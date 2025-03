Park Bo Gum chính là cái tên đang khuấy đảo làng giải trí Hàn Quốc khi tái xuất màn ảnh với bộ phim When Life Gives You Tangerines , hợp tác cùng “em gái quốc dân” IU. Bộ phim không chỉ gây sốt nhờ nội dung cảm động mà còn bởi lối diễn xuất tinh tế của nam tài tử, một lần nữa khẳng định vị thế của anh trong làng phim ảnh. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ hơn về Park Bo Gum không chỉ về diễn xuất mà còn về sự đa năng của anh trong lĩnh vực âm nhạc.

Thủ vai vai Gwan Sik, Park Bo Gum gây sốt màn ảnh Hàn Quốc trong bộ phim When Life Gives You Tangerines

Với khả năng ca hát không hề thua kém bất kỳ idol nào, Park Bo Gum liên tục khiến người hâm mộ "kêu gào" anh hãy chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ. Ngay cả khi đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực diễn xuất, nam tài tử vẫn không ngừng thể hiện niềm đam mê âm nhạc thông qua các bản cover, OST và các sân khấu trình diễn đầy cảm xúc. Điều này khiến anh trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vừa có thể chinh phục khán giả bằng diễn xuất, vừa sở hữu chất giọng khiến người nghe mê đắm. Chính sự đa tài này đã giúp Park Bo Gum trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Dù được biết đến là một diễn viên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, ít ai hay rằng ước mơ ban đầu của Park Bo Gum lại là trở thành ca sĩ. Anh có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, bắt đầu học piano từ năm 5 tuổi và luôn ấp ủ mong muốn trở thành ca sĩ – nhạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Shinmok năm 2012, anh theo học ngành Nhạc kịch của trường Đại học Myongji vào tháng 3 năm 2014 và tốt nghiệp vào năm 2018.

Từ nhỏ, Park Bo Gum đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc

Trong một cuộc phỏng vấn với Naver, nam diễn viên tiết lộ anh từng học piano từ một giáo viên đệm đàn ở nhà thờ và sau đó đảm nhận vai trò chơi đàn trong các buổi lễ. Khi lớn hơn, anh tự quay một video trình diễn piano và hát để gửi đến các công ty giải trí. Không lâu sau, Park Bo Gum nhận được một số lời mời và chính thức trở thành thực tập sinh tại SidusHQ với định hướng trở thành ca sĩ. Nhưng như một cú twist của số phận, công ty lại nhìn thấy tiềm năng diễn xuất trong anh và đề nghị thử sức với phim ảnh.

Năm 2011, Park Bo Gum có màn ra mắt với vai Min Dong Hyun trong bộ phim Blind. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Runway Cop, Wonderful Mama, Tomorrow Cantabile và một loạt phim khác. Nhưng dấu ấn thực sự khiến khán giả phải nhớ đến cái tên Park Bo Gum chính là Reply 1988 . Vai diễn Choi Taek hiền lành, trầm tính nhưng cực kỳ đáng yêu đã giúp anh trở thành một trong những nam thần màn ảnh được săn đón nhất tại Hàn Quốc lẫn quốc tế.

Những vai diễn “để đời” của Park Bo Gum

Nhưng dù sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, Park Bo Gum vẫn không thể từ bỏ âm nhạc. Nhờ sức hút từ Reply 1988, anh được chọn làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank, đồng hành cùng Irene (Red Velvet). Và đây chính là lúc khán giả phát hiện ra Bo Gum không chỉ biết diễn mà còn sở hữu giọng hát "ngọt như rót mật vào tai". Nhiều người thậm chí thừa nhận họ xem chương trình chỉ để ngắm nhìn cặp đôi visual này, đến mức báo chí còn ưu ái gọi Park Bo Gum và Irene là một trong những MC huyền thoại của Music Bank.

Màn kết hợp huyền thoại của bộ đôi MC Park Bo Gum và Irene (Red Velvet)

Sau đó, Park Bo Gum tiếp tục chinh phục khán giả với những vai diễn ấn tượng, đặc biệt là vai chính trong bộ phim đình đám Mây Họa Ánh Trăng vào năm 2016. Không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất, anh còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu tiên thể hiện ca khúc nhạc phim (OST) với bài hát My Person. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt và thống trị hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn như Melon, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada, Genie, Naver và Monkey3. Không chỉ vậy , My Person còn xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Gaon, chứng minh sức hút không thể chối cãi của Park Bo Gum cả trong lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc.

Giọng hát như rót mật vào tai của “thế tử” Park Bo Gum được thể hiện trong My Person

Thời gian từ 2018 - 2020, Park Bo Gum xuất hiện liên tục trên các chương trình âm nhạc đến mức nhiều người đùa rằng: "Cứ bật TV lên là thấy Bo Gum đi hát", thậm chí còn có người cho rằng có năm còn thấy Park Bo Gum đi hát còn nhiều hơn đi đóng phim. Thậm chí, không ít khán giả ngỡ ngàng khi phát hiện anh tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc chứ không phải diễn xuất.

Tại các buổi fanmeeting, nam diễn viên thường xuyên trình diễn các ca khúc cover khiến fan xuýt xoa vì giọng hát ngọt ngào như "rót mật vào tai". Năm 2020, Park Bo Gum đã cho ra mắt album đầu tay Blue Bird gồm 11 ca khúc tiếng Nhật, trong đó ca khúc Sora wo miagetegoran còn do chính anh tự viết lời. Không những thế, Park Bo Gum còn cho ra mắt bài hát All My Love để tri ân người hâm mộ trước khi nhập ngũ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Bo Gum không chỉ hát hay mà còn có khả năng sáng tác không thua kém ai.

Park Bo Gum đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc trên hành trình sự nghiệp của mình

Đang lúc sự nghiệp thăng hoa, năm 2020 Park Bo Gum lựa chọn nhập ngũ nhưng anh vẫn tranh thủ đóng xong 3 bộ phim phát sóng dần sau khi anh nhập ngũ để người hâm mộ “đỡ nhớ”. Nhưng sau khi xuất ngũ vào năm 2022, Park Bo Gum tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của mình khi theo học Thạc sĩ ngành Âm nhạc tại Đại học Sangmyung.

Sau khi hết hợp đồng với công ty cũ, Park Bo Gum quyết định ký hợp đồng với công ty thuần về âm nhạc The Black Label và đặc biệt là công ty này chưa bao giờ quản lý diễn viên nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng nam diễn viên lại đầu quân cho công ty. Park Bo Gum chia sẻ: “Tôi thực sự muốn làm việc với những người mới ở các lĩnh vực mới. Đó là lý do tại sao tôi quyết định chọn The Black Label".

Và đúng như mong đợi, tại đây, anh có nhiều cơ hội hơn với âm nhạc. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất chính là màn đệm đàn cho Taeyang (BIGBANG) trong video trình diễn ca khúc Seed. Nhiều người cho rằng, kể từ khi Park Bo Gum ký hợp đồng với The Black Label như thả hổ về rừng, Park Bo Gum không uổng phí tài năng mà biết áp dụng vào đúng nơi đúng chỗ, bên cạnh diễn xuất thì Park Bo Gum còn nhận một vài hoạt động liên quan đến ca hát.

Park Bo Gum đệm đàn cùng Taeyang thể hiện ca khúc Seed

Gần đây, Park Bo Gum tiếp tục chứng minh khả năng đa tài của mình khi trở thành MC chương trình talkshow âm nhạc The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile. Trong chương trình, anh không chỉ dẫn dắt khéo léo mà còn thể hiện giọng hát, chơi đàn, thậm chí cả vũ đạo không thua kém bất kỳ idol nào. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào một màn debut chính thức với tư cách ca sĩ của anh trong tương lai.

Park Bo Gum hứa hẹn sẽ thể hiện tài năng âm nhạc của mình tại chương trình The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile

Trên màn ảnh, Park Bo Gum vẫn tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia diễn xuất với bộ phim When Life Gives You Tangerines. T rong phim, Park Bo Gum thủ vai Gwan Sik hợp tác cùng người bạn đồng niên IU, nam diễn viên lại một lần nữa chứng minh tài năng diễn xuất của mình trong vai một người chồng tảo tần. Người hâm mộ không tiếc lời khen và thâm chí còn ước rằng trong đời mình có một Gwan Sik.

Sự kết hợp ăn ý giữa Park Bo Gum và IU không chỉ dừng lại trên màn ảnh mà còn lan tỏa sang âm nhạc, khiến khán giả càng thêm thích thú trước tài năng đa dạng của nam diễn viên. Park Bo Gum lại tiếp tục phô diễn tài năng âm nhạc của mình khi song ca cùng IU với bài hát A Country Boy's Love Story. Màn trình diễn của cả hai đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc phát sốt và leo lên top 2 trending YouTube khu vực Hàn Quốc.

IU và Park Bo Gum cùng biểu diễn ca khúc A Country Boy's Love Story

Nhìn lại hành trình của Park Bo Gum, thật khó để định nghĩa anh là một diễn viên biết hát hay một ca sĩ diễn xuất giỏi. Chỉ biết rằng, dù ở lĩnh vực nào, Park Bo Gum cũng tỏa sáng theo cách riêng. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi đã quá chán làm nam thần màn ảnh, Bo Gum sẽ thực sự ra mắt với tư cách ca sĩ và lúc đó, chắc hẳn showbiz Hàn lại có thêm một "quái vật nhạc số" mới.