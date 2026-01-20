Camera ghi lại cảnh khu chợ độc nhất miền Tây, cả nước thích thú

Miền Tây vốn không thiếu những khu chợ rộn ràng, nơi nhịp sống sông nước hiện rõ qua từng ghe hàng, tiếng rao buôn bán và dòng người ra vào tấp nập. Mỗi khu chợ mang một sắc thái riêng, quen mà không hề cũ, đông mà luôn có nét duyên khó lẫn. Giữa bức tranh ấy, chợ Vị Thanh nổi lên với một diện mạo rất khác, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến người ta phải trầm trồ trước vẻ đẹp thôn quê mộc mạc. Đây là khu chợ được đánh giá là đẹp và độc lạ nhất miền Tây, nổi bật với những sạp hàng nhỏ nhưng được sắp xếp "OCD" ngay hàng thẳng lối.

Về địa điểm, chợ Vị Thanh nằm gần cầu Cái Nhúc, trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vị Thanh (Hậu Giang). Khu chợ có diện tích khoảng 700m², tiếp giáp cả mặt lộ lẫn mặt sông, họp ngoài trời, không bạt che hay mái phủ. Chính vì vậy, khi nhìn từ trên cao, chợ hiện lên như một bức tranh sinh động, thoáng đãng và đẹp mắt giữa lòng đô thị miền Tây. Chợ thường bắt đầu họp từ khoảng 2 giờ sáng, nhộn nhịp nhất vào rạng sáng và tan dần khi gần xế trưa.

Chợ Vị Thanh - chợ "chồm hổm" đẹp và độc lạ nhất miền Tây

Chợ Vị Thanh được người dân gọi bằng cái tên thân thương là chợ "chồm hổm", xuất phát từ cách buôn bán rất đặc trưng của bà con nơi đây. Người bán thường ngồi xổm hoặc kê những chiếc ghế thấp, bày hàng gọn gàng trong phạm vi vài mét xung quanh mình. Cách họp chợ ấy cũng kéo theo thói quen mua bán rất riêng: khách ghé chợ thường ngồi chồm hổm để xem hàng, vừa gần gũi, vừa dễ lựa chọn từng mớ rau, con cá hay trái cây tươi rói.

Điều thú vị là dù mỗi sạp chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, các gian hàng lại được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn tổng thể, khu chợ hiện lên vừa nhộn nhịp vừa đẹp mắt, tạo cảm giác trật tự hiếm thấy. Không ít người còn ví chợ Vị Thanh là khu chợ "OCD" nhất Việt Nam, bởi các sạp hàng quá đỗi ngăn nắp và thẳng hàng.

Chợ Vị Thanh chủ yếu buôn bán các mặt hàng nông sản, phần lớn do chính bà con nông dân địa phương làm ra và mang đến chợ mỗi ngày, nên thực phẩm lúc nào cũng tươi mới. Nhờ đó, giá cả ở đây cũng thường mềm hơn so với nhiều khu chợ khác. Từ rau củ, trái cây, tôm cá cho đến các loại bánh dân dã miền Tây, hầu như thứ gì cũng có.

Đặc biệt, chợ quy tụ rất nhiều sản vật mang đậm dấu ấn vùng sông nước, nhiều món chỉ miền Tây mới quen thuộc như đọt choại, bông súng, hẹ nước, bồn bồn, tập tàng, rau dừa, cá lòng tong... Chính sự phong phú và "rặt miền Tây" này đã tạo nên nét riêng khó trộn lẫn cho chợ Vị Thanh.