Shin Hye Sun 36 tuổi mà da dáng đẹp cỡ này mới "xứng" vai siêu lừa trong The Art of Sarah: Đây là bí quyết

Sau thành công của phim cổ trang hài “Chàng hậu” và bộ phim chuyển thể webtoon đình đám “Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19”, mới đây Shin Hye Sun tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Sarah Kim trong “Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah (The Art of Sarah)”. Nhân vật có nhiều thân phận, liên tục thay đổi địa vị xã hội, giúp cô một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất linh hoạt. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình trẻ trung cùng phong cách thời trang, trang điểm trong phim cũng khiến khán giả tò mò: Làm thế nào để cô duy trì làn da mịn màng và thân hình cân đối dù đã bước sang tuổi 36?

Shin Hye Sun trong The Art of Sarah

Ra mắt từ năm 2012 với vai phụ trong “Học đường 2013”, Shin Hye Sun được gọi là “tinh linh diễn xuất” nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Bí quyết đầu tiên của Shin Hye Sun là chăm sóc da theo hướng tối giản. Cô ưu tiên các sản phẩm cấp ẩm nhẹ như xịt khoáng và sữa dưỡng ẩm, tránh quy trình quá nhiều bước. Nữ diễn viên từng chia sẻ thường ngày chỉ trang điểm nhẹ với kem BB, hạn chế makeup mắt để giảm ma sát và tác động lên da. Khi cần chụp hình hoặc dự sự kiện, cô mới trang điểm đầy đủ và tăng cường đắp mặt nạ trước đó để làn da đạt trạng thái tốt nhất.

Bí quyết thứ hai nằm ở thói quen massage giúp giảm sưng phù. Gương mặt thanh thoát với đường viền hàm rõ nét và bờ vai vuông góc đặc trưng của cô không chỉ nhờ yếu tố bẩm sinh. Trong chương trình làm đẹp “Get It Beauty”, Shin Hye Sun tiết lộ cô thường kết hợp massage khi tẩy trang bằng kem. Để thúc đẩy tuần hoàn và giảm tích nước, cô tập trung ấn vùng rãnh cười và cằm, massage đến khi da ửng hồng nhẹ mới dừng lại.

Không chỉ chú trọng da mặt, cô còn quan tâm đặc biệt đến môi. Để khắc phục tình trạng khô môi, nữ diễn viên sử dụng mặt nạ môi và dầu dưỡng có độ ẩm cao. Khi quay cảnh cận mặt hoặc cảnh hôn, cô thường đắp mặt nạ môi vài phút trước đó, sau đó vỗ nhẹ để tinh chất thẩm thấu thay vì lau đi, giúp môi căng mịn hơn trước ống kính.

Về vóc dáng, với chiều cao 172 cm và tỷ lệ cơ thể cân đối, nhiều người nghĩ cô duy trì hình thể nhờ tập luyện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Shin Hye Sun thừa nhận không quá yêu thích vận động và có cơ địa dễ tăng cân. Để giữ cân nặng quanh mức 49kg, cô áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn nhẹ. Mỗi ngày cô chỉ ăn một bữa chính, tạo khoảng thời gian nhịn ăn kéo dài khoảng 13 đến 15 tiếng tính cả thời gian ngủ. Trong bữa ăn đó, cô cho phép mình thưởng thức món yêu thích nhưng vẫn kiểm soát tổng lượng nạp vào.

Tối giản trong chăm sóc da, kiên trì massage, dưỡng môi kỹ lưỡng và kiểm soát chế độ ăn là những nguyên tắc giúp Shin Hye Sun duy trì hình ảnh trẻ trung suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nguồn và ảnh: HK01