Trinh Phạm, 1 trong những beauty blogger Việt thế hệ đầu từng nổi đình đám, mới đây đã vô tình “châm ngòi lửa” giữa cộng đồng fan show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lẫn Anh Trai Say Hi. Cụ thể, cô đăng tải tâm thư về trải nghiệm lần đầu xem concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng chồng, nhưng với tư cách là “Hi mom, Hi dad”.

Trinh Phạm và chồng mới đây đã đến xem concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với tư cách là "Hi mom, Hi dad"

Trinh Phạm bật mí cả 2 vợ chồng quyết định mua vé vào phút chót sau khi “hóng” các Anh Tài tổng duyệt hăng hái quá. Cô chỉ biết 3 bài trong show, nên tâm thế hồi hộp là không tránh được. Cô cảm thán trước tinh thần dân tộc tại nơi đây trước dàn người hâm mộ diện lên những bộ Việt phục nhiều màu sắc. Trinh Phạm chia sẻ: “Từ hôm trước đã nghe ngóng các bạn nói trên mạng là sẽ mặc Việt phục nên mình thì không bất ngờ lắm nhưng ông Thành thì kiểu ‘Wow mọi người mặc đẹp thế!’ Riêng đoạn này đã thấy tinh thần của chương trình là nhiều về văn hoá Việt Nam rồi.”

Trinh Phạm thích thú trước tinh thần dân tộc của đông đảo khán giả tới tham dự concert

Trinh Phạm chỉ ra 2 điểm khác nhau giữa concert 2 nhà: Anh Trai Say Hi mang nguồn năng lượng trẻ trung hơn, nhiều gương mặt mới cùng nhiều bài hát mới; Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ nhiều sao có tiếng trong giới, mở ra góc nhìn rộng hơn về cuộc sống, tính cách và tài năng ẩn giấu của họ mà netizen ít khi thấy được sau ống kính.

Cô đánh giá 2 show đều tiếp cận tệp khán giả khác nhau, tinh thần và nội dung cũng tách biệt

Cả 2 concert đều mang tinh thần và nội dung khác nhau, phục vụ tệp khán giả khác nhau. Điểm chung là sự hoành tráng từ sân khấu, âm thanh, hình ảnh khiến người xem khó rời mắt. Cô bày tỏ: “Chứ mình không hiểu sao cứ cãi nhau vậy luôn được á?”.

Cảm giác của một fan Say Hi khi vào xem concert Chông Gai là: Là không hiểu fan 2 bên cãi qua cãi lại từ năm ngoái qua năm nay vì điều gì? Hôm qua sau mấy ngày nghe rehearsal ké từ cửa sổ nhà thì mình quyết định phải đi xem concert ATVNCG để trải nghiệm. Nói thật là trước khi đi tui chỉ thuộc có 2-3 bài yêu thích nhất của show chứ không phải là Gai Con nên cũng hồi hộp không biết cảm nhận sẽ thế nào. Từ hôm trước đã nghe ngóng các bạn nói trên mạng là sẽ mặc Việt phục nên mình thì không bất ngờ lắm nhưng ông Thành thì kiểu "Wow mọi người mặc đẹp thế!" Riêng đoạn này đã thấy tinh thần của chương trình là nhiều về văn hoá Việt Nam rồi. Từ cách dẫn chương trình, đến âm nhạc, nội dung, mảng miếng trong concert đều rất khác nhau và cái mình bất ngờ là cả 2 đều có cái hay rất riêng phục vụ những đối tượng khán giả khác nhau. Ở Say Hi mình cảm nhận được nhiều về sự trẻ trung, mới mẻ, các bài hát và các gương mặt đều có phần mới nên nghe là nhận diện luôn được các bài hát và gương mặt từ chương trình. Như trước có biết đến Quang Hùng nhưng không biết bạn ý hát hay thế, rồi giờ ngày nào cũng nghe chồng tui hát Mất Kết Nối của Dương Domic mà ông ý có xem show đâu. Ở Chông Gai là những anh, những bạn, những em mà đã có tiếng trong showbiz rồi nhưng khi trong show mình lại nhìn thấy nhiều góc khác hay ho của họ. Như trước đây mình không biết Kay Trần nhảy hay vậy, Jun Phạm lên sân khấu sáng ngời thế hay Cường Seven làm chủ sân khấu quá đỉnh. Các bài hát không phải mới nhưng kể cả như Chiếc Khăn Piêu cũng biến tấu và thêm cách phối rồi rap nữa nghe lạ hơn, tiến gần hơn tới các bạn trẻ. Mà thật sự phải đi xem cả 2 show mới thấy tinh thần và nội dung khác hẳn nhau, điều giống nhau là đều rất cuốn hút và hoành tráng. Sân khấu nào cũng đầu tư rất đẹp và âm thanh đỉnh. Chứ mình không hiểu sao cứ cãi nhau vậy luôn được á?

Vì Trinh Phạm hỏi, nên các fan đã vào giúp cô giải đáp thắc mắc. Họ chỉ ra việc 2 show cạnh tranh, “cãi nhau” trên MXH không phải vì nhạc phẩm, tiết mục không hay, càng không phải 2 bên nghệ sĩ đấu đá, ghét bỏ nhau mà vì FC của 2 nhà Chông Gai - Say Hi. Vì format của 2 show khá giống nhau, thậm chí đến tên show cũng có điểm chung, nên khó tránh khỏi sự va chạm. Từ khi lên sóng, fan 2 show đã đăng đàn, đấu tố qua lại ngày đêm không dừng, gây ra những trận combat chấn động suốt 1 khoảng thời gian dài cho đến bây giờ. Ngoài ra, ekip cũng được cho là nguyên nhân khiến tình hình 2 bên càng thêm căng thẳng trước nhiều “chiêu trò” nhằm hạ bệ đối phương. Fan ra sức giải thích cho Trinh Phạm hiểu vì sao lại có sự tranh cãi này, nhưng dường như Trinh Phạm lại “không muốn hiểu”, nên cuối cùng phần bình luận lại trở thành nơi netizen “chất vấn” lại cô. Ngoài ra ngay từ đầu bài đăng, Trinh Phạm cũng nói mình là “Hi mom, Hi dad” nên bài viết của cô đã thể hiện sự phiến diện, khiến các Gai con không phục.

Được netizen giải thích nhưng Trinh Phạm có vẻ "không muốn hiểu"

Ngược lại, vẫn có những netizen cho rằng bài viết mang tính cầu thị, chân thành về 1 non-fan trân trọng, yêu quý các nghệ sĩ và đêm concert Chông Gai vừa qua. Nhiều người cảm thấy Trinh Phạm đơn giản chỉ là 1 người yêu âm nhạc và nghệ thuật, không màng thị phi, drama đằng màn. Các fan đang quá nhạy cảm và quan trọng hóa vấn đề.

Bên còn lại thì lại “tấn công” cô, cho rằng nữ beauty blogger đình đám 1 thời “nghiện” MXH, chỉ ra cứ có content là sẽ đăng bài. Thậm chí, có vài ý kiến khẳng định Trinh Phạm “giả ngơ”, đăng bài hút tranh luận để “ké fame”. Hiện, bài đăng vẫn đang được chia sẻ trên các hội nhóm, thu hút độ thảo luận cao, tranh cãi chưa ngừng.

