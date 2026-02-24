Bác sĩ chuyên khoa ung thư cảnh báo 5 vật dụng "cho thêm tiền" cũng ĐỪNG để trong nhà

Daily Mail đưa tin, vị bác sĩ có hơn 225.000 người theo dõi trên mạng xã hội này đã chia sẻ danh sách những thứ ông “không bao giờ giữ trong nhà”, từ thực phẩm quen thuộc đến đồ nội thất và chất tẩy rửa, nhiều vật dụng tưởng chừng vô hại đều được nhắc tên.

Trước hết là thịt nướng cháy đen. Bác sĩ Garg cảnh báo việc thường xuyên tiêu thụ phần thịt bị cháy sém có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Khi thịt được nấu ở nhiệt độ quá cao, đặc biệt trên lửa trực tiếp, có thể hình thành các amin dị vòng HCA và các hydrocarbon thơm đa vòng PAHs.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, những hợp chất này trong môi trường thí nghiệm có thể gây biến đổi DNA và làm tăng nguy cơ ung thư. Các chuyên gia khuyến nghị nên tránh ăn phần cháy đen, lật thịt thường xuyên và giảm nhiệt độ nấu khi có thể.

Ngoài thực phẩm, ông đặc biệt lưu ý tới khí radon, một loại khí không màu, không mùi được sinh ra từ quá trình phân rã của Uranium, Thorium và Radium có trong đất, đá và nước. Nó thấm qua nền đất, khe nứt móng nhà, tầng hầm, hoặc vật liệu xây dựng (bê tông, đá granit) vào không gian kín, gây rủi ro ung thư phổi cao khi hít phải.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác định radon là nguyên nhân gây ung thư phổi đứng thứ hai trên toàn cầu sau hút thuốc lá. Vì không thể nhận biết bằng giác quan, cách duy nhất để phát hiện là kiểm tra nồng độ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Các hóa chất thuốc trừ sâu cũng được đưa vào danh sách cần thận trọng. Glyphosate, một trong những hoạt chất diệt cỏ được sử dụng rộng rãi trên thế giới, từng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ ung thư máu, đặc biệt là u lympho không Hodgkin. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã xếp glyphosate vào nhóm có khả năng gây ung thư.

Tuy nhiên, một số cơ quan quản lý khác cho rằng với mức sử dụng thông thường của người tiêu dùng, nguy cơ không quá lớn. Dù vậy, bác sĩ Garg khuyến cáo hạn chế tiếp xúc kéo dài hoặc ở nồng độ cao.

Trong không gian sống, đồ nội thất gỗ ép và một số loại vải dệt có thể chứa formaldehyde, tức formaldehit, chất đã được xác định là tác nhân gây ung thư. Formaldehyde thường dùng trong sản xuất ván ép và xử lý vải, phơi nhiễm lâu dài có liên quan đến ung thư vòm họng và một số bệnh bạch cầu. Giải pháp được đưa ra là đảm bảo thông gió tốt và ưu tiên sản phẩm có chứng nhận phát thải thấp.

Ông cũng khuyên nên hạn chế dùng các sản phẩm tẩy rửa có mùi nồng gắt vì chúng có thể giải phóng hợp chất hữu cơ bay hơi Volatile Organic Compounds, gọi tắt là VOCs. Những chất này làm ô nhiễm không khí trong nhà và một số nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm lâu dài có thể liên quan đến nguy cơ bạch cầu và ung thư bàng quang. Các chuyên gia khuyến nghị chọn sản phẩm dịu nhẹ hơn và luôn mở cửa thông thoáng khi dọn dẹp.

Bên cạnh việc tránh các yếu tố môi trường, bác sĩ Garg chia sẻ quan điểm thực tế về ăn uống. Trong một video khác, ông liệt kê các món ăn vặt thường dùng như sữa chua với việt quất, đậu nành Nhật Bản edamame, bỏng ngô, táo chấm bơ đậu phộng, chuối với óc chó, ớt chuông ăn cùng sốt đậu gà hummus và cả sô cô la đen.

Tuy nhiên, việc ông đưa nước ngọt không đường vào danh sách đã gây tranh luận. Một số người ủng hộ, trong khi người khác tỏ ra hoài nghi. Đồ uống chứa chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame từ lâu đã có nhiều ý kiến trái chiều. Các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế đã thiết lập mức tiêu thụ chấp nhận hằng ngày và cho rằng sử dụng trong giới hạn này khó có khả năng làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư. Bác sĩ Garg cho biết một lon nước ngọt không đường trong mức tiêu thụ bình thường được xem là an toàn.

Thông điệp chung từ vị bác sĩ ung thư là nguy cơ không chỉ đến từ những thứ “độc hại rõ ràng”, mà còn ẩn trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Việc nhận diện, giảm phơi nhiễm và duy trì lối sống cân bằng vẫn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Daily Mail