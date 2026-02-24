“Tôi 74 tuổi nhưng bị nhầm mới ngoài 60”: Bí quyết trẻ lâu không nằm ở kem dưỡng, mà ở một điều ít ai ngờ tới

Ở tuổi 74, bà khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tuổi thật. Không ít người nói bà trông còn trẻ hơn cả thời điểm đầu tuổi 60. Không phẫu thuật thẩm mỹ, không liệu trình đắt đỏ, bí quyết của bà lại đến từ một thay đổi tưởng chừng vô hình: buông bỏ nỗi sợ già đi.

Câu chuyện được chia sẻ trên một chuyên trang đời sống của Anh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi thông điệp giản dị nhưng chạm đúng tâm lý của rất nhiều phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ ăn một trái cây để trông trẻ hơn hàng chục năm (Ảnh: Getty)

“Tôi từng già đi vì chính nỗi sợ của mình”

Đầu bếp Babette Davis, 74 tuổi, xuất hiện trên kênh TikTok @intrinsicsecrets, tiết lộ chế độ ăn uống hàng ngày khiến bà trông trẻ hơn nhiều tuổi so với thực tế. Tiết lộ đáng ngạc nhiên này đã làm dấy lên sự tò mò về sức mạnh tiềm năng của các lựa chọn thực phẩm hàng ngày.

Bà kể, nhiều năm trước, đặc biệt trong giai đoạn cuối tuổi 50 đến đầu 60, bà gần như ám ảnh với việc lão hóa. Mỗi nếp nhăn mới xuất hiện đều trở thành một “mối đe dọa”. Mỗi lần soi gương là một lần tự đánh giá, so sánh và thất vọng.

“Tôi nghĩ mình phải chống lại thời gian. Tôi cố gắng làm mọi thứ để trông trẻ hơn, nhưng càng cố, tôi càng căng thẳng” , bà chia sẻ.

Chính sự lo lắng đó khiến gương mặt bà lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng. Cơ mặt thiếu sự thư giãn, ánh mắt nặng nề, nụ cười gượng gạo. Bà nhận ra, dù chưa quá nhiều tuổi, mình lại trông mệt mỏi hơn cả hiện tại.

Các nghiên cứu khoa học cũng từng chỉ ra rằng căng thẳng kéo dài có thể thúc đẩy quá trình lão hóa sinh học. Stress mạn tính không chỉ ảnh hưởng đến làn da mà còn tác động đến tế bào, giấc ngủ và nội tiết tố - những yếu tố quyết định vẻ ngoài trẻ trung.

Bước ngoặt đến từ sự chấp nhận

Khoảng sau tuổi 62, khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, bà bắt đầu thay đổi. Không phải bằng một quyết tâm lớn lao, mà đơn giản là… mệt mỏi với việc chiến đấu.

“Tôi kiệt sức vì phải chống lại tuổi tác. Và rồi tôi ngừng lại” , bà nói.

Thay vì soi xét từng dấu hiệu lão hóa, bà tập trung vào cảm giác của mình:

- Đi bộ mỗi ngày

- Tập yoga nhẹ nhàng

- Bơi lội

- Tham gia hoạt động tình nguyện

Những việc ấy không hẳn mới mẻ. Điều khác biệt nằm ở tâm thế: Bà không còn làm vì sợ già, mà vì muốn khỏe mạnh và vui vẻ.

Dần dần, gương mặt bà thay đổi. Không phải vì nếp nhăn biến mất, mà vì chúng không còn đi kèm với sự căng thẳng. Ánh mắt mềm mại hơn. Nụ cười tự nhiên hơn. Cơ mặt không còn co cứng vì lo âu.

Một người quen lâu năm gặp lại đã thốt lên: “Chị trông trẻ hơn lần cuối tôi gặp”.

Và đó là lúc bà nhận ra, thứ khiến mình già đi trước đây không phải tuổi tác, mà là nỗi sợ tuổi tác.

Trẻ hơn không phải là không có nếp nhăn

Câu chuyện của bà đặt ra một góc nhìn khác về “trẻ lâu”. Trẻ trung không đơn thuần là làn da không tì vết, mà là trạng thái tinh thần.

Khi con người liên tục lo lắng về việc mình trông thế nào, cơ thể phản ứng bằng căng thẳng. Hormone stress tăng cao, giấc ngủ kém chất lượng, cơ mặt mất độ thả lỏng. Tất cả đều in dấu lên gương mặt.

Ngược lại, khi tinh thần nhẹ nhõm hơn, cơ thể cũng thay đổi theo. Giấc ngủ sâu hơn, cơ mặt thư giãn hơn, ánh nhìn có thần thái hơn. Đó là kiểu “trẻ” không đến từ mỹ phẩm, mà từ nội tâm.

Thông điệp gửi đến phụ nữ trung niên

Nếu có thể nhắn nhủ với chính mình ở tuổi 50, bà nói bà sẽ khuyên:

Đừng coi mỗi nếp nhăn là kẻ thù.

Đừng biến gương soi thành tòa án.

Đừng để nỗi sợ già đi chiếm hết năng lượng sống.

Tuổi tác là điều không thể đảo ngược. Nhưng cách ta đối diện với nó lại hoàn toàn có thể lựa chọn.

Ở tuổi 74, bà không trẻ lại theo nghĩa thời gian quay ngược. Nhưng bà trẻ hơn theo cách khác: ít lo âu hơn, ít tự phán xét hơn và nhiều sự chấp nhận hơn.

Và có lẽ, đó mới chính là bí quyết “chống lão hóa” mạnh mẽ nhất.