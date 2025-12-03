Trung Quốc đánh thuế bao cao su sau 30 năm nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh

Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm mạnh và đe dọa làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi, người tiêu dùng sẽ phải trả mức thuế 13 phần trăm đối với những mặt hàng vốn được miễn thuế từ năm 1993, thời điểm Trung Quốc thực thi chính sách một con và tích cực thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình.

Song song với việc đánh thuế các biện pháp tránh thai, bản sửa đổi luật cũng đưa ra nhiều ưu đãi mới cho những người đang chuẩn bị làm cha mẹ. Các dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ - từ nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho đến các cơ sở chăm sóc người già, đơn vị hỗ trợ người khuyết tật và các dịch vụ liên quan đến hôn nhân sẽ được miễn thuế. Các thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1.

Ảnh minh hoạ

Động thái trên phản ánh sự chuyển hướng lớn trong chính sách dân số của Trung Quốc, khi một quốc gia đang già hóa nhanh buộc phải chuyển từ việc hạn chế sinh sang khuyến khích sinh nhiều hơn. Dân số Trung Quốc đã giảm ba năm liên tiếp, với chỉ 9,54 triệu trẻ được sinh ra trong năm 2024, chưa bằng một nửa con số 18,8 triệu trẻ được ghi nhận gần một thập kỷ trước, khi chính sách một con được dỡ bỏ.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Trung Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp thúc đẩy sinh đẻ, từ hỗ trợ tiền mặt, cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ đến kéo dài thời gian nghỉ thai sản và nghỉ dành cho cha. Nước này cũng ban hành hướng dẫn nhằm giảm số ca phá thai không được xem là “cần thiết về mặt y khoa”.

Tuy nhiên, nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang đối mặt thách thức lớn: chi phí nuôi con quá đắt đỏ. Theo báo cáo năm 2024 của Viện Nghiên cứu Dân số YuWa (Bắc Kinh), Trung Quốc hiện nằm trong nhóm những quốc gia có chi phí nuôi dạy trẻ cao nhất thế giới, khiến nhiều cặp vợ chồng ngần ngại sinh thêm con.

Nguồn: The Straight Times