Ban công nhà giàu thường đặt 5 loại cây này để trấn giữ của cải, tiền bạc ở lại lâu hơn

Những gia đình có điều kiện thường rất kỹ khi bố trí ban công. Họ không dùng ban công làm kho, cũng hiếm khi trồng cây theo trào lưu. Thay vào đó là những loại cây có hình dáng rõ ràng, sức sống bền và ý nghĩa ổn định lâu dài. Với họ, ban công không chỉ là nơi đón nắng gió, mà còn là lớp "đệm năng lượng" giữ cho không gian sống luôn thông thoáng, dòng sinh khí không bị đứt đoạn. Dưới đây là 5 loại cây thường xuất hiện ở ban công nhà giàu, không ồn ào, không phô trương nhưng rất có ý nghĩa.

Cây chanh vàng

Khác với những loại cây chỉ để ngắm, chanh vàng mang cảm giác rất thực tế. Lá xanh quanh năm, quả vàng nổi bật, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa sử dụng được trong đời sống. Ban công trồng chanh vàng tạo cảm giác của cải có dòng chảy, không bị tù đọng. Nhà giàu thích chanh vàng vì cây tượng trưng cho sự chủ động, tự sinh ra giá trị, không chỉ đứng một chỗ để trưng bày. Ngoài ra, mùi lá chanh nhẹ, tinh dầu tự nhiên còn giúp ban công dễ chịu, bớt mùi ẩm và côn trùng.

Cây khế

Dáng cây mềm, tán tỏa đều, lá xanh mát tạo cảm giác che chở - là những điểm cộng khiến cây khế được rất nhiều người yêu thích. Trong quan niệm Á Đông, khế gắn với hình ảnh gia đình đủ đầy, phúc khí tích tụ từ những điều nhỏ. Nhà giàu trồng khế không phải để khoe quả, mà để giữ sự cân bằng: không quá cứng, không quá phô, mọi thứ vừa phải. Một chậu khế đặt ban công giúp không gian mềm hơn, trung hòa năng lượng mạnh của nhà cao tầng, rất được những gia đình làm ăn lâu năm ưa chuộng.

Cây trầu bà leo

Nếu phải chọn một loại cây vừa hiện đại vừa linh hoạt, thì trầu bà leo luôn nằm trong danh sách ưu tiên. Cây không đứng im một chỗ mà liên tục lan tỏa, bò theo lan can, tường hoặc giá treo. Với nhà giàu, trầu bà đại diện cho dòng tiền không ngừng mở rộng, mối quan hệ và cơ hội luôn có đường phát triển. Trầu bà còn rất dễ chăm, chịu được nắng nhẹ, gió và độ ẩm - đúng kiểu ít rủi ro, hiệu quả lâu dài, trùng với triết lý sống của nhiều người có tài sản.

Cây ngọc kì lân

Ngọc kì lân không phải loại cây ai cũng trồng, nhưng đã trồng thì thường là ban công rộng, ánh sáng tốt và có chủ ý rõ ràng. Dáng cây khỏe, thân mập, gai nổi rõ tạo cảm giác bảo vệ và canh giữ. Nhà giàu chọn ngọc kì lân vì cây mang hình ảnh của sự phòng thủ, giữ nền, không để năng lượng xấu xâm nhập. Đặt ở ban công, ngọc kì lân giống như một vệ sĩ thầm lặng, không phô trương nhưng rất có trọng lượng trong tổng thể không gian.

Cây bàng Singapore

Bàng Singapore vẫn là lựa chọn quen thuộc của những ban công cao cấp, nhưng lý do không nằm ở trào lưu mà ở thần thái. Lá to, dáng đứng vững, tán gọn giúp ban công trông sang ngay cả khi không có quá nhiều đồ trang trí. Với người có điều kiện, bàng Singapore tượng trưng cho nền móng vững chắc, mọi thứ được xây dựng từ gốc rễ ổn định. Một cây bàng đặt đúng chỗ có thể neo toàn bộ ban công, khiến không gian nhìn vào đã thấy yên tâm