Cây lan ý "rất cần" hành động này, làm đúng thì cây ra hoa suốt mùa xuân

Lan ý, cùng với nhiều loại cây khác, là lựa chọn tuyệt vời để trồng trong nhà vì nhiều lý do. Từ việc thanh lọc không khí đến giảm hiện tượng đọng hơi nước trên cửa sổ, việc đưa cây xanh vào không gian sống có thể mang lại nhiều lợi ích. Cây lan ý, nổi tiếng với những chiếc lá xanh bóng và hoa trắng, là một trong những loại cây phổ biến nhất, nhưng chúng có thể khá khó chăm sóc.

David Denyer, chuyên gia về hoa và làm vườn tại Eflorist (dịch vụ giao hoa tận nơi), chia sẻ độc quyền với báo Anh Daily Express: “Một bông hoa lan ý thường có thể giữ được trong khoảng một tháng, thậm chí lên đến hai tháng, nếu được chăm sóc đúng cách, trước khi chuyển sang màu đen hoặc nâu.”

“Lan ý sẽ ra hoa vào mùa xuân và mùa thu, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn không thấy cây phát triển trong những tháng mùa đông, bởi đây là thời điểm cây chậm lại.”

“Tuy nhiên, vẫn có những bước bạn có thể thực hiện trong mùa đông để đảm bảo khi mùa xuân đến, hoa sẽ nở lâu hơn.”

Lan ý có khả năng lọc không khí đã được chứng minh.

Điều cần làm để lan ý ra hoa suốt mùa xuân

Việc ra hoa tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vì vậy điều quan trọng là trong mùa sinh trưởng, lan ý cần được bón phân .

Theo David, trong mùa đông, lan ý cần được bón phân mỗi 4-6 tuần. Điều này giúp đảm bảo cây sinh trưởng tốt nhưng không bị kích thích quá mức.

Còn trong giai đoạn ấm áp hơn (từ tháng 4 đến tháng 10), cây nên được bón phân vài tuần một lần.

Chuyên gia khuyến nghị sử dụng loại phân bón cân đối, hòa tan trong nước.

David giải thích thêm: “Cách tốt nhất để giữ cho lan ý ra hoa lâu hơn là đảm bảo cây được chăm sóc đúng cách. Nếu lan ý của bạn gặp khó khăn trong việc ra hoa, điều này thường có nghĩa là cây cần được chăm sóc và chú ý nhiều hơn một chút.”

“Bạn nên xem xét liệu cây có đang nhận đủ ánh sáng mặt trời, nước và độ ẩm phù hợp hay không, đồng thời thực hiện các điều chỉnh một cách từ từ để tránh làm cây bị sốc.”

Quá nhiều hoặc quá ít những “yếu tố then chốt” này đều có thể gây “tổn hại” cho lan ý, vì vậy tốt nhất là “thực hiện các điều chỉnh một cách chậm rãi” khi thay đổi bất kỳ điều gì.

Ngoài ra, có một việc khác mà lan ý cũng “rất thích”, đó là lau lá. Lan ý là loại cây cảnh trong nhà được ưa chuộng nhờ tán lá xanh đậm, bóng mượt, nhưng khi bụi bẩn tích tụ trên lá, không chỉ làm cây kém thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Bụi bẩn có thể làm tắc các lỗ khí trên bề mặt lá, khiến lá khó “hô hấp” và cản trở ánh sáng chiếu vào, từ đó làm giảm hiệu quả quang hợp.

Vì vậy, việc giữ cho lá lan ý sạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây phát triển khỏe mạnh. Tùy vào môi trường sống, bạn nên lau lá lan ý định kỳ khoảng 2–4 tuần một lần hoặc bất cứ khi nào thấy lá bám bụi.



