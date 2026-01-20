Trước Tết 7 ngày, tôi làm đúng 5 việc này để mặt gọn lại và da căng bóng hơn hẳn

Với Tiểu Hồng - một blogger làm đẹp 27 tuổi, Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là "mùa lên hình" dày đặc: gặp gỡ gia đình, bạn bè, chụp ảnh, đi tiệc, quay vlog. Sau nhiều năm thử đủ mọi cách từ skincare đắt tiền đến liệu trình cấp tốc, cô nhận ra: muốn mặt gọn nhanh, da căng rõ trong thời gian ngắn thì không cần cầu kỳ, quan trọng là đúng thứ - đúng thời điểm - đúng cách. Dưới đây là những bí kíp nâng cơ, bơm căng da được Tiểu Hồng áp dụng sát Tết và luôn cho hiệu quả thấy rõ chỉ sau vài ngày.

1. Ăn uống quyết định 70% độ gọn mặt và độ căng da

Theo Tiểu Hồng, nhiều người vội vàng tìm đến massage hay mỹ phẩm mạnh mà quên mất nguyên nhân lớn nhất khiến mặt sưng, chảy xệ trước Tết chính là ăn mặn - nhiều tinh bột - uống ít nước. Trước Tết khoảng 5-7 ngày, cô chuyển sang ăn nhạt rõ rệt, hạn chế đồ chế biến sẵn và tinh bột vào buổi tối. Muối là "thủ phạm" gây tích nước, khiến mặt to và da căng giả nhưng kém săn chắc. Ngược lại, việc uống nhiều nước trong 2-3 ngày cuối giúp cơ thể đào thải natri dư thừa, khuôn mặt gọn đi thấy rõ. Đặc biệt, tối trước ngày cần lên hình, Tiểu Hồng gần như không ăn mặn, chỉ ăn nhẹ và uống đủ nước - sáng hôm sau soi gương là thấy mặt "xẹp" đi hẳn.

2. Thon mặt cấp tốc với băng nâng cơ

Sáng ngày quan trọng, Tiểu Hồng luôn uống một ly cà phê đen khi bụng còn rỗng. Caffeine giúp lợi tiểu nhẹ, giảm giữ nước và làm gương mặt tỉnh táo, sắc nét hơn. Song song đó, cô rất chú trọng tư thế ngủ trong 3 ngày trước Tết. Thay vì nằm nghiêng - dễ tạo áp lực lên cơ mặt và rãnh cười - cô ưu tiên nằm ngửa, kê gối vừa phải. Nếu có băng nâng cơ mặt khi ngủ, cô sẽ dùng như một biện pháp "cứu cánh" ngắn hạn. Dù không phải giải pháp lâu dài, nhưng trong những ngày cần gương mặt gọn gàng, nó giúp da ít chảy xệ và giữ form tốt hơn.

3. Đắp mặt nạ để "bơm nước" cho da

Theo Tiểu Hồng, da căng hay không không chỉ nằm ở collagen mà còn ở lượng nước trong da. Trước Tết khoảng 1 tuần, cô đắp mặt nạ đều đặn mỗi ngày, ưu tiên loại cấp ẩm sâu, phục hồi hàng rào da. Có những ngày cô đắp 2 lần sáng - tối nếu da khô hoặc phải trang điểm nhiều. Khi da đủ nước, các nếp nhăn li ti mờ đi, bề mặt da mịn và khi makeup sẽ "ăn phấn" hơn hẳn. Chính điều này tạo hiệu ứng căng bóng, trẻ trung mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

4. Massage nâng cơ ngắn nhưng đều đặn

Tiểu Hồng không theo các bài massage quá phức tạp. Cô chọn 5-7 phút mỗi tối, tập trung vào đường hàm, khóe miệng và rãnh mũi má. Kết hợp dầu hoặc serum có độ trơn tốt, các động tác kéo lên - không miết xuống - giúp cơ mặt được thư giãn và săn chắc tạm thời. Sau khoảng 3-4 ngày, cô nhận thấy mặt gọn hơn, đặc biệt là vùng hàm và má dưới, lên hình rất "ăn ánh sáng".

5. Lớp nền mỏng, da đủ ẩm mới là "vũ khí" cuối cùng

Tiểu Hồng nhấn mạnh: dù chăm da tốt đến đâu, nếu makeup dày và da khô thì mặt vẫn dễ bị già và kém căng. Trước Tết, cô giảm các bước treatment mạnh, tập trung phục hồi để da ổn định. Ngày trang điểm, chỉ cần kem chống nắng nâng tông, kem nền mỏng nhẹ và một lớp phấn phủ rất mỏng ở vùng chữ T. Khi da đủ ẩm, lớp nền tự khắc tạo hiệu ứng căng bóng, khuôn mặt trông đầy đặn và trẻ trung hơn nhiều.

Tổng kết, theo Tiểu Hồng, nâng cơ và "bơm căng da" nhanh nhất trước Tết không nằm ở một sản phẩm đắt tiền hay liệu trình cấp tốc, mà là sự kết hợp thông minh giữa ăn uống, sinh hoạt, cấp ẩm và chăm sóc da đúng thời điểm. Chỉ cần 5-7 ngày kỷ luật, bạn hoàn toàn có thể sở hữu gương mặt gọn gàng, làn da căng mịn để tự tin đón Tết, lên hình lúc nào cũng xinh.