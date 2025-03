Cuối tuần qua, HIEUTHUHAI cùng 26 Anh Trai đã hoàn thành đêm concert thứ 5 của show Say Hi, cũng là concert cuối cùng ở TP.HCM. Trên mạng xã hội, HIEUTHUHAI chia sẻ tâm trạng xúc động "đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi", khiến người hâm mộ xao xuyến không thôi. Theo nhiều đồn đoán, Anh Trai Say Hi sẽ có show thứ 6 ở Hà Nội. Fan đang rất mong điều này thành hiện thực.

Cuối tuần qua, HIEUTHUHAI cùng 26 Anh Trai đã hoàn thành đêm concert thứ 5 của show Say Hi

Giữa lúc người hâm mộ vẫn đang "luỵ concert", HIEUTHUHAI có động thái bất ngờ. Tối 24/3, anh chàng cập nhật bài đăng đính kèm loạt ảnh polaroid có màu sắc khá đặc biệt. Loạt chữ ghi trên ảnh "cuối cùng chỉ toàn là lừa dối... hay dối lừa" và caption bài đăng gây tò mò khi có hashtag "COMINGSOON", báo hiệu HIEUTHUHAI chuẩn bị tái xuất làng nhạc.

HIEUTHUHAI tung hint comeback "cuối cùng chỉ toàn là lừa dối... hay dối lừa"

Người hâm mộ phấn khích, đoán chắc sắp được nghe nhạc mới của HIEUTHUHAI. Dự đoán concept có vẻ khá "suy". Nếu không tính bài rap diss TRÌNH tung lên bất ngờ vài tháng 11/2024, thì đây sẽ là sản phẩm độc lập đầu tiên của HIEUTHUHAI sau hơn 1 năm rưỡi kể từ album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Năm qua, HIEUTHUHAI phủ sóng hình ảnh qua Anh Trai Say Hi và loạt concert ngay sau đó. Lịch trình của sao hạng A kín mít, chạy show liên miên dường như không có khoảng nghỉ, HIEUTHUHAI vẫn tranh thủ thời gian để sáng tác, làm nhạc khiến fan vô cùng tò mò.

Nếu không tính bài rap diss TRÌNH tung lên bất ngờ vài tháng 11/2024, HIEUTHUHAI đã hơn 1 năm rưỡi không ra nhạc độc lập kể từ album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó

Trưa 25/3, HIEUTHUHAI tiếp tục có động thái mới. Anh chàng chính thức đổi ảnh đại diện fanpage. Động thái quan trọng này càng khẳng định ngày HIEUTHUHAI tái xuất làng nhạc đang đến rất gần. HIEUTHUHAI gây chú ý với bức ảnh tĩnh, khoe vẻ điển trai và khí chất quyền lực.

Ảnh mới nhất của HIEUTHUHAI

Tuy nhiên, spotlight lại thuộc về chiếc mũ lông khổng lồ, như trùm cả mặt nam thần 9x. Dù gây ấn tượng, nhưng nhiều người cho rằng chiếc mũ lông này quá to và tạo cảm giác bí bách. Visual vạn người mê của HIEUTHUHAI bị "phong ấn" vì chiếc mũ lông. HIEUTHUHAI comeback ngay trước thềm mùa hè cùng 1 sản phẩm có concept ấm áp, mũ lông to bự thế này, trông nóng bức "khó chịu vô cùng".

Nhưng đây cũng chỉ mới là bức ảnh thứ 2 HIEUTHUHAI "nhá hàng" cho sản phẩm mới. Nam rapper nổi tiếng với phong cách đa dạng, không bao giờ dừng ở 1 tạo hình. Người hâm mộ háo hức chờ thêm thông tin, hình ảnh mới từ chính chủ.