Không phải mê tín: Ngủ với người mình thích có một lợi ích bất ngờ!

Thử tưởng tượng mà xem, giường có thêm một người là thêm bao nhiêu phiền toái: Nào là giành chăn, trở mình, gác tay chân, rồi thì tiếng ngáy, tiếng nói mơ... Nghe qua đã thấy chất lượng giấc ngủ chỉ có nước "tụt dốc không phanh"!

Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều người lại có một trải nghiệm hoàn toàn ngược lại: Cứ nằm cạnh một người cụ thể là lại ngủ ngon đến lạ.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng: Ngủ cùng người mình yêu (trong một mối quan hệ tình cảm chất lượng) thực sự giúp bạn ngủ ngon hơn, sâu hơn và lâu hơn.

Ngủ một mình vs Ngủ hai người: Cảm giác an toàn về tâm lý chiến thắng mọi phiền toái về vật lý

Các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích: Giấc ngủ cũng cần có cảm giác an toàn, và điều này cực kỳ quan trọng! Dưới góc độ sinh học tiến hóa và nhân chủng học, mọi chuyện đều trở nên vô cùng hợp lý.

Ngủ chính là thời điểm con người "buông bỏ mọi phòng bị", là lúc chúng ta yếu đuối và dễ gặp nguy hiểm nhất trong ngày. Trong suốt lịch sử tiến hóa lâu dài, tổ tiên chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa từ thú dữ và môi trường tự nhiên khắc nghiệt; màn đêm luôn đồng nghĩa với những hiểm nguy rình rập. Và "ngủ chung" chính là một trong những cách để loài người nguyên thủy chống lại bóng tối.

Trong tầng sâu thẳm nhất của tiềm thức, người mà bạn chọn để chung chăn gối mỗi đêm chính là "đồng minh ban đêm" nguyên thủy và đáng tin cậy nhất mà bạn lựa chọn. Khi hai người xích lại gần nhau trong bóng tối, hòa chung nhịp thở, não bộ của bạn sẽ nhận được một tín hiệu an toàn mạnh mẽ: Vào khoảnh khắc bạn yếu đuối nhất, luôn có một người ở bên cạnh cùng bạn gánh vác mọi rủi ro của thế giới này.

Đây hoàn toàn không phải là sự sến sẩm của các cặp đôi đang yêu, mà là bản năng sinh tồn đã được ghi vào mã gen và duy trì suốt hàng vạn năm của nhân loại.

Ngủ nhiều hơn, sâu hơn và an tâm hơn

Khi tiến hành nghiên cứu sâu về giấc ngủ của một lượng lớn các cặp đôi, các nhà khoa học phát hiện ra một điều khá thú vị:

Các cặp vợ chồng hoặc người yêu khi ngủ chung giường quả thực sẽ cử động cơ thể nhiều hơn và dễ bị đánh thức bởi chuyển động của đối phương (trung bình khoảng 6 lần mỗi đêm). Thế nhưng, ngay cả khi bị "làm phiền" như vậy, nhờ có môi trường an toàn xung quanh, cơ thể chúng ta có khả năng tự động "nhấn nút xóa". Chúng ta có thể quay lại giấc ngủ nhanh như chớp và hầu hết mọi người chỉ nhớ được mình bị thức giấc khoảng 1 lần.

Đáng nói là, tổng thể chất lượng giấc ngủ lại tốt hơn hẳn. Nghiên cứu cho thấy, so với khi ngủ một mình, những đêm các cặp đôi ngủ chung giường sẽ có:

Tổng thời gian ngủ và hiệu suất giấc ngủ tăng lên rõ rệt;

Thời gian ngủ sóng chậm (tức là giai đoạn ngủ sâu ) kéo dài hơn;

Thời gian và tỷ lệ giấc ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh - giúp thúc đẩy trí nhớ) tăng lên;

Thời gian chờ để vào giấc ngắn lại: Tốc độ tiến vào giai đoạn N2 (ngủ nông) và N3 (ngủ sâu) nhanh hơn!

Nói cách khác, bạn sẽ ngủ được lâu hơn, ngon hơn và yên tâm hơn rất nhiều!

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mang lại cho chúng ta cảm giác "dễ ngủ" hay "buồn ngủ" này. Điểm mấu chốt không nằm ở việc "có người nằm cạnh", mà quan trọng là "người đó là ai" .

Mối quan hệ càng khăng khít, giấc ngủ càng chất lượng

Không phải cứ kéo bừa một ai đó nằm cạnh là bạn có thể ngủ khò khò được ngay. Nếu phải ngủ chung giường với một người lạ, tin chắc rằng phần lớn chúng ta sẽ bị mất ngủ cả đêm. Tiền đề để việc ngủ chung đem lại cảm giác an toàn là hai bạn phải có một mối quan hệ tốt đẹp.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh đã tiến hành phân tích dữ liệu đa chiều từ 62 nghiên cứu với tổng cộng 43.860 người tham gia. Kết quả cho thấy: Chất lượng mối quan hệ với nửa kia càng tốt thì chất lượng giấc ngủ tổng thể càng cao và thời gian ngủ càng dài.

Một người bạn đời tuyệt vời giống như một viên "melatonin" tự nhiên hoàn toàn không có tác dụng phụ. Khi hai người hòa hợp và yêu thương nhau, não bộ sẽ nhận diện sự hiện diện của đối phương (từ nhịp thở, nhiệt độ cơ thể cho đến mùi hương...) là tín hiệu an toàn tuyệt đối. Điều này kích hoạt một loạt phản ứng sinh lý tích cực trong cơ thể:

Hormone Oxytocin tăng vọt: Tiết ra mạnh mẽ khi có các tương tác thân mật, giúp xoa dịu cảm xúc và mang lại cảm giác an lòng.

Hormone căng thẳng (Cortisol) giảm mạnh: Cảm giác lo âu, hồi hộp theo đó cũng tiêu tan.

Hệ thống cảnh giác hạ mức báo động: Hệ thần kinh được thư giãn, độ nhạy cảm đối với các tiếng động hay cử động trở mình của đối phương giảm đi đáng kể, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cơ chế sinh lý được thúc đẩy bởi tình yêu này mạnh mẽ đến mức ngay cả khi nửa kia không có mặt ở đó, nó vẫn phát huy tác dụng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần ngửi mùi hương của đối phương khi ngủ, hiệu suất giấc ngủ có thể tăng khoảng 2% - mức cải thiện này về mặt số liệu tương đương với hiệu quả của việc uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Mùi hương của người mình yêu chính là liều thuốc an thần tốt nhất.

Điểm tựa tinh thần vững chắc dài lâu

Việc ngủ chung giường một cách chất lượng không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn là "đêm qua ngủ ngon", mà đó còn là một liệu trình chữa lành tâm lý ổn định và lâu dài.

Một phân tích theo dõi trên 860 cặp vợ chồng cho thấy, những cặp đôi chọn cách ngủ riêng phòng có mức độ hạnh phúc về mặt tâm lý thấp hơn rõ rệt so với những cặp đôi ngủ chung. Giấc ngủ không chỉ là nhu cầu sinh lý, mà còn là một chỗ dựa về mặt tinh thần. Sự yêu thương và điểm tựa vững chắc từ nửa kia chính là liều thuốc tốt giúp chúng ta chống lại áp lực cuộc sống, thậm chí là chống lại căn bệnh trầm cảm.

Tạp chí danh tiếng Nature từng công bố một nghiên cứu quy mô lớn với hơn 100.000 mẫu đại diện tại 7 quốc gia trên thế giới. Số liệu chứng minh: Những người chưa kết hôn hoặc sống đơn thân có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn khoảng 80% so với những người đã kết hôn!

Góc nhìn thực tế: Tình yêu rất hay nhưng hãy thực tế trước các "vật cản vật lý"

Tất nhiên, nếu nửa kia của bạn có tật ngáy quá to, hoặc hai người có múi giờ sinh hoạt hoàn toàn lệch nhau... trước những trở ngại thực tế này, đừng vì cố chấp theo đuổi "thủ tục" phải ngủ chung giường mà gượng ép bản thân. Tình yêu không phải là thần dược có thể vượt qua mọi rào cản vật lý. Muốn có giấc ngủ ngon, "một môi trường vật lý tốt" vẫn là điều tiên quyết.

Cách xử lý trưởng thành nhất là:

Giải quyết vấn đề trước, rồi mới ngủ cùng nhau.

Nếu ngáy quá nghiêm trọng, hãy đến chuyên khoa tai mũi họng để thăm khám.

Nếu lệch giờ sinh hoạt, hãy thử dùng nút bịt tai chống ồn.

Nếu người thích đắp chăn dày, người thích chăn mỏng, hãy chuẩn bị hai chiếc chăn riêng biệt.

Nếu việc ngủ chung thực sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thì giải pháp tạm thời như "chung phòng khác giường" hoặc thậm chí là "ngủ riêng phòng" trong một giai đoạn cũng là chiến lược hợp lý để bảo vệ cả giấc ngủ lẫn tình cảm. Sau cùng, điều chúng ta cần là cảm giác an tâm "luôn có người ở bên", chứ không phải là những trận lôi đình vô cớ do bị thiếu ngủ gây ra.

Hy vọng rằng sau mỗi ngày dài mệt mỏi, vào những đêm muộn, bạn đều có thể đặt lưng bên cạnh người mình thương, ngửi mùi hương quen thuộc và an tâm chìm vào một giấc mơ đẹp.