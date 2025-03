Gần đây, IU trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hàn Quốc khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau hơn hai năm vắng bóng với bộ phim When Life Gives You Tangerines – Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Hóa thân thành nhân vật Ae Sun, cô nhận được vô số lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn nhờ lối diễn xuất chân thực và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, thành công của IU không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phim ảnh. Cô còn được mệnh danh là nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc khi liên tục lập nên những kỷ lục đáng nể trong sự nghiệp âm nhạc, khiến nhiều đồng nghiệp cũng phải kiêng dè trước sức ảnh hưởng của mình.

IU đang là cái tên đang được yêu thích nhất hiện nay nhờ bộ phim When Life Give You Tangerines

IU và những ca khúc làm nên tên tuổi “em gái quốc dân”

IU ra mắt vào năm 2008 với ca khúc Lost Child trong E.P Lost and Found khi chỉ mới 15 tuổi. Dù được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao giải "Tân binh của tháng", nhưng album đầu tay không thành công về mặt doanh thu, thậm chí cô từng tuyên bố đó có thể là album cuối cùng của mình. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, IU bắt đầu thu hút sự chú ý với các album Growing Up và IU...IM (2009). Cô tích cực tham gia các bản OST của phim truyền hình nổi tiếng và hợp tác với nhiều nghệ sĩ đình đám như Mighty Mouth, The Three Views. Cũng trong năm này, IU bắt đầu xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế, góp phần mở rộng độ nhận diện công chúng.

IU và bản hit làm nên danh hiệu "em gái quốc dân" - Good Day

Năm 2010, IU chính thức bùng nổ trên toàn quốc với bản hit Good Day thuộc mini album Real. Ca khúc gây ấn tượng mạnh nhờ đoạn cao trào ba nốt cao huyền thoại và câu hát “Oppa Ya”, giúp IU liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng lớn như M! Countdown, Music Bank và Inkigayo. Đặc biệt, Good Day thống trị BXH nhạc số Gaon trong 5 tuần liên tiếp và được Billboard bình chọn là "Ca khúc Kpop hay nhất thập niên 2010". Từ đây, IU được công nhận với danh hiệu “Em gái quốc dân” nhờ hình ảnh trong sáng, giọng hát nội lực và tài năng đáng nể.

Sau đó, cô liên tục gặt hái thành công trong con đường âm nhạc của mình khi liên tiếp ra mắt những bài hát hit, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng âm nhạc như: You and I, The Red Shoes, Friday, My Old Story,...

Hình ảnh IU trong từng sản phẩm âm nhạc theo năm tháng

Mỗi sản phẩm âm nhạc mà IU ra mắt đều đánh dấu hành trình trưởng thành của bản thân. Nếu Modern Time (2013) đánh dấu bước chuyển đổi của mình lúc 20 tuổi thì Twenty-Three (2015) lại là hình ảnh IU đương lúc trưởng thành với hình tượng mô cô gái mong manh mang những tổn thương và pha chút tinh nghịch giàu trí tưởng tượng. Album Palette được phát hành vào năm 2017 của “em gái quốc dân” cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi các bài hát đều là do cô nàng sáng tác, cả album là một “bảng màu” với nhiều màu sắc sinh động. Cũng chính nhờ sự linh hoạt ấy mà Palette đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard World Albums, chiếm trọn cảm tình ở mọi tệp khán giả.

Phong cách âm nhạc của IU trưởng thành qua từng sản phẩm

Một cột mốc quan trọng phải kể đến trên hành trình ca hát của cô nàng là khi cho ra mắt album Lilac - đây chính là album đặt dấu chấm cho những năm 20 tuổi của mình và là cũng là cột mốc mở ra hành trình mới ở độ tuổi 30. Cho đến Pieces (2021), gồm 5 bài hát chưa từng được phát hành của IU, đồng thời cũng là 5 mảnh ghép mà IU trân quý nhất trên hành trình cống hiến cho âm nhạc của mình.

Sau ba năm vắng bóng, IU trở lại với mini album The Winning (2024), bao gồm 5 ca khúc và bốn MV được đầu tư công phu: Love Wins All, Shh.., Shopper và Holss i. Đặc biệt, với Love Wins All, IU lại một lần nữa chứng minh tài năng và sức hút của bản thân chưa hề giảm nhiệt khi ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100 chỉ một giờ sau khi phát hành, duy trì vị trí số 1 hàng tuần trong 4 tuần liên tiếp, giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tháng của tháng 2 và đạt 339 perfect all-kill trên iChart. Bảo chứng cho danh hiệu “quái vật nhạc số” của mình, khiến cho bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải e dè khi gặp phải IU.

Love Wins All - IU

Suốt 16 năm hoạt động, thành tích của IU nhiều người nói rằng “nói tới mai cũng không kể hết” bởi vì hễ IU ra bài hát nào là bài đó đều nằm Top đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, có một thành tích nhất định phải nhắc đến đó chính là IU là nữ ca sĩ có nhiều ca khúc đạt Perfect All Kill nhất Kpop. IU tiếp tục khẳng định danh hiệu "nữ hoàng PAK" khi sở hữu tổng cộng 21 ca khúc solo đạt Perfect All-Kill (PAK) trong suốt sự nghiệp của mình. Đồng thời, cô cũng là nghệ sĩ duy nhất duy trì thành tích đạt PAK trong suốt 10 năm liên tiếp.

Fan hâm mộ được dịp “sĩ” lên tận trời khi IU có tận 21 bài hát đạt PAK (Nguồn: @iu_stats)

Các tour diễn của IU cũng ghi dấu nhiều cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp. Từ tour diễn đầu tiên vào năm 2012 với khoảng 4.000 khán giả, đến 2024 IU HEREH World Tour Encore Concert: The Winning thu hút hơn 100.000 người tham dự, cho thấy sức hút của “em gái quốc dân” chưa hề giảm nhiệt. IU không chỉ liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục mà còn khẳng định vị thế hàng đầu trong làng Kpop khi tổ chức concert. Cô là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên biểu diễn tại Jamsil Olympic Stadium với khoảng 85,000 khán giả tham dự trong hai ngày và Seoul World Cup Stadium nơi có sức chứa hơn 66,000 chỗ ngồi, đồng thời cũng trở thành nữ nghệ sĩ Kpop tiên phong tổ chức sân khấu 360 độ, một bước tiến đột phá trong lĩnh vực concert.

Những tour concert cháy vé của IU

Một nghệ sĩ đa tài hiếm có của làng giải trí Hàn Quốc

Là một trong số ít nữ nghệ sĩ có thể duy trì sức hút bền bỉ từ những năm 2000 đến nay, IU đã khẳng định tài năng của mình không chỉ trong âm nhạc mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như MC, diễn xuất và thời trang.



Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, IU còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự nghiệp diễn xuất. Vai diễn đầu tiên và cũng là bước ngoặt quan trọng trên hành trình diễn xuất của cô chính là nhân vật Kim Pil Sook trong bộ phim Dream High. Nhờ màn thể hiện ấn tượng từ bộ phim đầu tay, IU dần nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim ảnh và liên tục xuất hiện trong loạt tác phẩm đình đám như You're the Best! Lee Soon Shin, Pretty Man, Producer, Moon Lovers, My Mister, Persona, Hotel Del Luna và gần đây nhất là When Life Gives You Tangerines - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Những vai diễn của IU đều đa dạng màu sắc, không trùng lặp cá tính

Con đường diễn xuất của IU cũng không hề dễ dàng, nhất là khi cô xuất thân từ một idol rẽ hướng sang diễn viên. Ban đầu, diễn xuất của IU thường bị đánh giá là cứng nhắc, biểu cảm thiếu tự nhiên, thậm chí cô còn bị gán mác “bình hoa di động”. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng, IU đã từng bước khẳng định bản thân qua nhiều vai diễn đa dạng, thể hiện khả năng hóa thân linh hoạt và ngày càng được công nhận trong lĩnh vực điện ảnh.

Bùng nổ diễn xuất trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Tuy nhiên, là một nghệ sĩ nổi tiếng, IU cũng không tránh khỏi những ồn ào thị phi. Năm 2012, cô bất ngờ vướng vào scandal khi lộ ảnh nhạy cảm với Eunhyuk (Super Junior). Đến năm 2015, IU công khai hẹn hò với Chang Kiha sau hai năm bí mật bên nhau. Cuối năm 2017, cô tiếp tục bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với Kang Ha Neul khi cả hai bị bắt gặp chụp ảnh chung.

Bức ảnh gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc năm 2012 của IU và Eunhyuk (Super Junior)

Gần đây nhất, vào cuối năm 2022, IU xác nhận hẹn hò cùng nam diễn viên Lee Jong Suk – một chuyện tình nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, nhưng cũng không ít lần vướng tin đồn chia tay. Ngoài đời tư, IU cũng nhiều lần bị tố đạo nhạc, khiến cô trở thành tâm điểm của những tranh cãi trong làng giải trí.

Mối tình cứ dăm bữa nửa tháng là bị đồn chia tay của IU - Lee Jong Suk

Dù từng vướng vào nhiều scandal trong sự nghiệp, IU vẫn là một trong những nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc nhờ nhân cách tuyệt vời. Cô luôn được biết đến là một idol hết lòng vì người hâm mộ. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là trong tại concert dlwlrma năm 2018, nữ ca sĩ cũng từng chu đáo chuẩn bị hơn 35.000 tấm đệm màu tím cho fan. Điều đáng nói là thay vì tái sử dụng số đệm này cho concert sau, IU đã quyết định đổi toàn bộ sang màu xanh để phù hợp với tông màu của album mới, thể hiện sự tỉ mỉ và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ dành cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, tại concert Love Poem, IU và mẹ đã đích thân chuẩn bị hàng chục nghìn tấm đệm ngồi để khán giả có thể thoải mái thưởng thức buổi biểu diễn mà không bị mỏi hay ê mông.

IU luôn chân thành và tử tế với người hâm mộ

Với hơn 15 năm hoạt động, IU đã chứng minh tài năng toàn diện của mình trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô không ngừng phát triển, nâng cao thực lực và duy trì sức hút bền bỉ, trở thành tượng đài solo vững chắc của Kpop.