Tư thế ngủ nào thực sự tốt cho sức khỏe?

Ngủ đúng tư thế đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nghỉ ngơi và sức khỏe tổng thể. Thông thường, tư thế ngủ của mỗi người không giống nhau. Có người nằm ngửa, cũng có người nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Vậy tư thế nào mới thực sự tốt cho sức khỏe?

1. 2 nhóm người nên ngủ nghiêng bên phải

Những người bị bệnh tim: Với những người bị bệnh tim, nằm nghiêng bên phải thực sự tốt hơn so với nằm bên bên trái. Trái tim con người không nằm ở giữa mà 1/3 ở bên phải và 2/3 ở bên trái. Theo Phó trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bắc Kinh, khi cơ thể ở tư thế nằm nghiêng bên trái, do tim nằm dưới đường giữa của cơ thể (trọng tâm), máu sẽ đổ về tim nhiều hơn do trọng lực, và gánh nặng cho tim sẽ lớn hơn gánh nặng so với tư thế nằm bên phải.

Ảnh: Internet

Người bị viêm dạ dày và tiêu hóa kém: Bác sĩ Zhi Jiehua - Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết dạ dày của chúng ta nằm ở bên trái - phía trên của bụng. Những người bị bệnh dạ dày và có chức năng tiêu hóa thấp nên nằm nghiêng bên phải sẽ giúp cho quá trình hấp thụ và tiêu hóa thức ăn trong dạ dày diễn ra thuận lợi hơn.



2. 3 nhóm người nên ngủ nghiêng về bên trái

- Người bị ợ chua do trào ngược axit: Đối với bệnh nhân trào ngược dạ dày, thực quản kèm theo chứng ợ chua và trào ngược axit thì việc nằm nghiêng bên trái có thể làm giảm các triệu chứng trên.

- Phụ nữ ở cuối thai kỳ: Phụ nữ mang thai trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba được khuyên nên nằm nghiêng về bên trái. Phụ nữ trong giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, nếu nằm ngửa, tử cung mở rộng sẽ chèn ép tĩnh mạch chủ dưới khiến lượng máu về tim giảm, sẽ dẫn đến tình trạng tụt huyết áp khi nằm ngửa làm giảm lượng máu cung cấp cho nhau thai, khiến thai nhi bị thiếu oxy trong tử cung trầm trọng. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này cũng không nên nằm nghiêng về bên phải. Bởi trong giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, tử cung to lên nên nếu nằm nghiêng sang phải sẽ chèn ép niệu quản bên phải, dẫn đến giãn niệu quản, thậm chí là thận ứ nước, rất nguy hiểm.

Ảnh: Internet

- Những người bị tăng tiết axit dạ dày: Những người bị tiết quá nhiều axit dạ dày cũng được khuyến cáo nên nằm nghỉ ở tư thế nằm nghiêng bên trái. Theo bác sĩ Zhi Jiehua, nếu nằm nghiêng về bên phải, vị trí của thực quản sẽ thấp hơn so với vị trí của dạ dày. Hơn nữa, dạ dày tiết quá nhiều dễ gây khó chịu, do đó, những người bị tiết axit dạ dày quá nhiều nên chọn cách nằm về bên trái càng nhiều càng tốt. Điều này có thể làm tăng tốc độ chảy của axit dịch vị vào đường tiêu hóa.



3. 2 nhóm người nên nằm ngửa khi ngủ

- Người bị huyết khối não: Theo bác sĩ Mao Zhiqi, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh của Trung Quốc, tư thế ngủ tốt nhất cho bệnh huyết khối não là nằm ngửa. Nằm nghiêng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn tuần hoàn máu, đặc biệt là máu ở cổ lưu thông chậm lại, lâu dần dễ tích tụ thành tổn thương nội mạc động mạch và hình thành huyết khối. Để loại bỏ mối nguy tiềm ẩn này, tư thế nằm ngửa khi ngủ được cho là thích hợp hơn cả.

- Người bị đau xương khớp: Yuan Feng, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Phương Đông Thượng Hải cho biết, từ góc độ sức khỏe khớp, những người hay bị đau xương khớp nên nằm ngửa khi ngủ. Nguyên nhân là vì vùng chịu lực của cơ thể lớn nhất ở tư thế nằm ngửa nên không dễ gây chèn ép cục bộ.

2 tư thế ngủ sai ảnh hưởng đến sức khỏe mà mọi người nên tránh

1. Nằm cuộn tròn

Nhiều người có thói quen cuộn tròn người khi ngủ. Tuy nhiên tư thế này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Khi chúng ta ngủ ở tư thế cuộn tròn người, lưng sẽ ở trạng thái cong, các cơ ở lưng sẽ bị kéo căng quá mức, khiến lưng không được nghỉ ngơi. điều này không tốt cho cột sống ngực, cột sống thắt lưng, cột sống cổ. toàn bộ cột sống. Theo thời gian, nó có thể gây căng thẳng cho các mô mềm của lưng dưới. Vì vậy tư thế ngủ cuộn tròn quá mức không được khuyến khích.

2. Nằm sấp

Ảnh: Internet

Nhiều người thường nằm sấp ngủ vì cảm thấy thoải mái với tư thế này. Tuy nhiên, tư thế này lại ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ.



Khi ngủ nằm sấp, đầu của chúng ta sẽ quay sang một bên, điều này sẽ khiến đầu và cột sống của bạn không thẳng hàng, có thể gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm cổ theo thời gian và kích ứng các dây thần kinh. Ngoài ra, nằm lâu ở tư thế này cũng, có thể có tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, đồng thời gây đau và tê liệt cơ. Điều này sẽ khiến bạn hay bị tỉnh giấc giữa đêm, chất lượng giấc ngủ giảm sút và cảm thấy mệt mỏi hơn vào buổi sáng.