5 kem chống nắng nâng tông tự nhiên thích hợp dùng cho những ngày Tết bận rộn

Những ngày Tết luôn là "cuộc đua với thời gian": dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh, di chuyển liên tục khiến nhiều người không có đủ thời gian để makeup cầu kỳ. Lúc này, một tuýp kem chống nắng nâng tông tự nhiên chính là "vị cứu tinh" hoàn hảo. Không chỉ bảo vệ da trước tia UV, các sản phẩm này còn giúp da sáng đều, tươi tắn hơn chỉ sau một bước, rút gọn tối đa chu trình buổi sáng mà vẫn đảm bảo diện mạo chỉn chu khi ra ngoài. Dưới đây là 5 kem chống nắng nâng tông được đánh giá cao, đặc biệt phù hợp cho những ngày Tết bận rộn.

1. Beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Matte Sunscreen SPF50+ PA++++

Beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Matte Sunscreen ghi điểm với khả năng nâng tông nhẹ nhàng, giúp da sáng hơn nhưng không bị trắng bệch hay lộ vệt. Kết cấu mỏng nhẹ, ráo nhanh trên da, phù hợp với những ai có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, đặc biệt là thời tiết nóng ẩm khi di chuyển nhiều dịp Tết. Sản phẩm mang lại hiệu ứng da khô thoáng, mịn màng, có thể thay thế lớp kem lót trong những ngày bạn chỉ cần trang điểm tối giản.

Nơi mua: Beplain

2. Anessa Day Serum SPF50+ PA++++

Anessa Day Serum là sự kết hợp giữa chống nắng và dưỡng da, phù hợp với những ai yêu thích lớp nền căng bóng, khỏe khoắn. Sản phẩm có khả năng nâng tông rất tự nhiên, giúp da trông tươi tắn và tràn đầy sức sống ngay cả khi không makeup. Kết cấu dạng serum dễ tán, thấm nhanh, không gây bí da, đặc biệt phù hợp với làn da khô hoặc da thiếu ẩm trong những ngày ăn uống thất thường dịp Tết.

Nơi mua: Anessa

3. SKIN1004 Centella Tone Brightening Tone-up Sunscreen SPF50+ PA++++

Nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc da dễ kích ứng, SKIN1004 Centella Tone Brightening Tone-up Sunscreen là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Sản phẩm chứa chiết xuất rau má giúp làm dịu da, giảm đỏ và mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, tự nhiên. Lớp finish sáng khỏe, không quá lì cũng không quá bóng, giúp da trông gọn gàng, đều màu - cực kỳ phù hợp cho những buổi gặp gỡ đầu năm khi bạn muốn làn da trông chỉn chu nhưng vẫn "như da thật".

Nơi mua: SKIN1004

4. Round Lab Birch Juice Moisturizing Tone-up Sunscreen SPF50+ PA++++

Round Lab Birch Juice Tone-up Sunscreen nổi bật với khả năng cấp ẩm tốt, giúp da luôn mềm mại và mịn màng suốt nhiều giờ. Sản phẩm nâng tông nhẹ, thiên về hiệu ứng da trong trẻo, tự nhiên, rất hợp với phong cách makeup trong veo ngày Tết. Nhờ bảng thành phần dịu nhẹ, sản phẩm phù hợp cho cả da thường lẫn da khô, đặc biệt là những ai thường xuyên ngồi điều hòa hoặc phải di chuyển nhiều khiến da dễ mất nước.

Nơi mua: Round Lab

5. Torriden Dive In Tone Up Sun Cream Purple SPF50+ PA++++

Torriden Dive In Tone Up Sun Cream Purple là lựa chọn lý tưởng cho những làn da xỉn màu, thiếu sức sống. Tông tím giúp trung hòa sắc da vàng, mang lại hiệu ứng sáng hồng tự nhiên mà không bị quá giả. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, không gây nặng mặt, phù hợp để dùng hằng ngày. Trong những ngày Tết bận rộn, chỉ cần thoa một lớp kem chống nắng này là da đã đủ tươi tắn để ra ngoài mà không cần thêm bước makeup phức tạp.

Nơi mua: Torriden

Kem chống nắng nâng tông không chỉ là sản phẩm bảo vệ da mà còn là giải pháp làm đẹp nhanh gọn cho những ngày Tết tất bật. Chỉ với một bước, bạn vừa chống nắng hiệu quả, vừa có làn da sáng mịn, đều màu và tràn đầy sức sống. Tùy vào loại da và phong cách mong muốn - lì ráo, căng bóng hay trong trẻo tự nhiên - bạn có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp để luôn tự tin xuất hiện rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc đầu năm mới.