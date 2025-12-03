Nỗi đau phía sau bức hình ám ảnh nhất vụ thảm kịch lịch sử tại Hong Kong (Trung Quốc)

Buổi chiều mùa thu trong trẻo với cơn gió se lạnh thổi qua Hong Kong (Trung Quốc), ông Wong rời nhà để đón cháu gái từ trường. Người đàn ông 71 tuổi, đã nghỉ hưu, cùng vợ thay phiên đi bộ từ khu chung cư ở quận Tai Po để đón cháu mỗi ngày. Thứ tư hôm đó, 26/11 - ngày xảy ra trận hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà Wang Fuk Court - tình cờ lại là lượt của ông.

Chỉ ít phút sau khi rời căn hộ, ông Wong, nhận ra một đám cháy đã bùng phát tại một trong những tòa tháp của khu phức hợp. Ông vội để cháu ở lại rồi chạy nhanh về nhà. Khi ông đến nơi, lửa đã tràn ra từ các tầng giữa của chính tòa nhà nơi vợ chồng ông sinh sống.

Ông Wong 71 tuổi (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

"Vợ tôi đang ở trong đó" - ông gào lên, chỉ vào biển lửa đang nuốt chửng khối chung cư.

Một tuần sau thảm kịch, vợ ông vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong danh sách 30 người mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng. Hình ảnh ông Wong giơ hai tay trong tuyệt vọng, bật khóc giữa khung cảnh tàn phá của vụ cháy được nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters ghi lại đã lan truyền mạnh mẽ và trở thành biểu tượng đau thương của thảm họa, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.

Nhiếp ảnh gia Siu cho biết, anh nhìn thấy ông Wong đứng bên vệ đường, cử chỉ đầy hoảng loạn và đau đớn, khoảng một giờ sau khi ngọn lửa bùng phát.

"Đó là bức ảnh mà chỉ cần nhìn là hiểu ngay mọi thứ" Siu nói "Dù bạn ở đâu trên thế giới, bạn cũng cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau của người đàn ông này."

(Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

(Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

(Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Con trai ông Wong chia sẻ, đến ngày 2/12, vẫn chưa có thông tin mới về mẹ anh. Anh J Wong nói rằng, anh muốn kể câu chuyện của gia đình như một phần của quá trình chữa lành.

"Trong ngày đầu tiên, dĩ nhiên cha tôi không thể chấp nhận được chuyện ấy", người con nói. Khi nhìn tòa nhà trong biển lửa, ông đã tự hiểu rằng, với tình trạng công trình đó, vợ mình khó có thể sống sót.

Vợ chồng ông Wong đã gọi được cho nhau trong vòng một phút. "Ngay sau cuộc gọi đó, bà biến mất." - Người con cho biết

Theo lời con trai, ông Wong từng là quản đốc bảo trì công trình trước khi nghỉ hưu, đồng thời là thợ điện và thợ sửa ống nước được cấp chứng chỉ. Ông từng lo ngại về nguy cơ mất an toàn từ việc cải tạo tòa nhà. Ông đã tự tay gỡ bỏ các tấm xốp dán cửa sổ và thay bằng lớp màng nhựa chống cháy, thường xuyên phun nước làm ẩm lớp lưới nhựa xanh bên ngoài căn hộ để giảm nguy cơ bén lửa.

Giới chức cho biết các vật liệu như lưới nhựa kém chất lượng và xốp cách nhiệt được sử dụng trong quá trình cải tạo khu nhà là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh qua bảy tòa tháp cao tầng, nơi sinh sống của hơn 4.000 người.

"Dù biết rõ rủi ro và cố gắng làm mọi thứ có thể, ông vẫn không thể thay đổi điều đã xảy ra" người con nói.

Chiều hôm đó, sau khi bức ảnh lan truyền, ông Wong đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng, có lúc gục xuống vỉa hè vì kiệt quệ. Tối dần, một cảnh sát đem cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.

"Tôi sẽ đến tìm bà" ông thì thầm, mắt hướng lên căn hộ từng là tổ ấm của hai vợ chồng.

Nguồn: Reuters