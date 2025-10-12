Mang chủ đề “ON REAL LIFE: Trạm Âm Thanh - Chạm Cảm Xúc”, không gian được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi người tham quan có thể cảm nhận âm thanh qua nhiều bối cảnh khác nhau trong đời sống.

Tại sự kiện năm nay, PGI giới thiệu hơn 20 thương hiệu âm thanh quốc tế như JBL, Sennheiser, Bowers & Wilkins, ONKYO, TEAC, AKG và Alpha Works, bao gồm nhiều dòng thiết bị từ tai nghe cá nhân đến hệ thống nghe nhìn cao cấp.

Không gian “ON REAL LIFE” được chia thành sáu khu vực trải nghiệm, mỗi khu vực gắn với một chủ đề khác nhau:

Trạm chuyển động: Trưng bày các dòng tai nghe cho người dùng năng động. Sennheiser mang đến MOMENTUM 4 Wireless và ACCENTUM, Bowers & Wilkins giới thiệu Px7 S3, Px8, Pi6, Pi8, trong khi Alpha Works góp mặt với loạt mẫu phổ thông như FLEX 688, LITE 660, CURVE 320 và BEAN 300.

Trạm sáng tạo: Không gian dành cho người làm nội dung, với các mẫu tai nghe monitor AKG (K52, K72, K92), micro thu âm (Ara, Lyra, P-series) cùng dòng Sennheiser HD series. Khu vực này hướng đến nhu cầu podcast, livestream và thu âm bán chuyên.

Trạm thư giãn: Mang phong cách cổ điển với các sản phẩm TEAC, khu vực này gợi cảm giác hoài niệm, chú trọng vào thiết kế tối giản và chất âm tự nhiên.

Trạm phiêu lưu: Lấy cảm hứng từ không gian cắm trại ngoài trời, khu vực này giới thiệu loạt loa di động của Alpha Works như SONIK 60, SONIK 120, iKON series, W39 và W89, nổi bật với pin bền và khả năng kết nối không dây TWS.

Trạm đại tiệc: Không gian mô phỏng phòng khách hiện đại, nơi hệ thống JBL Stage 2 kết hợp ampli MA Series tạo nên trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ. Bên cạnh đó, khu rạp phim tại gia sử dụng ampli ONKYO TX-RZ70 và loa JBL Stage 2 hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, mang lại âm thanh đa chiều sống động.

Trong hai ngày triển lãm, PGI cũng tổ chức chương trình ưu đãi cho khách tham quan mua sắm trực tiếp tại gian hàng. Với quy mô trưng bày lớn và đa dạng sản phẩm, khu vực “ON REAL LIFE” là một trong những điểm đến nổi bật của P.H.E. Show 2025.