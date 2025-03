Ngày 23/3 vừa qua, Bang Yedam - cựu thành viên của nhóm nhạc TREASURE đã mang đến một đêm nhạc bùng nổ tại Việt Nam với show-con #GOODViBESONLY. Sự kiện này không chỉ gây ấn tượng bởi những màn trình diễn mãn nhãn mà còn khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ khi Bang Yedam thể hiện ca khúc tiếng Việt Có Hẹn Với Thanh Xuân của nhóm nam Vpop đã tan rã - MONSTAR.

Bang Yedam hát Có Hẹn Với Thanh Xuân của MONSTAR

Trong đoạn clip do BY:D chia sẻ, Bang Yedam khiến fan không khỏi ngỡ ngàng khi phát âm rõ ràng, tròn trịa từng câu chữ, thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bài hát. Tuy có quên lời nhưng nhiều người không giấu nổi sự kinh ngạc trước khả năng hát tiếng Việt của anh chàng. Không ít khán giả còn xúc động khi nhận ra "cậu bé Kpop Star" năm nào nay đã trưởng thành, chững chạc và ngày càng tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.

Bang Yedam trong show đầu tiên ở Việt Nam

Bang Yedam hát chuẩn lời Việt

Một số người hâm mộ bình luận trong bài đăng rằng: “Bạch Nguyệt Quang đời đầu của tui”, “Chuẩn gu nhạc nên bạn ấy hát rõ lời ghê”, “Muốn rơi nước mắt, ảnh hát hay thật sự”.

Được mệnh danh là một trong những giọng ca hiếm có của Kpop, Bang Yedam lần đầu tiên gây tiếng vang khi tham gia chương trình Kpop Star năm 2012, lúc chỉ mới 10 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã khiến khán giả lẫn các "ông lớn" trong ngành âm nhạc trầm trồ bởi giọng hát ngọt như rót mật vào tai.

Sau 7 năm là thực tập sinh của YG, Bang Yedam đã chính thức được debut thông qua chương trình sống còn YG Treasure Box với tư cách là main vocal của TREASURE - nhóm nhạc nam của YG. Sau khi nhận thấy bản thân không phù hợp với định hướng là thành viên của một nhóm nhạc đông người, Bang Yedam quyết định rời nhóm và hoạt động solo.



Bang Yedam liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc sau khi rời Treasure

Sau khi rời nhóm, Bang Yedam đã được tung hoành với âm nhạc và liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới như: ca khúc Miss You (2023), EP Only One (2023), ca khúc kết hợp cùng Winter (aespa) - Officially Cool và góp giọng trong nhiều OST của các bộ phim đình đám.

Át chủ bài TREASURE 1 thời

Thông tin “thiên tài Kpop” cover Có Hẹn Với Thanh Xuân cuối cùng cũng tới tai của chính chủ, Nicky - cựu thành viên MONSTAR đã đăng lại video Bang Yedam trên TikTok.



Có Hẹn Với Thanh Xuân - MONSTAR

Ra mắt vào năm 2021, Có Hẹn Với Thanh Xuân không chỉ là ca khúc chia tay, tan rã nhóm mà còn là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của MONSTAR. Với giai điệu sâu lắng, ca từ ý nghĩa, bài hát vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi mỗi năm lại viral một lần. Hiện tại, MV Có Hẹn Với Thanh Xuân đã vượt mốc 71 triệu lượt xem trên YouTube. Chính vì thế, việc Bang Yedam lựa chọn bài hát này để cover khiến nhiều fan không khỏi bồi hồi khi nghe lại.