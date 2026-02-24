Cẩn trọng với nguy cơ bị động vật trong khu du lịch cắn

Hình minh họa.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (Nghệ An), thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều ca tai nạn do động vật trong khu du lịch sinh thái gây ra, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Đáng chú ý, phần lớn người bị nạn đều cho rằng vết xước nhỏ "không đáng lo", dẫn đến chậm xử trí.

Các bác sĩ cảnh báo, bất kỳ vết cắn hay cào nào từ động vật đều có nguy cơ lây truyền virus dại và gây nhiễm trùng do vi khuẩn trong nước bọt. Ngoài ra, tai nạn còn có thể ảnh hưởng tâm lý, đặc biệt với trẻ em.

Nguyên nhân thường gặp là do du khách mang theo thức ăn khiến khỉ lao tới, trẻ nhỏ tò mò tiếp cận để chụp ảnh hoặc vô tình chạm vào khi động vật bị kích động. Dù được nuôi trong khu tham quan, động vật vẫn giữ bản năng hoang dã và có thể tấn công bất ngờ.

Khi không may bị cắn hoặc cào, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy và xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không chủ quan với các vết thương do động vật gây ra, không tự ý điều trị tại nhà. Chủ động phòng tránh và xử trí đúng cách là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong các chuyến tham quan, du lịch.