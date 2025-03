Từ Hi thái hậu 70 tuổi vẫn “trẻ như 30”: Hóa ra ngày nào cũng ăn 1 món Việt Nam có sẵn

Thái hậu Từ Hi (1835 - 1908) vốn là sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế. Năm 1861, khi Hàm Phong Đế qua đời, bà trở thành Hoàng thái hậu và đóng vai trò nhiếp chính trong các các triều đại của Đồng Trị Đế, Quang Tự Đế và Tuyên Thống Đế. Điều này khiến Từ Hi thái hậu trở thành người phụ nữ quyền lực nhất triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.

Theo các ghi chép sử sách, Từ Hi thái hậu đặc biệt chú trọng tới dung mạo và sức khỏe. Trong cuốn sách “Hương thơm Hoàng gia”, Dụ Đức Linh - một nữ quan thân thiết của thái hậu Từ Hi viết: “Ở tuổi 60, thái hậu Từ Hi vẫn sở hữu làn da trắng mịn như thiếu nữ, sắc đẹp thanh tú, nụ cười duyên dáng”.

Nữ họa sĩ người Mỹ Katharine Augusta Carl từng chia sẻ về kỷ niệm một lần vẽ tranh cho thái hậu Từ Hi rằng: “Lúc đó Từ Hi thái hậu đã 70 tuổi nhưng vẻ ngoài của bà vẫn như chỉ mới khoảng 30 tuổi. Bà ấy trông trẻ như thiếu nữ vậy".

Ảnh chụp Từ Hi thái hậu.

Từ Hi thái hậu thường ăn món này để chống lão hóa da

Khi tìm hiểu về bí quyết chăm sóc nhan sắc và sức khỏe của Từ Hi thái hậu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bà ăn hạt óc chó mỗi ngày để chống lão hóa da và tăng cường sức khỏe.

Theo ghi chép, Từ Hi thái hậu đặc biệt mê mẩn hạt óc chó. Thái hậu Từ Hi đã yêu cầu đặt hạt óc chó ở khắp mọi nơi, từ phòng trà, phòng ngủ đến nơi làm việc.

Từ Hi thái hậu từng nói với thái y thân cận rằng: “Ta già như vậy nhưng tóc vẫn đen, mắt vẫn sáng, da vẫn đẹp, thân thể vẫn khỏe mạnh. Lợi ích này hoàn toàn đến từ tác dụng bồi bổ sức khỏe của hạt óc chó”.

Hạt óc chó là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, hạt óc chó có tính ấm, vị ngọt, vào kinh thận, phế, đại tràng, có tác dụng bổ thận, kiện tỳ, ấm phế, trừ hen suyễn, dưỡng ẩm, nhuận tràng.

Bản thảo cương mục cho rằng hạt óc chó có thể bổ khí dưỡng huyết, tiêu đờm, làm ấm phổi, làm ẩm ruột, chữa hen suyễn và ho do hư hàn, bổ tim.

Từ Hi thái hậu đặc biệt mê mẩn hạt óc chó. (Ảnh minh họa)

Lợi ích sức khỏe của hạt óc chó

Nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh được lợi ích của hạt óc chó đối với sức khỏe. Thường xuyên ăn hạt óc chó có thể mang tới một số lợi ích sức khỏe dưới đây:

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch: Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), hạt óc chó là thực phẩm giúp trái tim khỏe mạnh. Hạt óc chó chứa hàm lượng chất xơ và axit béo omega-3 cao. Các chất dinh dưỡng này giúp giảm cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL, từ đó giúp phòng ngừa hình thành cục máu đông, hạn chế nguy cơ mắc mỡ máu, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

2. Hỗ trợ chức năng não bộ: Nghiên cứu chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng trong quả óc chó như axit béo omega-3, polyphenol và vitamin E có thể giúp giảm tổn thương oxy hóa và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong não. Thường xuyên ăn hạt óc chó có thể cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.

3. Ngăn ngừa ung thư: Hạt óc chó chứa polyphenol ellagitannin, một hợp chất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Hạt óc chó đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

4. Chống lão hóa da: Nghiên cứu chỉ ra rằng, axit béo trong hạt óc chó như axit linoleic và axit oleic giúp dưỡng ẩm và cấp nước cho da, giúp da trở nên mềm mại, mịn màng.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Science Direct cho thấy các chất chống oxy hóa và vitamin E trong hạt óc chó giúp ngăn ngừa các tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa tình trạng lão hóa da sớm.

5. Hỗ trợ giảm cân: Hạt óc chó giàu protein và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

6. Tăng cường sức khỏe xương: Hạt óc chó cung cấp các khoáng chất thiết yếu như canxi và magiê, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

7. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Các chất béo lành mạnh trong hạt óc chó có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hạt óc chó là một trong những thực phẩm bổ dưỡng, quen thuộc với người Việt. Ở Việt Nam, hạt óc chó được trồng chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc như Sa Pa, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang,... Do đó, mọi người có thể dễ dàng thêm hạt óc chó vào chế độ ăn hàng ngày để nhận về các lợi ích sức khỏe kể trên.