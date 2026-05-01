Sau một giấc ngủ dài, cơ thể bước thức dậy ở trạng thái thiếu nước và cần nạp năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sai thực phẩm vào bữa sáng khi bụng rỗng sẽ tạo ra những biến động cực đoan về đường huyết và tiêu hóa, ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể.

Chia sẻ về vấn đề này trên kênh YouTube cá nhân, bác sĩ Park Won-jung (Hàn Quốc) đã cảnh báo những tác hại nghiêm trọng từ thói quen ăn uống tai hại đầu ngày. Sự hấp thụ của dạ dày diễn ra cực kỳ nhanh khi bụng đói. Do đó, việc dung nạp các món ăn dưới đây sẽ trực tiếp tàn phá sức khỏe mà bạn cần thay đổi ngay từ ngày mai:

1. Bánh ngọt và tinh bột tinh chế

Nhiều người có thói quen ăn một chiếc bánh mì trắng, bánh quy hay các loại bánh ngọt vào bữa sáng vì nghĩ chúng vừa nhanh vừa đủ năng lượng. Tuy nhiên, bác sĩ Park Won-jung đặc biệt cảnh báo không nên tiêu thụ các nhóm thực phẩm đã bị loại bỏ hoàn toàn chất xơ tự nhiên như thế này.

Chuyên gia Hàn Quốc phân tích rằng, các món bánh ngọt và tinh bột tinh chế chứa hàm lượng đường cực kỳ cao. Khi bụng đang đói, tốc độ hấp thụ đường của cơ thể tăng vọt một cách chóng mặt. Điều này tạo ra một "cú sốc" đường huyết kinh khủng cho hệ thống mạch máu.

Đường máu tăng quá nhanh buộc tuyến tụy phải hoạt động hết công suất để tiết insulin nhằm hạ đường huyết. Nhưng ngay sau đó, lượng đường lại sụt giảm đột ngột khiến bạn rơi vào trạng thái "đói não". Thói quen này hoàn toàn không mang lại cảm giác no lâu dài, ngược lại còn khiến bạn nhanh chóng mệt mỏi, mất tập trung và là con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2.

2. Nước ép trái cây đóng chai bán sẵn hoặc đã lọc bã

Một ly nước ép trái cây mát lạnh vào bữa sáng tưởng chừng là cách thanh lọc cơ thể hoàn hảo, nhưng thực chất lại là sai lầm khiến các bác sĩ phải e ngại. Bác sĩ Park Won-jung giải thích rằng, mặc dù nước ép trái cây rất dễ uống nhưng quy trình ép lấy nước đã loại bỏ đi toàn bộ chất xơ chất lượng cao của quả tươi.

Không có chất xơ đóng vai trò "màng lưới" làm chậm quá trình hấp thụ, lượng đường fructose trong nước ép sẽ tấn công dồn dập vào máu ngay khi vừa uống vào lúc bụng rỗng. Việc hấp thụ đường nhanh và đột ngột này không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn dẫn đến sự gia tăng đường huyết thần tốc so với việc ăn trái cây nguyên quả.

3. Đồ chiên rán ngập dầu mỡ

Các món như bánh quẩy, bánh rán hay khoai tây chiên ngập dầu luôn có sức hấp dẫn lớn khi chúng ta đang đói. Thế nhưng, đây lại là những "quả bom" chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo trans cực cao.

Khi các chất béo khó phân hủy này đi vào hệ tiêu hóa đang trống rỗng, chúng lập tức làm đình trệ toàn bộ quá trình nhu động ruột. Cơ thể lúc này phải dồn toàn bộ máu và năng lượng từ các cơ quan khác về dạ dày để xử lý lớp dầu mỡ dày đặc. Hệ quả là não bộ bị thiếu hụt oxy cục bộ, khiến bạn rơi vào trạng thái lờ đờ, buồn ngủ và mệt mỏi kéo dài suốt cả buổi sáng. Việc ăn đồ chiên rán lúc đói thường xuyên còn kích hoạt các phản ứng viêm nội mạch, đẩy nhanh nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

4. Thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối

Xúc xích, thịt xông khói, thịt đóng hộp hay các loại thực phẩm chế biến sẵn ăn liền khác là lựa chọn tiện lợi của rất nhiều người cho bữa sáng. Tuy nhiên, nhóm đồ ăn nhiều muối và chất bảo quản này lại tiềm ẩn nguy cơ phá hủy dạ dày khi bụng đói.

Chúng chứa một lượng lớn nitrit và các hóa chất bảo quản. Khi không có thức ăn khác làm vật cản, các chất này sẽ tương tác trực tiếp với axit dịch vị nồng độ cao trong dạ dày, tạo thành nitrosamine. Đây là một chất gây ung thư mạnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo. Ngoài ra, lượng muối quá lớn từ thực phẩm chế biến sẵn hấp thụ vào sáng sớm sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu, khiến các mạch máu co thắt đột ngột, gây ra tình trạng tăng huyết áp và khiến bạn cảm thấy nặng nề, trì trệ.

5. Sữa tươi và các chế phẩm từ sữa

Uống một ly sữa tươi khi đói là thói quen của rất nhiều người vì lầm tưởng đây là cách bổ sung dinh dưỡng nhanh nhất. Thực tế, khi bụng rỗng, nồng độ axit trong dạ dày tăng cao.

Các protein trong sữa khi gặp môi trường axit đậm đặc này sẽ lập tức bị kết tủa thành các mảng cứng, vón cục. Quá trình này được bác sĩ Park Won-jung mô tả là gây áp lực khủng khiếp lên hệ tiêu hóa, làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và gây ra các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Đối với những người vốn dĩ kém dung nạp lactose, uống sữa lúc đói sẽ lập tức kích hoạt những cơn đau quặn bụng và tiêu chảy cấp, làm tổn thương niêm mạc ruột và suy giảm hệ miễn dịch.

Lời khuyên ăn sáng từ chuyên gia: Bác sĩ Park Won-jung khuyến nghị hãy đánh thức cơ thể bằng một ly nước ấm trước khi ăn sáng. Ăn sáng tốt nhất là trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy và ăn trước 9 giờ. Bữa sáng tốt cho sức khỏe nên đầy đủ 3 thành phần chính: tinh bột, protein và chất xơ. Nhưng tinh bột ưu tiên món ăn giàu tinh bột phức hợp như cháo hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Protein có thể lấy từ trứng, sữa chua hoặc lượng thịt vừa phải, ít mỡ. Nhất định phải có rau củ hoặc ăn tráng miệng thêm trái cây ít chua, ít ngọt.

Nguồn và ảnh: Chosun, EDH, NetEase Health