5 cách phát hiện giò chả "tẩm đẫm" hàn the

Mỗi dịp cuối năm, giò chả lại trở thành món không thể thiếu trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình. Nhu cầu tăng cao kéo theo thị trường sôi động, nhưng cũng vì thế mà chất lượng sản phẩm trở nên “vàng thau lẫn lộn”. Đặc biệt, câu chuyện hàn the trong giò chả luôn khiến người tiêu dùng lo lắng, nhất là khi càng sát Tết, việc kiểm soát nguồn hàng nhỏ lẻ càng khó.

Hàn the (borax) từng được sử dụng để tạo độ giòn, dai và giúp thực phẩm bảo quản lâu hơn, nhưng hiện nay đã bị cấm hoàn toàn trong chế biến thực phẩm vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tích lũy lâu dài. Vấn đề là, hàn the không có mùi vị rõ ràng, không phải ai cũng phân biệt được bằng mắt thường. Tuy vậy, người mua vẫn có thể dựa vào một số dấu hiệu phổ biến để giảm rủi ro khi chọn mua giò chả.

1. Độ dai giòn bất thường

Giò chả truyền thống làm từ thịt tươi, giã nhuyễn đúng cách sẽ có độ dai vừa phải, cắn vào thấy mềm, có độ đàn hồi tự nhiên. Ngược lại, giò chả có pha hàn the thường dai giòn quá mức, cắn thấy sần sật, gần như cao su, nhai lâu không bở. Khi bẻ miếng giò, mặt cắt rất mịn, chắc nịch, khó vỡ vụn. Đây là dấu hiệu hay được nhắc đến nhất, nhưng cũng cần lưu ý: giò làm từ thịt ngon, kỹ thuật tốt cũng có thể dai, nên không thể chỉ dựa vào một yếu tố này để kết luận.

2. Màu sắc quá đẹp, để lâu không đổi

Giò chả sạch thường có màu trắng ngà hoặc hồng nhạt tự nhiên, để ngoài nhiệt độ thường vài tiếng sẽ có dấu hiệu khô mặt, sẫm màu dần. Giò chả có hàn the thường trắng phau, bề mặt bóng, để lâu vẫn ít thay đổi màu sắc, không chảy nước, không xuống màu nhanh như giò truyền thống. Nếu để qua ngày mà giò vẫn “đẹp như mới”, người mua nên cẩn trọng.

3. Mùi vị lạ hoặc gần như không mùi

Giò chả sạch khi cắt ra thường có mùi thơm nhẹ của thịt và tiêu, nước mắm. Trong khi đó, giò chả pha hàn the có thể ít mùi hơn bình thường, thậm chí hơi hắc nhẹ hoặc nhạt vị, ăn không thấy rõ mùi thịt. Tuy nhiên, dấu hiệu mùi vị khá chủ quan, dễ bị che bởi gia vị, nên chỉ nên coi là yếu tố tham khảo.

4. Bảo quản ở nhiệt độ thường quá lâu

Giò chả không dùng chất cấm thường rất dễ hỏng nếu để ngoài nhiệt độ thường, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Nếu người bán khẳng định giò có thể để ngoài nhiều ngày mà không cần bảo quản lạnh, không chua, không nhớt, thì người mua nên đặt dấu hỏi lớn. Khả năng bảo quản “quá tốt” đôi khi lại chính là dấu hiệu bất thường.

5. Giá rẻ bất ngờ so với mặt bằng chung

Cuối năm, giá thịt tăng, chi phí nguyên liệu cao, nên giò chả chất lượng khó có giá quá rẻ. Những loại giò chả được quảng cáo “ngon – dai – để lâu” nhưng giá thấp hơn mặt bằng chung đáng kể thường tiềm ẩn rủi ro. Giá rẻ không đồng nghĩa chắc chắn có hàn the, nhưng rẻ bất thường thì cần thận trọng.

Lời khuyên khi mua giò chả dịp Tết

Ưu tiên mua tại cơ sở quen, có địa chỉ rõ ràng, làm giò theo ngày, không trữ hàng dài ngày.

Hỏi rõ ngày sản xuất, cách bảo quản, tránh mua giò đã cắt sẵn, để trần ngoài không khí lâu.

Không ham độ dai giòn quá mức, giò ngon là giò ăn mềm, thơm, có vị thịt rõ ràng.

Nếu mua số lượng lớn dùng Tết, nên mua thử trước, ăn kiểm tra rồi mới đặt nhiều.

Kết lại, không có cách nào phân biệt giò chả hàn the chính xác 100% bằng mắt thường. Những dấu hiệu trên chỉ giúp người tiêu dùng giảm nguy cơ mua nhầm, chứ không thay thế cho kiểm nghiệm chuyên môn. Càng sát Tết, càng nên chọn mua tỉnh táo, đừng vì “ngon dai rẻ” mà đánh đổi sự an tâm cho cả gia đình trong những ngày đoàn viên.