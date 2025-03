Năm 2025, Park Bo Gum tái xuất đầy ấn tượng với vai nam chính mới, sánh đôi cùng IU trong When Life Gives You Tangerines. Bộ phim chỉ mới phát sóng nửa đầu đã gây sốt màn ảnh nhỏ, viral toàn châu Á. Lấy bối cảnh đảo Jeju nhiều thập niên trước, When Life Gives You Tangerines khai thác sâu những xúc cảm con người giữa thiên nhiên và cuộc sống mưu sinh ở hải đảo. Vai diễn giúp Park Bo Gum thể hiện khía cạnh trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trên màn ảnh.

Park Bo Gum tái xuất ấn tượng trong phim When Life Gives You Tangerines

Park Bo Gum đã khéo léo biến Gwan Sik thành một nhân vật đáng nhớ - một người chồng, người cha tận tâm, cả một đời chỉ yêu duy nhất vợ của mình. Không thoại ngôn tình hay những cử chỉ màu mè, Gwan Sik khiến khán giả xiêu lòng chỉ bằng ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm lặng lẽ và cách anh đối xử với người mình yêu. Tập mới nhất chứng kiến màn bùng nổ diễn xuất của cả IU và Park Bo Gum trước biến cố mất con.

Niềm hy vọng của chị em - Park Bo Gum

Park Bo Gum có thể chơi piano chuyên nghiệp

Khán giả xuýt xoa, giữa bão drama bủa vây nam thần hạng S Kim Soo Hyun thì Park Bo Gum như một "bến đỗ" chữa lành, là niềm hy vọng mới của hội chị em. Không chỉ đóng phim cực phẩm, Park Bo Gum còn là một nghệ sĩ đa tài đúng nghĩa. Nam thần có khả năng chơi piano chuyên nghiệp và hát hay như ca sĩ.

Park Bo Gum song ca A Country Boy's Love Story cùng IU, gây sốt top trending Hàn Quốc

Mới đây, sân khấu song ca A Country Boy's Love Story của IU và Park Bo Gum gây sốt tại Hàn Quốc. Cặp sao đồng niên cùng nhau song ca bản nhạc ngập tràn cảm giác thanh xuân, đầy hoài niệm. Điều làm dân tình bất ngờ hơn cả là màn thể hiện quá đỗi xuất sắc của nam thần Park Bo Gum.

Hoà giọng cùng IU, Park Bo Gum gây chú ý với tone giọng trầm ấm áp. Sân khấu A Country Boy's Love Story leo lên top #2 thịnh hành YouTube Hàn Quốc, thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày lên sóng.

Park Bo Gum và IU ăn ý từ phim lên sân khấu âm nhạc

Tối 14/3, chương trình The Seasons - Park Bo Gum's Cantabile do Park Bo Gum làm host đã lên sóng tập đầu tiên trên đài KBS. Anh gây chú ý khi cùng SEVENTEEN HxW (unit mới của nhóm nam triệu bản gồm 2 thành viên Hoshi - Woozi) trò chuyện, ca hát. Park Bo Gum trổ tài đàn piano, đệm cho Hoshi và Woozi hát ca khúc Candy cực ngọt. Hình ảnh nam thần điển trai ngồi cạnh piano, lướt phím đàn du dương khiến fan thổn thức không thôi.

Park Bo Gum đệm piano cho SEVENTEEN Woozi - Hoshi hát

Hình ảnh nam thần điển trai ngồi cạnh piano, lướt phím đàn du dương khiến fan thổn thức không thôi

Khả năng âm nhạc không hề lép vế cạnh những idol hàng đầu

Trên sóng The Seasons - Park Bo Gum's Cantabile , Park Bo Gum sẽ thường xuyên trổ tài hát, nhảy và chơi nhạc cụ cùng khách mời. Điều này khiến fan cực kỳ chờ mong. Có thể nói, nếu không làm diễn viên thì Park Bo Gum hoàn toàn có khả năng theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc.

Park Bo Gum hát nhạc phim Mây Hoạ Ánh Trăng trên sóng The Seasons - Park Bo Gum's Cantabile

Sau khi hết hợp đồng với công ty cũ, Park Bo Gum gia nhập The Black Label - công ty của Teddy, chung nhà với Taeyang, Jeon Somi và Rosé (BLACKPINK),... Hợp tác với một label thuần âm nhạc như The Black Label, người hâm mộ hoàn toàn có thể hi vọng Park Bo Gum sẽ sớm trình làng sản phẩm cá nhân hoặc kết hợp cùng các nghệ sĩ cùng công ty. Năm 2023, Park Bo Gum cũng từng góp mặt trong video trình diễn ca khúc Seed, đệm đàn cho Taeyang hát.

Park Bo Gum đệm đàn cho Taeyang hát