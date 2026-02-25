Túi thừa đại tràng 'phát nổ', bác sĩ cảnh báo biến chứng chết người

Ngày 25/2, BS Thái Khánh Phát, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM (cơ sở 2) cho biết, tại đây vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu, cắt 15 cm đại tràng sigma để cứu bệnh nhân bị vỡ túi thừa dẫn đến sốc nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng

Theo bệnh sử, bà T.T.T. (72 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM) nhập viện với biểu hiện sốt cao, đau bụng dữ dội, bụng chướng, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ túi thừa đại tràng sigma.

Vỡ túi thừa đại tràng là tình trạng cấp cứu khẩn nguy ở người bệnh (ảnh minh họa)

Theo các bác sĩ, túi thừa đại tràng là những túi nhỏ hình thành tại thành ruột, thường gặp ở người lớn tuổi. Phần lớn trường hợp diễn tiến âm thầm nhưng khi bị viêm hoặc thủng, túi thừa có thể vỡ khiến dịch tiêu hóa, vi khuẩn và phân tràn vào ổ bụng. Hậu quả là viêm phúc mạc lan tỏa, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, là những biến chứng đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn.

Theo BS Phát, đây là trường hợp rất nguy kịch do người bệnh tuổi cao và mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường, hen phế quản, béo phì và suy giảm miễn dịch. Những yếu tố này khiến khả năng đề kháng kém, nhiễm trùng dễ lan rộng và nguy cơ tử vong cao hơn so với người bệnh thông thường.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát huyết động và nhanh chóng chuyển vào phòng mổ.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục sau phẫu thuật

BS Phát cho biết, trong quá trình phẫu thuật nội soi cấp cứu, ê kíp đã tiến hành cắt bỏ đoạn đại tràng sigma chứa túi thừa bị vỡ, rửa sạch ổ bụng để loại bỏ nguồn nhiễm, đặt dẫn lưu và mở hậu môn nhân tạo tạm thời. Phương pháp này giúp kiểm soát nhiễm trùng, bảo vệ phần ruột còn lại và tạo điều kiện cho người bệnh hồi phục.

Nhờ can thiệp cấp cứu và chăm sóc hồi sức tích cực, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn ổn định dần. Dự kiến sau khoảng một tháng, khi tình trạng viêm nhiễm hoàn toàn ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật nội soi lần hai để nối lại đại tràng, đưa hậu môn về vị trí sinh học.

Từ trường hợp trên, BS Phát cảnh báo, bệnh túi thừa đại tràng có xu hướng gia tăng theo tuổi. Ở giai đoạn viêm túi thừa chưa biến chứng, người bệnh có thể điều trị nội khoa. Ngược lại, khi đã xảy ra thủng đại tràng gây viêm phúc mạc, phẫu thuật cấp cứu là biện pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Để tránh biến chứng nguy hiểm, bác sĩ khuyến cáo người bệnh đã được chẩn đoán túi thừa đại tràng cần tái khám định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ.

Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa hoặc bí đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, can thiệp kịp thời.