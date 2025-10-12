Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau

Từ ngày 1/11/2025, hoạt động chuyển tiền trong nước và quốc tế sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2025.

Ngưỡng báo cáo mới đối với giao dịch chuyển tiền

Theo quy định mới, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế từ 1.000 USD trở lên, đều phải được báo cáo bắt buộc tới cơ quan quản lý.

Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên có thay đổi đáng chú ý. (Ảnh minh hoạ)

Báo cáo phải được thực hiện dưới hình thức điện tử, bao gồm đầy đủ thông tin về các bên liên quan, tài khoản, thời điểm, mục đích và giá trị giao dịch.

Các tổ chức tài chính và trung gian thanh toán có trách nhiệm rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi rửa tiền.

Nội dung báo cáo bắt buộc

Theo khoản 3, Điều 9 Thông tư 27/2025, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử phải có tối thiểu bốn nhóm thông tin chính:

1. Thông tin về tổ chức tài chính: Tên giao dịch, địa chỉ hoặc mã ngân hàng (với giao dịch trong nước), mã SWIFT (với giao dịch quốc tế), quốc gia gửi và nhận tiền.

2. Thông tin về khách hàng cá nhân: Họ tên, ngày sinh, số CCCD/CMND/hộ chiếu/số định danh cá nhân, địa chỉ cư trú, quốc tịch, số thị thực nhập cảnh (nếu có).

3. Thông tin về khách hàng tổ chức: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở, mã số thuế hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh, quốc gia đặt trụ sở.

4. Thông tin chi tiết giao dịch: Số tài khoản, số tiền, loại tiền, giá trị quy đổi ra VND (nếu bằng ngoại tệ), lý do chuyển tiền, ngày giao dịch và mã số giao dịch hoặc tham chiếu duy nhất để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Ngoài các nội dung trên, Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) có quyền yêu cầu bổ sung thêm thông tin khi cần thiết.

Các trường hợp được miễn khai một số thông tin cá nhân

Một số thông tin cá nhân (như ngày sinh, số CCCD/CMND, số định danh cá nhân, số hộ chiếu hoặc mã số thuế) không bắt buộc đối với:

- Người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử ra nước ngoài.

- Người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử từ nước ngoài về Việt Nam.

Bổ sung quy định về khai báo khi xuất nhập cảnh

Ngoài giao dịch chuyển tiền, Thông tư cũng quy định:

Cá nhân xuất nhập cảnh phải kê khai hải quan nếu mang theo kim khí quý (trừ vàng), đá quý hoặc công cụ chuyển nhượng có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.

Quy định về việc mang ngoại tệ, vàng và tiền mặt qua biên giới vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Thời gian chuyển tiếp đến hết năm 2025

Để đảm bảo triển khai đồng bộ, NHNN cho phép các tổ chức tài chính được gia hạn thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 31/12/2025. Trong giai đoạn này, các đơn vị có thể tiếp tục áp dụng quy trình nội bộ cũ trước khi chuyển sang thực hiện đầy đủ theo Thông tư 27/2025.

Tóm lại, từ ngày 1/11/2025, bất kỳ giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên đều phải báo cáo bắt buộc. Đây được xem là bước đi quan trọng của Ngân hàng Nhà nước trong việc siết chặt quản lý tài chính và ngăn ngừa rửa tiền, tài trợ khủng bố.