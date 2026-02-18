4 gương mặt tuổi Ngọ tiêu biểu của ngành Giáo dục Việt Nam

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Kết nối trí thức Việt toàn cầu

Sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) tại Sóc Sơn (Hà Nội), Nguyễn Đức Khương nhận bằng tiến sĩ ngành Quản trị tài chính tại Đại học Grenoble (Pháp) khi 27 tuổi. Ông từng giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo châu Âu, hiện là Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Léonard de Vinci (EMLV, Pháp) và Chủ tịch AVSE Global – mạng lưới khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu.

GS.TS Nguyễn Đức Khương.

Nhiều năm liền, ông nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo công bố của Đại học Stanford; từng được xếp hạng cao trong danh sách các nhà kinh tế trẻ theo RePEc.

Năm 2025, ông được vinh danh trong danh sách "Những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu tại châu Á” (Tatler Most Influential 2025) do Tatler Asia công bố. Tatler nhấn mạnh những gương mặt được lựa chọn không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn truyền cảm hứng và tạo động lực cho sự phát triển của châu Á- nơi hội tụ các nền kinh tế năng động cùng những tập đoàn lớn.

Bên cạnh nghiên cứu tài chính - kinh tế, ông tích cực tham gia tư vấn chính sách, thúc đẩy kết nối chuyên gia gốc Việt ở hơn 20 quốc gia, đóng góp vào các chủ đề như kinh tế số, phát triển bền vững, năng lượng và thu hút nhân tài.

TS. Chu Công Sơn: Từ sân bóng rổ đến phòng thí nghiệm Oxford

Sinh năm 1990 (Canh Ngọ) tại Hà Nội, Chu Công Sơn từng tốt nghiệp thủ khoa bậc cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Sheffield Hallam (Anh), trước khi trở thành người Việt đầu tiên theo học tại Harris Manchester College, Đại học Oxford.

Tại Oxford, anh theo đuổi nghiên cứu về ứng dụng siêu vật liệu trong truyền dẫn thông tin, có 6 bài báo trên tạp chí và 11 công bố hội thảo quốc tế. Sau khi hoàn thành tiến sĩ năm 2020, anh chuyển sang nghiên cứu thiết bị y tế tại Đại học Glasgow và sáng chế thành công cuộn dây RF dùng cho máy chụp cộng hưởng từ 11,7 Tesla – mức từ trường mạnh nhất dành cho người hiện nay.

TS. Chu Công Sơn.

Nghiên cứu này của anh được chuyển giao cho Pháp và đăng tải trên trang bìa của tạp chí đầu ngành MRI – Magnetic Resonance in Medicine. Đến tháng 9/2023, anh tiếp tục bàn giao cuộn dây RF thứ 2 với những cải tiến đáng kể về cấu trúc, hiệu suất, tăng tín hiệu và giảm nhiễu.

Với những kết quả này, TS. Sơn nhận được lời mời nghiên cứu của Chính phủ Anh cho dự án phát triển máy MRI 11,7 Tesla tại Đại học Nottingham, dùng để chụp các phân tử carbon, phốt pho... Đây là dự án được Chính phủ cấp lên tới 38 triệu bảng.

PGS.TS Lê Kim Hùng: Phó giáo sư trẻ của ĐHQG TP.HCM

Cùng sinh năm 1990 (Canh Ngọ), TS Lê Kim Hùng – Trưởng bộ môn Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) là một trong những ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025.

Ông tốt nghiệp cử nhân tại ĐH Công nghệ Thông tin (2013), thạc sĩ tại Telecom ParisTech (2016) và bảo vệ tiến sĩ tại Đại học Sorbonne (Pháp) năm 2019. Theo công bố, ông có 41 bài báo khoa học, trong đó 14 bài trên tạp chí quốc tế uy tín; sở hữu hai bằng độc quyền sáng chế.

PGS.TS Lê Kim Hùng.

Năm 2024, Tiến sĩ Lê Kim Hùng đã vinh dự nhận tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam và giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng. Ông còn là một trong 30 đại biểu TP.HCM được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Theo Google Scholar, ông có chỉ số H-index là 14 với hơn 867 lượt trích dẫn. Ngoài ra, ông tham gia tổ chức các chương trình khoa học trẻ của trường, làm giám khảo các cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên và phản biện cho nhiều tạp chí quốc tế uy tín như IEEE Internet of Things Journal và IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Hà Hải Dương: Từ chuyên Khoa học tự nhiên đến 11 thư mời tiến sĩ Mỹ

Sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ), cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), Hà Hải Dương hiện là sinh viên ngành Hóa học tại Đại học Georgetown (Mỹ) với GPA 3.99/4. Cuối năm 2024, Dương nhận thư trúng tuyển chương trình tiến sĩ từ 11 đại học Mỹ, trong đó có các trường hàng đầu như MIT, Stanford, Yale, Columbia, UC Berkeley…

Trong quá trình học, Dương tham gia nghiên cứu về ion hóa hợp chất flo, có bài báo đăng trên tạp chí thuộc Royal Society of Chemistry, đồng thời thực tập nghiên cứu tại Stanford về siêu máy tính lượng tử. Các trường đại học đưa ra gói hỗ trợ tài chính toàn phần, nhiều nơi trên 100.000 USD mỗi năm.

Ở tuổi 22, lựa chọn tiếp tục nghiên cứu và mong muốn trở về Việt Nam giảng dạy trong tương lai, Dương đại diện cho lớp trí thức trẻ đang hội nhập sâu vào hệ sinh thái khoa học toàn cầu.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Hà Hải Dương.

Ở mỗi thế hệ, những người sinh năm Ngọ trong lĩnh vực giáo dục - khoa học đang đóng góp theo những cách khác nhau: từ hoạch định chính sách, xây dựng mạng lưới trí thức, đến nghiên cứu công nghệ cao và đào tạo thế hệ kế cận.

Điểm chung của họ không nằm ở yếu tố tử vi, mà ở hành trình học thuật bền bỉ, công bố quốc tế, sáng chế và kết nối tri thức, cho thấy bức tranh giáo dục Việt Nam đang được tiếp nối liên tục giữa các thế hệ - từ nền tảng hàn lâm đến hội nhập toàn cầu.