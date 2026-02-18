Đi chúc Tết họ hàng, con trai 5 tuổi làm vỡ đồ chơi của chủ nhà, người mẹ đáp 1 câu xứng đáng xuất bản sách ứng xử luôn

Trong những buổi tụ tập họ hàng ngày đầu năm, việc trẻ nhỏ phấn khích dẫn đến những va chạm, hỏng hóc đồ đạc là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ranh giới giữa một bậc cha mẹ có giáo dục và một người thiếu tinh tế lại bộc lộ rõ nhất qua cách họ phản ứng khi con mình gây lỗi. Nhiều người thường tặc lưỡi: "Trẻ con ấy mà, có biết gì đâu!" để trốn tránh trách nhiệm, nhưng với người có EQ cao, đây lại là "thời điểm vàng" để dạy con và khẳng định phong thái của gia đình.

Tết vừa rồi, chị Mai đưa cậu con trai tên Bi (5 tuổi) sang chúc Tết nhà một người thân trong họ hàng. Trong lúc người lớn đang trò chuyện, Bi mải mê chơi cùng cậu con trai chủ nhà và vô ý làm vỡ một mô hình lắp ráp thủ công rất cầu kỳ - món quà mà con họ hàng yêu thích nhất. Không gian bỗng chốc lặng ngắt khi cậu bé chủ nhà bật khóc nức nở, còn Bi thì sợ hãi nép sau lưng mẹ.

Trẻ con nghịch ngợm là điều khó tránh khỏi (Ảnh minh họa)

Lúc này, nếu là một người mẹ EQ thấp, chị Mai có thể sẽ mắng át con để "dằn mặt" hoặc cười xuề xòa coi như chuyện trẻ con. Nhưng chị đã chọn cách ngồi xuống bằng tầm mắt với hai đứa trẻ, một tay nắm lấy tay con mình, một tay khẽ vỗ về cậu bé chủ nhà.

Sau khi ra hiệu cho Bi nói lời xin lỗi, chị quay sang nói với cậu bé nhà họ hàng: "Cô cùng Bi xin lỗi vì em đã bất cẩn làm hỏng đồ chơi của con. Cô hiểu món quà này quý giá vì công sức con đã bỏ ra chứ không chỉ vì giá trị vật chất.

Con cho phép Bi nhà cô được cùng con thu dọn lại đống đồ bị hỏng này và ngày mai, hai mẹ con cô xin phép mời cả nhà con qua nhà cô, để em Bi được tận tay tặng lại con một món quà bù đắp theo ý thích của con, con thấy có được không nào?".

Sở dĩ câu nói của chị Mai được đánh giá là đỉnh cao của sự ứng xử bởi nó giải quyết trọn vẹn nhiều tầng cảm xúc trong một tình huống nhạy cảm. Thay vì vội vã dùng tiền để "đền" cho xong chuyện, chị đã chọn cách công nhận giá trị tinh thần khi khẳng định mình hiểu món đồ quý vì công sức lắp ráp của đứa trẻ. Điều này cho thấy sự thấu cảm sâu sắc với cảm xúc của người bị hại, khiến gia chủ cảm thấy được tôn trọng thay vì bị coi thường bởi tâm lý "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền".

Cách cha mẹ phản ứng khi con mắc lỗi rất quan trọng (Ảnh minh họa)

Hơn thế nữa, cách ứng xử này còn là một bài học giáo dục nhân cách đắt giá cho con trẻ. Việc để con cùng thu dọn và tận tay tặng lại món quà khác giúp bé Bi hiểu rằng lỗi lầm không thể xóa sạch chỉ bằng một câu xin lỗi suông, mà cần hành động thiết thực để bù đắp. Đây chính là nếp giáo dục gia đình văn minh, giúp trẻ hình thành trách nhiệm cá nhân và sự tử tế từ khi còn nhỏ.

Thay vì để buổi chúc Tết kết thúc trong sự gượng gạo, chị Mai đã khéo léo biến một "tai nạn" thành một lời mời gặp mặt khác, biến lỗi lầm thành cơ hội để hai đứa trẻ gắn kết hơn và hai gia đình thêm phần thấu hiểu, gắn bó.

Người có EQ cao hiểu rằng cách chúng ta xử lý lỗi lầm của con cái chính là tấm gương phản chiếu trình độ giáo dục của cha mẹ. Khi bạn dạy con biết cúi đầu xin lỗi một cách chân thành và biết trân trọng giá trị tinh thần của người khác, bạn đang trao cho con một "vốn liếng" đạo đức quý giá hơn bất kỳ bao lì xì nào. Một lời nói tinh tế trong khoảnh khắc ấy không chỉ cứu vãn một món đồ chơi hay một mối quan hệ, mà còn góp phần định hình nên nhân cách cao đẹp cho một đời người.