Cục Thuế có thông báo quan trọng gửi các cơ quan và người nộp thuế trên cả nước

Ngày 10/10, Cục Thuế đã ban hành hai thông báo gửi tới các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, người nộp thuế và cơ quan thuế các cấp về việc tạm ngừng hoạt động một số hệ thống ứng dụng ngành Thuế. Việc này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo Thông báo số 813/TB-CT, quá trình đánh giá sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 12/10. Trong thời gian này, một số ứng dụng của ngành Thuế sẽ tạm dừng hoạt động để phục vụ quá trình chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể như sau:

1. Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax, iCanhan, eTax Mobile, Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử cho hộ cá nhân kinh doanh, Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC Bộ Tài chính) sẽ tạm dừng hai lần:

- Lần 1: từ 18h00 ngày 11/10 (thứ Bảy) đến 2h00 ngày 12/10 (Chủ nhật)

- Lần 2: từ 11h00 đến 19h00 ngày 12/10 (Chủ nhật)

2. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạm ngừng hai đợt:

- Lần 1: từ 21h00 đến 22h30 ngày 11/10

- Lần 2: từ 15h00 đến 16h30 ngày 12/10

Các ứng dụng bị ảnh hưởng trong thời gian này gồm: Dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax); Dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan); Dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile); Cổng thông tin thương mại điện tử; Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan thương mại điện tử); Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; Dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong ngành chủ động thông tin nội bộ, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ không bị gián đoạn. Thủ trưởng các đơn vị cần phổ biến kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức và bố trí công việc phù hợp trong thời gian hệ thống tạm dừng.

Đồng thời, các Cục Thuế địa phương cần cập nhật và đăng tải thông tin chính thức trên website của Tổng cục Thuế, giúp người nộp thuế chủ động thực hiện kê khai, nộp và tra cứu thông tin trước thời gian tạm ngưng.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ Ban Chuyển đổi số của Cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời.