cơ hội cứu sống người bệnh. Can thiệp y tế càng sớm thì khả năng hồi phục càng cao”, BS Khanh nhấn mạnh.

Không chỉ là truyền trắng làm đẹp, bác sĩ cũng cảnh báo, người dân không tự ý truyền bất cứ loại dịch nào tại nhà. Truyền dịch là một can thiệp y khoa và chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ.

Để đảm bảo an toàn, truyền dịch phải được bác sĩ thăm khám và chỉ định cụ thể. Quá trình thực hiện cần do nhân viên y tế có chuyên môn đảm trách, tại cơ sở có đầy đủ phương tiện cấp cứu như oxy, thuốc chống sốc và thiết bị theo dõi.

Trong suốt thời gian truyền, người bệnh phải được theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, ngứa, nổi mề đay, khó thở hoặc choáng váng, cần xử trí ngay lập tức. Tuyệt đối không truyền dịch tại các cơ sở không được cấp phép, spa hay tại nhà riêng.

“Đừng xem truyền dịch là cách bồi bổ hay làm đẹp nhanh. Đây là thủ thuật y tế có rủi ro, chỉ thực hiện khi có bác sĩ chỉ định và tại cơ sở được cấp phép” , BS Khanh cảnh báo.