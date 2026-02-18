Tụ tập họ hàng ngày Tết, 5 câu thường nói nhưng lại tố cáo chủ nhân có EQ thấp KỊCH ĐÁY!

Trong không khí đoàn viên, việc thăm hỏi họ hàng là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu. Thế nhưng, ranh giới giữa sự quan tâm chân thành và sự soi mói khiếm nhã vốn rất mong manh. Nhiều người có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường mượn danh nghĩa "người lớn", "người trong nhà" để tung ra những câu hỏi mang tính sát thương cao, biến niềm vui đầu xuân thành nỗi áp lực nặng nề cho con cháu.

Nếu bạn vô tình thốt ra 5 câu nói dưới đây, hãy cẩn trọng, vì bạn đang tự gắn mác "kém duyên" trong mắt mọi người:

1. "Lương tháng bây giờ được bao nhiêu, thưởng Tết có khá không?"

Đây là câu hỏi đứng đầu danh sách những điều gây ức chế nhất trên bàn tiệc. Thu nhập và thưởng Tết là vấn đề riêng tư nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh kinh tế đầy biến động. Người có EQ thấp thường coi tiền bạc là thước đo duy nhất để đánh giá sự thành công và vị thế của một người. Việc đem con số ra mổ xẻ giữa đám đông không chỉ gây khó xử cho người được hỏi mà còn bộc lộ một tư duy thực dụng, thiếu tinh tế trong cách thiết lập các mối quan hệ xã hội.

2. "Nhìn con nhà người ta kìa, bằng tuổi mình mà đã..."

Sự so sánh luôn là liều thuốc độc tàn phá lòng tự trọng mạnh mẽ nhất. Việc lấy thành tựu của người khác để làm "thước đo" và hạ thấp sự nỗ lực của con cháu mình (hoặc con cháu họ hàng) cho thấy một tâm lý đố kỵ và khả năng thấu cảm bằng không. Người tinh tế hiểu rằng mỗi cá nhân có một lộ trình phát triển riêng. Thay vì dùng "con nhà người ta" để gây áp lực, người EQ cao sẽ tìm cách khích lệ và ghi nhận những giá trị riêng biệt của mỗi đứa trẻ.

Có những câu nói có thể bóc mẽ EQ của bạn (Ảnh minh họa)

3. "Bao giờ thì cho mọi người ăn cỗ/Bao giờ thì định sinh con?"

Nhân danh sự mong mỏi của dòng họ để gây sức ép lên chuyện tình cảm, hôn nhân của người trẻ là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng ranh giới cá nhân trầm trọng. Kết hôn hay sinh con là những quyết định trọng đại và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố riêng tư. Những câu hỏi mang tính "thúc giục" này không giúp ai hạnh phúc hơn, mà chỉ khiến người trẻ muốn trốn chạy khỏi những buổi tụ tập gia đình. Nó tố cáo chủ nhân là người có lối tư duy áp đặt và lỗi thời.

4. "Học hành thế này thì sau này làm được gì, nhìn anh/chị X kia kìa!"

Phán xét tương lai của một đứa trẻ dựa trên điểm số hay một vài lựa chọn nhất thời là hành động bộc lộ EQ "chạm đáy". Câu nói này không chỉ dập tắt sự tự tin mà còn tạo ra rào cản tâm lý giữa các thế hệ. Người thông thái dạy con bằng sự định hướng và bao dung, thay vì dùng những lời lẽ mang tính trù ẻo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Một gia đình có giáo dục là nơi nuôi dưỡng ước mơ, chứ không phải nơi dập tắt hy vọng bằng những lời mỉa mai.

5. "Nói thế thôi chứ đừng có tự ái nhé!"

Đây là câu "thần chú" độc hại nhất của những người EQ thấp. Họ thường dùng câu này làm tấm lá chắn để được tự do nói những điều xúc phạm, tổn thương đến người khác. Thực tế, khi bạn phải thêm câu "đừng tự ái", chính bạn đã biết lời nói đó có vấn đề. Việc cố tình đâm vào nỗi đau của người khác rồi yêu cầu họ không được đau đớn là đỉnh cao của sự ích kỷ và thiếu tử tế trong giao tiếp.

Sự tôn trọng là món quà quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho người thân trong dịp Tết. Đừng để những câu hỏi thiếu suy nghĩ làm rạn nứt nếp nhà và khiến những buổi đoàn viên trở thành gánh nặng tâm lý. Người có EQ cao luôn biết cách giữ cho lời nói của mình ấm áp như nắng xuân, biết im lặng đúng lúc và biết hỏi thăm đúng cách. Bởi lẽ, phong thủy tốt nhất của một gia đình chính là sự dịu dàng và thấu cảm giữa những người cùng chung huyết thống.