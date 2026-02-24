Cô gái "nuôi đàn rận" trên mí mắt không hay biết sau khi làm đẹp bằng phương pháp nhiều chị em cực mê

Theo trang Ifeng, chiều 5/2, cô Vương (24 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Mắt Aier (Trung Quốc) trong tình trạng mắt đỏ, ngứa và khô kéo dài. Khi bác sĩ cho cô xem hình ảnh phóng đại dưới kính hiển vi, cô gần như “đứng hình”: Những chấm nhỏ li ti bám dày đặc ở chân mi thực chất là… rận ký sinh.

Trước đó, cô Vương vừa nối mi ở một thẩm mỹ viện. Sau vài ngày, mắt bắt đầu ngứa râm ran, khô và khó chịu. Nghĩ đơn giản là dị ứng mỹ phẩm, cô tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng. Triệu chứng có đỡ nhưng chỉ được một lúc rồi lại tái phát, thậm chí nặng hơn. “Tôi cứ tưởng bị dị ứng. Không thể tin được là có rận bám trên lông mi mình”, cô Vương chia sẻ.

Phó trưởng khoa Nhãn khoa và Giác mạc, bác sĩ Shen Jinxia, đã tiến hành xét nghiệm ký sinh trùng. Kết quả khiến ai nghe cũng nổi da gà khi 64 con Demodex ký sinh bám trên gốc của 18 sợi lông mi ở cả hai mắt. Cô Vương được chẩn đoán viêm bờ mi do nhiễm Demodex.

Phác đồ điều trị bao gồm làm sạch tuyến Meibomian, dùng khăn lau chuyên biệt diệt ký sinh trùng và thuốc kháng viêm, kháng ký sinh trùng thay cho thuốc chống dị ứng trước đó. Sau điều trị, tình trạng mắt của cô mới dần thuyên giảm.

Theo bác sĩ Shen, dịp trước Tết Nguyên đán, nhu cầu nối mi tăng vọt, kéo theo số ca viêm bờ mi do ký sinh trùng cũng tăng đáng kể. Nhiều người đến khám vì ngứa ở chân mi, nghĩ là dị ứng thông thường. Nhưng khi soi kỹ, bác sĩ phát hiện vảy hình ống bám quanh gốc mi - dấu hiệu điển hình của nhiễm Demodex.

Vì sao nối mi lại dễ thành “ổ” cho rận? Bác sĩ giải thích, mi giả được dán sát chân mi thật, cộng thêm cặn trang điểm từ kẻ mắt, mascara tích tụ lâu ngày sẽ làm tắc nghẽn nang lông. Dầu và bã nhờn không được làm sạch triệt để tạo môi trường lý tưởng cho ký sinh trùng sinh sôi. Nói cách khác, việc nối mi có thể vô tình tạo ra một “ngôi nhà nhân tạo” cho rận trú ngụ.

Chưa kể, nếu dụng cụ làm đẹp không được khử trùng đúng cách, nguy cơ lây nhiễm chéo càng cao. Một số cơ sở không đảm bảo vệ sinh, dùng chung nhíp, kéo, thậm chí tái sử dụng vật dụng dùng một lần. Những dụng cụ không được tiệt trùng bằng nhiệt độ cao hoặc tia cực tím có thể trở thành “trung gian” mang mầm bệnh.

Đáng nói, triệu chứng nhiễm ký sinh trùng ở mắt rất dễ nhầm với dị ứng hay khô mắt: ngứa, đỏ, cộm như có dị vật, rụng lông mi, bong vảy mí mắt, tăng tiết dịch. Nhiều người tự ý mua thuốc nhỏ mắt chống dị ứng dùng liên tục, vừa không khỏi vừa làm lỡ thời điểm điều trị thích hợp. Nếu để nặng, có thể dẫn đến viêm kết mạc, viêm giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Câu chuyện của cô Vương là lời nhắc không hề “nhẹ đô” cho hội mê làm đẹp. Nối mi thì vẫn xinh thật, nhưng đừng quên chọn cơ sở uy tín, đảm bảo khử trùng nghiêm ngặt và đặc biệt phải tẩy trang, vệ sinh vùng mắt kỹ càng mỗi ngày. Nếu mắt ngứa, đỏ, khó chịu kéo dài, tốt nhất nên đi khám chuyên khoa mắt thay vì tự chẩn đoán ở nhà.

Nguồn và ảnh: Ifeng